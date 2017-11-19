 Столица Австрии: кафе и кофе, Климт и Моцарт | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.05.2019

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Культура и стиль жизни

Столица Австрии: кафе и кофе, Климт и Моцарт

Что можно и нужно увидеть в этом красивейшем городе? Предлагаем вашему вниманию выбор DW!

  • Собор Святого Стефана

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Собор Святого Стефана

    Найти его просто: это - самый центр! Stephansdom - католический собор, один из символов не только Вены, но и Австрии. Благодаря южной башне, входит в десятку самых высоких церквей мира. Современный свой вид храм обрел к началу XVI века. Сверху открывается прекрасный вид на город. На южную башню можно забраться пешком - 343 ступени. На северную - подняться на лифте.

  • Кошка с чашкой кофе

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Венский кофе

    Кофе в Вене варить умеют. Вариантов приготовления - масса. Обязательно попробовать следует Melange - кофе с молоком и взбитой молочной пеной. Подают его в небольших кофейных чашках. К любому сорту полагается стакан негазированной воды. На фото - гости кошачьего кафе Neko, открывшегося в Вене в 2012 году. Здесь можно и кофе выпить, и пообщаться с пушистыми обитателями кафе - кошками разных пород.

  • В кафе Landtmann

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Венские кафе

    Кафе в Вене - больше, чем кафе! Это и прекрасный по качеству кофе, и особая атмосфера, и наличие свежих газет, и возможность обменяться новостями. На фото - строгий, традиционно венский интерьер кафе Landtmann. Здесь австрийские политики нередко проводят встречи с журналистами. Обязательно стоит посетить кафе Central, Museum, Sperl, Hawelka и/или Diglas. Адреса подскажут в каждой гостинице.

  • Торт ''Захер''

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Торт "Захер"

    Sachertorte - детище австрийского кондитера Франца Захера, "рожденное" в XIX веке. Похож на советский торт "Прага". Рецепт прост: шоколадные бисквитные коржи, прослойка абрикосового конфитюра, шоколадная глазурь. Попробовать и купить торт можно практически в любой кондитерской. Но самый лучший "Захер" продается или в одноименном отеле рядом с оперным театром, или в кондитерской Demel.

  • Улица Грабен в Вене

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Грабен

    Graben - одна из самых красивых улиц Вены. По форме - скорее вытянутая площадь, нежели улица. Благодаря богатому световому убранству особенно хороша под Рождество. Здесь много кафе, ресторанов и магазинов, в том числе - гастроном Julius Meinl, где можно купить гастрономические сувениры Made in Austria: кофе в зернах или молотый, шоколад, вафли и печенье, конфитюры и прочие радости жизни.

  • Розы в парке Volksgarten

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    "Народный сад"

    Volksgarten - небольшой, но совершенно очаровательный зеленый оазис в самом центре города, недалеко от императорской резиденции Hofburg. Устали - приходите сюда полюбоваться на красивейший розарий: более 3000 кустов и более 200 различных сортов. На территории парка расположено здание одной из самых популярных дискотек в городе, носящей то же название, что и парк: Volksgarten.

  • Лошадь липпицианской породы

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Белогривые лошадки

    Посмотреть на конный балет можно в Испанской придворной школе верховой езды (Spanische Hofreitschule). Представления в парадном облачении обычно проходят вечерами. А с 10 до 12 часов можно посетить репетицию. Это тоже интересно и обойдется дешевле: 15 евро за взрослый билет. В школе воспитывают липицианских лошадей, выведенных в Австро-Венгерской империи на основе испанских и неаполитанских пород.

  • Музей истории искусств в Вене

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Музей истории искусств

    Kunsthistorisches Museum был открыт в 1891 году. Здесь вас ждет великолепная коллекция старых мастеров: Рафаэля, Тициана, Караваджо, Босха, Питера Брейгеля Старшего, Яна ван Эйка, Веласкеса, Дюрера, Кранаха, Рембрандта, Арчимбольдо и других. Да и само здание музея - произведение искусства, причем как снаружи, так и внутри.

  • Музейный квартал

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Музейный квартал

    MuseumsQuartier (или MQ) - это не один музей, а целый музейный комплекс, что ясно из названия. Здесь вас познакомят с наиболее яркими явлениями в искусстве XX века и с различными актуальными тенденциями.

