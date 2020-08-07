 Столовые в Германии кормят студентов дома | Учеба и работа в Германии | DW | 10.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Учеба и карьера

Столовые в Германии кормят студентов дома

В Германии студенческие столовые пользуются популярностью. Но не в пандемию. И теперь любимый шницель или карривурст с картошкой фри на обед студенты получают другим способом.

Вагончик от столовой в Гамбурге

Mensa - в переводе с латинского "стол". Так немцы называют столовые при университетах. В обычные времена хотя бы раз в неделю их посещают три четверти всех немецких студентов. Не удивительно, ведь цены здесь приятно удивляют (обед обойдется в 3-5 евро), а блюда в меню по вкусу и разнообразию могут конкурировать с ресторанными. В разгар пандемии столовым в Германии, как и ресторанам, сначала пришлось закрыться. С ослаблением локдауна они вновь распахнули свои двери и продолжают работать с соблюдением дистанции и других гигиенических предписаний. Но вот посетителей в них заметно поубавилось. Занятия проходили в режиме онлайн, да и на каникулах многие готовятся к экзаменам и пишут курсовые дома, предпочитая не ходить далеко, чтобы подкрепиться. А если студенты не идут в столовую, то столовая идет к ним.

Cтритфуд из столовки

Стильный черный фудтрак, украшенный внутри разноцветной португальской плиткой, привлекает внимание издалека. Из него раздаются аппетитные ароматы и громкая электронная музыка. Первые посетители не заставляют себя ждать. Сосиски в соусе карри, шницель и картошку фри гамбургское общество содействия студентам теперь подвозит прямо к общежитиям. Онлайн-обучение и работа на дому приживутся надолго, а значит спрос на новые гастрономические услуги будет и после пандемии, уверены здесь.

Вагончик от столовой в Гамбурге

У общежития в Гамбурге

В докоронавирусные времена в вузовских столовых и кафе ганзейского города бывало более двух десятков тысяч посетителей в день. Сейчас их всего несколько сотен. Поэтому решили проявить мобильность. К работе столовой на колесах присматриваются и в других городах. Такой фудтрак, в частности, планируют пустить в Берлине.

Шницель с доставкой на дом

А в баварском Регенсбурге наслаждаться столовским гамбургером, шницелем и айнтопфом можно в домашней атмосфере. Еще четыре года назад такую идею не восприняли серьезно. Тогда в Тюбингене, что в соседней с Баварией федеральной земле, общество содействия студентам, курирующее работу столовой, объявило о том, что студентам еду будут доставлять на дом. Оказалось, это была первоапрельская шутка. Но сейчас такая возможность есть у многих студентов.

Еда из столовой с доставкой на дом

Студентам в Регенсбурге за едой из столовой далеко ходить не надо

В мае после предварительного заказа в столовой Регенсбурга еду можно было забрать с собой. А чуть позже появилась и новая услуга: доставка еды на дом. Минимальная сумма заказа 5 евро. Выбрать и оплатить блюда можно до 11 часов на сайте столовой. Вот один из примеров того, что предлагают в меню: карри из белокачанной капусты за 3,60 евро, овощи с мучными клецками по-швабски за 4,40 евро, биостейк с жаренной картошкой за 5,70 евро и шесть видов пиццы. И если в самом начале было около десятка заказов в день, то теперь их число приближается к сотне. Еду доставляют студенты, подрабатывающие велокурьерами. Новую услугу в Регенсбурге хотят сохранить и после того, как вузы начнут работать в нормальном режиме.

Формат доставки на дом используют и в некоторых других городах Германии, правда, в усеченном виде. Так, в Майнце еду из столовой студентам привозят только в общежития. В мегаполисах реализовать эту идею сложнее. В Мюнхене, например, от нее отказались сразу. В других городах за этим начинанием пока наблюдают с интересом или сомнениями.

Смотрите также:

  • Cтуденты в столовой Потсдамского университета за обедом

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    На обед - в столовую

    По результатам опроса, проведенного Немецким обществом содействия учащимся вузов (Deutsches Studentenwerk), стало ясно, что в столовую чаще ходят студенты-мужчины (45%), явно обгоняя своих сокурсниц (31%). Более 400 университетских столовых страны ежегодно готовят 90 миллионов порций еды. На снимке: студенты в столовой Потсдамского университета за обедом.

  • Суп морковный с имбирем

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    Суп

    Среди множества блюд, из которых составляется меню каждой университетской столовой, есть и свои фавориты. Причем, как показали различные опросы, эти фавориты - общие для многих вузов Германии. В обеденное меню, как правило, входит легкий суп. На данный момент студенты предпочитают томатный или морковный с имбирем и куркумой (на снимке).

