Столкновение культур в опасном городе: новая экранизация романа "Берлин, Александерплац"

Берлин конца 1920-годов. Бывший грузчик Франц выходит из берлинской тюрьмы. Он отсидел четыре года за то, что в состоянии аффекта убил свою невесту. Теперь он хочет стать честным человеком, начать новую жизнь. Но на его пути появляется уголовник Рейнгольд, и жизнь Франца опять идет под откос.

Роман "Берлин, Александерплац"Альфреда Дёблина (Alfred Döblin) - классика немецкой литературы. Он был написан в 1929 году. Сегодняшняя киноинтерпретация отличается от классического образца,

Судьба беженца

Фрэнсис отправляется в опасное путешествие из африканского государства Гвинея-Бисау в Европу. Он хочет нелегально попасть в Старый Свет. Когда лодка с беженцами попадает в шторм на Средиземном море, Фрэнсис молится и клянется стать порядочным человеком, если спасется. Он выжил и вышел на берег. Фрэнсис добирается до Берлина, где пытается выполнить свою клятву. Но это не удается. Фрэнсис хотел обрести легальный статус, получить политическое убежище, затем знакомится с уголовником Рейнгольдом - и жизнь опять пошла под откос. Любовь к проститутке Мице, которую Фрэнсис знакомит с Рейнгольдом, превращает повествование в историю любовного треугольника.

Кадр из фильма "Берлин, Александерплац"

Все это (кроме, разумеется, африканского происхождения героя фильма) повторяет основную сюжетную основу романа. Но время - другое и герой - другой в экранизации режиссера Бурхана Курбани. Схожесть в том, что и Франц Биберкопф, и Фрэнсис тоскуют по нормальной жизни и мечтают о любви, но жизнь обоих выходит из-под контроля.

Три экранизации романа Альфреда Дёблина

Фильм Курбани "Берлин, Александерплац", премьерный показ которого прошел в феврале нынешнего года на кино

Смотреть видео 02:59 Поделиться В Германии открылся Берлинале Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3Y53O Берлинале: старт фестиваля и скандальный фильм из РФ в главном конкурсе (20.02.2020)

фестивале "Берлинале" и из-за пандемии с опозданием выходит на широкий экран, длится три часа. Первая экранизация романа Дёблина, появившаяся спустя всего два года после его выхода, в 1931 году, была полуторачасовой. Ее создатели опустили многие важные детали авторского повествования.

Почти полвека спустя знаменитый немецкий режиссер Райнер Вернер Фасбиндер (Rainer Werner Fassbinder) создал свой культовый телефильм по роману. 14-серийная лента с участием многих великолепных актеров более точно соответствовала содержанию романа.

По мнению критиков, интерес к нынешней киноверсии Бурхана Курбани (Burhan Qurbani) обусловлен прежде всего тем, что он перенес действие романа с конца 1920-х годов в сегодняшний день. Кроме того, "Берлин, Александерплац" стал историей беженца и таким образом поднимает одну из самых острых современных проблем.

Берлин не потерял ничего

Режиссер Курбани подчеркнул в интервью немецкому информационному агентству dpa: "Я думаю, книга пытается рассказать нам о людях, которые пытаются выжить в перемалывающем их Молохе большого города. И о том, как люди встречаются друг с другом, испытывают и делают друг другу больно, и как Франц Биберкопф ищет путь к самому себе".

Режиссер Бурхан Курбани

39-летний режиссер отмечает, что фабульная линия фильма практически ничем не отличается от сюжета романа: "Берлин не потерял ничего из того, что которые было характерно для него в 1920-х или 1930-х годах. Его атмосферу мы попытались передать и в нашем фильме". То же относится к эстетике и форме литературного источника. "Меня особенно очаровала форма повествования романа, техника монтажа и коллажа, которые использовал автор, разнообразие стилистических средств, религиозные и нравственные мотивы", - не скрывает восхищения режиссер.

Столкновение культур

Бурхан Курбани родился в западной части Германии, в вестфальском городе Эркеленце, еще подростком переехал в Берлин. Его родители в конце 1970-х годов эмигрировали из Афганистана. И хотя судьбу Курбани нельзя сравнить с судьбой главного героя фильма Фрэнсиса, в сценарии был использован и его собственный жизненный опыт, связанный с этим городом: "Берлин, в который я приехал, был невероятно опасным городом, потому что в нем было очень много возможностей сбиться с пути и потерять себя".

Фрэнсис сталкивается с совершенно новым для него миром. Помимо всех лишений, которые обычно испытывают беженцы, проблемой становится столкновение культур и менталитетов. Фильм "Берлин, Александерплац" стал убедительной версией этого - одного из главных - конфликтов современного мира.

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