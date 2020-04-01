 Столтенберг заявил о дееспособности НАТО, несмотря на коронавирус | Новости из Германии о Европе | DW | 01.04.2020

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Европа

Столтенберг заявил о дееспособности НАТО, несмотря на коронавирус

По словам генсека НАТО, распространение коронавируса не подорвет боеготовность альянса. Фейковым новостям из Москвы, НАТО должна противопоставить факты, заявил Йенс Столтенберг.

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Роль НАТО в поддержке своих членов на фоне борьбы с коронавирусом, с точки зрения генсека организации Йенса Столтенберга, ограничена. Поэтому альянс может взять на себя координирующую функцию, к примеру, в области логистики при организации транспортных рейсов, заявил он в среду, 1 апреля, в Брюсселе. Представители НАТО отмечали ранее, что у самого альянса нет средств защиты, необходимых для борьбы с вирусом, они имеются у стран-членов организации.

Главной же задачей НАТО, по словам Столтенберга, остаются сдерживание и оборона. "Наша приоритетная цель - гарантировать, чтобы нынешний кризис в области здравоохранения не стал кризисом в сфере безопасности", - подчеркнул он, указав, что существовавшие до сих пор угрозы, такие как международный терроризм, никуда не исчезли, поэтому НАТО должна оставаться дееспособной, несмотря на пандемию SARS-CoV-2.

Накануне запланированного на 2 апреля совещания по видеосвязи министров иностранных дел стран НАТО, посвященного борьбе с пневмонией COVID-19, Столтенберг указал на то, что российские военные проводят маневры "вблизи границ НАТО". Кроме того, альянс регистрирует "значительное присутствие России в Северном море".

Страны НАТО сами решают, какую помощь им получать

На вопрос, какого мнения он придерживается о помощи в связи с распространением коронавируса, поступающей в европейские страны из России и Китая, генсек НАТО ответил, что принимать решение о том, в какой поддержке нуждается та или иная страна, должны сами эти страны. Ранее власти отдельных стран ЕС высказывали опасения, что Москва и Пекин используют кризис вокруг коронавируса для того, чтобы увеличить свое влияние в Европе.

При этом, по словам Йенса Столтенберга, фейковым новостям, к примеру из Москвы, Североатлантический альянс должен противопоставить факты.

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    Автор: Марина Барановская


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