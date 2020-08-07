Столовые в Германии кормят студентов дома

Mensa - в переводе с латинского "стол". Так немцы называют столовые при университетах. В обычные времена хотя бы раз в неделю их посещают три четверти всех немецких студентов. Не удивительно, ведь цены здесь приятно удивляют (обед обойдется в 3-5 евро), а блюда в меню по вкусу и разнообразию могут конкурировать с ресторанными. В разгар пандемии столовым в Германии, как и ресторанам, сначала пришлось закрыться. С ослаблением локдауна они вновь распахнули свои двери и продолжают работать с соблюдением дистанции и других гигиенических предписаний. Но вот посетителей в них заметно поубавилось. Занятия проходили в режиме онлайн, да и на каникулах многие готовятся к экзаменам и пишут курсовые дома, предпочитая не ходить далеко, чтобы подкрепиться. А если студенты не идут в столовую, то столовая идет к ним.

Cтритфуд из столовки

Стильный черный фудтрак, украшенный внутри разноцветной португальской плиткой, привлекает внимание издалека. Из него раздаются аппетитные ароматы и громкая электронная музыка. Первые посетители не заставляют себя ждать. Сосиски в соусе карри, шницель и картошку фри гамбургское общество содействия студентам теперь подвозит прямо к общежитиям. Онлайн-обучение и работа на дому приживутся надолго, а значит спрос на новые гастрономические услуги будет и после пандемии, уверены здесь.

У общежития в Гамбурге

В докоронавирусные времена в вузовских столовых и кафе ганзейского города бывало более двух десятков тысяч посетителей в день. Сейчас их всего несколько сотен. Поэтому решили проявить мобильность. К работе столовой на колесах присматриваются и в других городах. Такой фудтрак, в частности, планируют пустить в Берлине.

Шницель с доставкой на дом

А в баварском Регенсбурге наслаждаться столовским гамбургером, шницелем и айнтопфом можно в домашней атмосфере. Еще четыре года назад такую идею не восприняли серьезно. Тогда в Тюбингене, что в соседней с Баварией федеральной земле, общество содействия студентам, курирующее работу столовой, объявило о том, что студентам еду будут доставлять на дом. Оказалось, это была первоапрельская шутка. Но сейчас такая возможность есть у многих студентов.

Студентам в Регенсбурге за едой из столовой далеко ходить не надо

В мае после предварительного заказа в столовой Регенсбурга еду можно было забрать с собой. А чуть позже появилась и новая услуга: доставка еды на дом. Минимальная сумма заказа 5 евро. Выбрать и оплатить блюда можно до 11 часов на сайте столовой. Вот один из примеров того, что предлагают в меню: карри из белокачанной капусты за 3,60 евро, овощи с мучными клецками по-швабски за 4,40 евро, биостейк с жаренной картошкой за 5,70 евро и шесть видов пиццы. И если в самом начале было около десятка заказов в день, то теперь их число приближается к сотне. Еду доставляют студенты, подрабатывающие велокурьерами. Новую услугу в Регенсбурге хотят сохранить и после того, как вузы начнут работать в нормальном режиме.

Формат доставки на дом используют и в некоторых других городах Германии, правда, в усеченном виде. Так, в Майнце еду из столовой студентам привозят только в общежития. В мегаполисах реализовать эту идею сложнее. В Мюнхене, например, от нее отказались сразу. В других городах за этим начинанием пока наблюдают с интересом или сомнениями.

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