  • Рынок Naschmarkt в Вене

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Рынок

    Naschmarkt - знаменитый венский рынок. Продукты здесь продаются ежедневно, кроме воскресенья. Прекрасный выбор овощей и фруктов, сыров и специй, хлеба и колбас. Тут же рядом - блошиный рынок, который работает только по субботам, начиная с 6:30. Здесь - антикварный фарфор, старинная мебель, огромный выбор самого различного хлама, более или менее ценного.

  • Венский трамвай

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Венские трамваи

    Устали? Прокатитесь на местном трамвае! Каждый вагон - в цветах австрийского флага. В 1865 году в Вене появились первые конки, а к концу XIX века началась постепенная электрификация сети.

  • ''Поцелуй'' Густава Климта

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    "Поцелуй" во дворце Belvedere

    Хотите увидеть "Поцелуй" кисти Густава Климта в подлиннике? Тогда вам следует отправиться в художественный музей "Галерея Бельведер" (Galerie Belvedere), расположенный в одном из самых красивых дворцов австрийской столицы.

  • Мусоросжигательная станция

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Мусоросжигательная станция

    Расположен этот комбинат в районе Шпиттелау (Spittelau). А построен и оформлен он был по проекту австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. В Вене есть еще несколько достопримечательностей, связанных с его именем. К примеру - жилой дом, им спроектированный, по адресу Kegelgasse 36-38. В этом здании есть и квартиры, и офисы, а напротив расположен магазин с сувенирами.

  • Слоненок в зоопарке Шёнбрунн

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Императорский зоопарк

    Расположен на территории дворцово-паркового комплекса Шёнбрунн (Schönbrunn). Основан был в 1752 году и является старейшим зоопарком в мире. Неподалеку расположен и дворец Шёнбрунн - основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов. Дворец, разбитый вокруг него парк с многочисленными фонтанами и статуями, а также зоопарк включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Здание оперного театра в Вене

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Опера - Wiener Staatsoper

    Открылась в 1869 году премьерой оперы "Дон Жуан" Моцарта. Ежегодно здесь проходит оперный бал. Попасть на оперу или балет не так трудно, как кажется. Билеты на стоячие места можно купить прямо в день представления: подойти к кассе стоячих мест - Stehplatzkasse (со стороны переулка Operngasse) - за два или три часа до начала. Отстоять, купить и наслаждаться!

  • Колесо обозрения в Пратере

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Парк аттракционов

    Пратер (Prater) - это внушительных размеров зона отдыха с ипподромом, стадионом, велодромом, спортивными площадками и парком аттракционов. Его визитной карточкой, а также одним из символов Вены является гигантское колесо обозрения, с которого открывается прекрасный вид на город.

  • Переулок, в котором расположен ресторан Zum Figlmüller

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Венский шницель

    Если вы хотите прочувствовать, каков вкус настоящего венского шницеля, то отправляйтесь в ресторан "Zum Figlmüller". Расположен он в минуте ходьбы от Собора Святого Стефана. Что еще стоит попробовать в Вене? Тафельшпиц (отварную говядину с хреном), гуляш, венские сосиски, яблочный штрудель, а также кайзершмаррн (сладкий императорский омлет с ванильным соусом и/или компотом из слив).

  • Вид на Вену

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Три дня - это утопия!

    Конечно, посмотреть этот город за три дня просто невозможно! Но кое-что все же можно успеть. Главное - наслаждаться моментом. Просто откройте глаза пошире и гуляйте, пока не свалитесь от усталости. А если совсем утомитесь, наймите кучера с повозкой: этого добра в центре Вены хватает.

  • Сувениры с изображением Моцарта

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    С собой на память

    Не забудьте фотоаппарат! Особенно хороша Вена весной и летом, когда многочисленные парки завлекают гостей зелеными лужайками и цветниками. В центре полно сувенирных магазинов, особенно на улице Kärntner Straße, которая соединяет Собор Святого Стефана и оперу. Традиционно популярностью пользуется продукция с изображением Моцарта. Но лучше всего увезти с собой из Вены незабываемые впечатления!