  • Сосиска под соусом карри - в столовой Оснабрюкского университета

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    Сосиска с карри

    Это настоящий рекордсмен в списке популярных блюд в меню студенческих столовых. И место свое сосиска, похоже, никому уступать не собирается. В сопровождении картофеля фри и невероятно полезных овощей (например, брокколи), Currywurst чаще всего попадает на тарелки проголодавшихся студентов. На снимке - столовая Оснабрюкского университета .

  • Цыпленок с хрустящей корочкой - меню столовой ветеринарного вуза TiHo в Ганновере

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    Цыпленок с "хрустящей корочкой"

    Ключевое слово здесь "хрустящий". Это блюдо стоит на втором по популярности месте у студентов-мясоедов. В качестве гарнира подходит почти все: от шампиньонов или жареного картофеля до риса или лапши. На снимке: вариант меню столовой ветеринарного вуза в Ганновере.

  • Шницель охотничий

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    Шницель

    Знаменитый шницель занимает почетное третье место. И большой роли при этом не играет, из какого мяса его делают - из традиционной телятины, из свинины или из птицы… Есть и другой вариант - некогда популярный в бывшей ГДР "охотничий" (Jägerschnitzel). Для его приготовления берут "охотничью колбасу" - отсюда и название. Подают такой шницель нередко с лапшой и томатным соусом (как на снимке).

  • В студенческой столовой Veggie N° 1 Берлинского свободного университета

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    Без мяса

    Первой чисто вегетарианской столовой в 2010 году стала студенческая столовая "Veggie N° 1" Берлинского свободного университета. Здесь все блюда готовятся без мяса. Но и в традиционных столовых один из трех предлагаемых "обедов" - всегда вегетарианский.

  • Салат с артишоками в студенческой столовой Veggie N°1 в Берлине

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    Салат достоин звезд

    За меню, которое учитывает актуальный тренд веганского питания, организация защиты животных PETA ежегодно присуждает "звезды". В этом году высшей награды - сразу четырех звезд - удостоились шесть университетских столовых Берлина, Аугсбурга, Гейдельберга, Нюрнберга, Кобленца и Ессена. На снимке: салат с артишоками в студенческой столовой "Veggie N°1".

  • Фалафель и кускус

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    Фалафель и кускус

    В списке фаворитов, которые выбирают вегетарианцы, тоже есть свои победители. Жаренные во фритюре шарики или котлетки из нута - фалафель - побили все рекорды. Подают их нередко с гарниром из кускуса, поленты или амаранта.

  • Лазанья с прослойками из теста в столовой Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    Лазанья с овощами

    Второе место по праву принадлежит овощной лазанье. Вариантов приготовления фарша и соуса - превеликое множество. Так каждый может найти для себя подходящий рецепт. Обладательница второго места - традиционная лазанья с прослойками из теста, которую можно найти в меню столовой Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце.

  • Вареники с начинкой из картофельного пюре, творога и мелко порубленной зелени

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    Немецкие вареники

    Да-да, такие вот немецкие вареники, с начинкой из картофельного пюре, творога и мелко порубленной зелени. Именно они заняли третью ступень кулинарного пьедестала овощных любимцев студенческих столовых. Kartoffeltaschen, придуманные швабами, сегодня популярны во всех уголках страны.

  • Десерт с арбузом в студенческой столовой Кельнского университета

    Чем кормят студентов в немецких столовых

    На десерт

    Без десерта для большинства студентов обед останется незавершенным… Кто-то предпочитает фрукты, кто-то пудинг, а кто-то мороженое. На снимке: арбуз для студентов Кельнского университета.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Как студентам в Германии помогают деньгами

​​​​​​​Пережить пандемию без серьезных последствий не только для здоровья, но и для собственного кошелька студентам в Германии помогают правительство и сами вузы.  

Без экзаменов и бесплатно: высшее образование в Германии

Министерство образования и научных исследований ФРГ вместе с большой группой независимых экспертов подготовило подробный доклад о том, где, как и кто учится в Германии.  

Эпидемия COVID-19: насколько безопасно заказывать еду на дом?

Во время, когда из-за вспышки коронавируса целые города ушли на карантин, сервисы доставки готовой еды на дом стали своего рода спасательным кругом как для ресторанов, так и для их клиентов.  

Кушать подано! или Что едят немецкие студенты

Грызть гранит науки студенты в Германии предпочитают в сочетании с чем-то более питательным. DW узнала, что подают в вузовских столовых, и чем забиты холодильники немецких студентов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Еда будущего  

Звездные повара в студенческой столовой  

Студенческое жилье в доме престарелых  

Реклама

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS

App для Android