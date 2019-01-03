Столтенберг заявил о "последнем шансе" России в споре о ДРСМД

В споре вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "важно, что у России имеется последний шанс", использовать который НАТО призвала Москву "на встрече министров иностранных дел в декабре" прошлого года, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству dpa, опубликованном в пятницу, 4 января.

"Если Россия снова не будет соблюдать договор, тогда у нас возникнет большая проблема. Сейчас в Европе нет новых американских крылатых ракет, зато есть новые российские крылатые ракеты. Ракета SSC-8(она же "Новатор" 9М729. - Ред.) на мобильной установке, она может быть оснащена ядерными боеголовками и способна достичь европейских городов", - подчеркнул Столтенберг. Он отказался пояснить, какие действия может предпринять НАТО, если Россия не выполнит требования США и Североатлантического альянса, заявив лишь, что это будет "совместным решением НАТО".

Соединенные Штаты выйдут из ДРСМД, если РФ не приступит к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на встрече министров иностранных дел стран НАТО 4 декабря в Брюсселе. Альянс тогда же призвал Россию "незамедлительно вернуться к полному и проверяемому" выполнению требований ДРСМД.

Президент РФ Владимир Путин назвал заявления США бездоказательными, российские власти пообещали принять ответные меры на возможный выход Вашингтона из договора. Установленный США 60-дневный срок истечет как раз к следующей встрече министров обороны стран-членов НАТО, назначенной на 14 февраля.

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