    Автор: Дарья Брянцева


  • Собор Святого Стефана

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Собор Святого Стефана

    Найти его просто: это - самый центр! Stephansdom - католический собор, один из символов не только Вены, но и Австрии. Благодаря южной башне, входит в десятку самых высоких церквей мира. Современный свой вид храм обрел к началу XVI века. Сверху открывается прекрасный вид на город. На южную башню можно забраться пешком - 343 ступени. На северную - подняться на лифте.

  • Кошка с чашкой кофе

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Венский кофе

    Кофе в Вене варить умеют. Вариантов приготовления - масса. Обязательно попробовать следует Melange - кофе с молоком и взбитой молочной пеной. Подают его в небольших кофейных чашках. К любому сорту полагается стакан негазированной воды. На фото - гости кошачьего кафе Neko, открывшегося в Вене в 2012 году. Здесь можно и кофе выпить, и пообщаться с пушистыми обитателями кафе - кошками разных пород.

  • В кафе Landtmann

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Венские кафе

    Кафе в Вене - больше, чем кафе! Это и прекрасный по качеству кофе, и особая атмосфера, и наличие свежих газет, и возможность обменяться новостями. На фото - строгий, традиционно венский интерьер кафе Landtmann. Здесь австрийские политики нередко проводят встречи с журналистами. Обязательно стоит посетить кафе Central, Museum, Sperl, Hawelka и/или Diglas. Адреса подскажут в каждой гостинице.

  • Торт ''Захер''

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Торт "Захер"

    Sachertorte - детище австрийского кондитера Франца Захера, "рожденное" в XIX веке. Похож на советский торт "Прага". Рецепт прост: шоколадные бисквитные коржи, прослойка абрикосового конфитюра, шоколадная глазурь. Попробовать и купить торт можно практически в любой кондитерской. Но самый лучший "Захер" продается или в одноименном отеле рядом с оперным театром, или в кондитерской Demel.

  • Улица Грабен в Вене

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Грабен

    Graben - одна из самых красивых улиц Вены. По форме - скорее вытянутая площадь, нежели улица. Благодаря богатому световому убранству особенно хороша под Рождество. Здесь много кафе, ресторанов и магазинов, в том числе - гастроном Julius Meinl, где можно купить гастрономические сувениры Made in Austria: кофе в зернах или молотый, шоколад, вафли и печенье, конфитюры и прочие радости жизни.

  • Розы в парке Volksgarten

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    "Народный сад"

    Volksgarten - небольшой, но совершенно очаровательный зеленый оазис в самом центре города, недалеко от императорской резиденции Hofburg. Устали - приходите сюда полюбоваться на красивейший розарий: более 3000 кустов и более 200 различных сортов. На территории парка расположено здание одной из самых популярных дискотек в городе, носящей то же название, что и парк: Volksgarten.

  • Лошадь липпицианской породы

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Белогривые лошадки

    Посмотреть на конный балет можно в Испанской придворной школе верховой езды (Spanische Hofreitschule). Представления в парадном облачении обычно проходят вечерами. А с 10 до 12 часов можно посетить репетицию. Это тоже интересно и обойдется дешевле: 15 евро за взрослый билет. В школе воспитывают липицианских лошадей, выведенных в Австро-Венгерской империи на основе испанских и неаполитанских пород.

  • Музей истории искусств в Вене

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Музей истории искусств

    Kunsthistorisches Museum был открыт в 1891 году. Здесь вас ждет великолепная коллекция старых мастеров: Рафаэля, Тициана, Караваджо, Босха, Питера Брейгеля Старшего, Яна ван Эйка, Веласкеса, Дюрера, Кранаха, Рембрандта, Арчимбольдо и других. Да и само здание музея - произведение искусства, причем как снаружи, так и внутри.

  • Музейный квартал

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Музейный квартал

    MuseumsQuartier (или MQ) - это не один музей, а целый музейный комплекс, что ясно из названия. Здесь вас познакомят с наиболее яркими явлениями в искусстве XX века и с различными актуальными тенденциями.

  • Рынок Naschmarkt в Вене

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Рынок

    Naschmarkt - знаменитый венский рынок. Продукты здесь продаются ежедневно, кроме воскресенья. Прекрасный выбор овощей и фруктов, сыров и специй, хлеба и колбас. Тут же рядом - блошиный рынок, который работает только по субботам, начиная с 6:30. Здесь - антикварный фарфор, старинная мебель, огромный выбор самого различного хлама, более или менее ценного.

  • Венский трамвай

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Венские трамваи

    Устали? Прокатитесь на местном трамвае! Каждый вагон - в цветах австрийского флага. В 1865 году в Вене появились первые конки, а к концу XIX века началась постепенная электрификация сети.

  • ''Поцелуй'' Густава Климта

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    "Поцелуй" во дворце Belvedere

    Хотите увидеть "Поцелуй" кисти Густава Климта в подлиннике? Тогда вам следует отправиться в художественный музей "Галерея Бельведер" (Galerie Belvedere), расположенный в одном из самых красивых дворцов австрийской столицы.

  • Мусоросжигательная станция

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Мусоросжигательная станция

    Расположен этот комбинат в районе Шпиттелау (Spittelau). А построен и оформлен он был по проекту австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. В Вене есть еще несколько достопримечательностей, связанных с его именем. К примеру - жилой дом, им спроектированный, по адресу Kegelgasse 36-38. В этом здании есть и квартиры, и офисы, а напротив расположен магазин с сувенирами.

  • Слоненок в зоопарке Шёнбрунн

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Императорский зоопарк

    Расположен на территории дворцово-паркового комплекса Шёнбрунн (Schönbrunn). Основан был в 1752 году и является старейшим зоопарком в мире. Неподалеку расположен и дворец Шёнбрунн - основная летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов. Дворец, разбитый вокруг него парк с многочисленными фонтанами и статуями, а также зоопарк включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Здание оперного театра в Вене

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Опера - Wiener Staatsoper

    Открылась в 1869 году премьерой оперы "Дон Жуан" Моцарта. Ежегодно здесь проходит оперный бал. Попасть на оперу или балет не так трудно, как кажется. Билеты на стоячие места можно купить прямо в день представления: подойти к кассе стоячих мест - Stehplatzkasse (со стороны переулка Operngasse) - за два или три часа до начала. Отстоять, купить и наслаждаться!

  • Колесо обозрения в Пратере

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Парк аттракционов

    Пратер (Prater) - это внушительных размеров зона отдыха с ипподромом, стадионом, велодромом, спортивными площадками и парком аттракционов. Его визитной карточкой, а также одним из символов Вены является гигантское колесо обозрения, с которого открывается прекрасный вид на город.

  • Переулок, в котором расположен ресторан Zum Figlmüller

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Венский шницель

    Если вы хотите прочувствовать, каков вкус настоящего венского шницеля, то отправляйтесь в ресторан "Zum Figlmüller". Расположен он в минуте ходьбы от Собора Святого Стефана. Что еще стоит попробовать в Вене? Тафельшпиц (отварную говядину с хреном), гуляш, венские сосиски, яблочный штрудель, а также кайзершмаррн (сладкий императорский омлет с ванильным соусом и/или компотом из слив).

  • Вид на Вену

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    Три дня - это утопия!

    Конечно, посмотреть этот город за три дня просто невозможно! Но кое-что все же можно успеть. Главное - наслаждаться моментом. Просто откройте глаза пошире и гуляйте, пока не свалитесь от усталости. А если совсем утомитесь, наймите кучера с повозкой: этого добра в центре Вены хватает.

  • Сувениры с изображением Моцарта

    Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

    С собой на память

    Не забудьте фотоаппарат! Особенно хороша Вена весной и летом, когда многочисленные парки завлекают гостей зелеными лужайками и цветниками. В центре полно сувенирных магазинов, особенно на улице Kärntner Straße, которая соединяет Собор Святого Стефана и оперу. Традиционно популярностью пользуется продукция с изображением Моцарта. Но лучше всего увезти с собой из Вены незабываемые впечатления!

    Автор: Дарья Брянцева


Смотрите также:

  • Кофе - любимый напиток немцев

    Любопытные факты о кофе

    Любимец немцев

    Вопреки бытующему мнению любимым напитком жителей Германии следует считать вовсе не пиво, а кофе. Почти 160 литров кофе в год, то есть две-три чашки в день, выпивает в среднем каждый немец. На втором месте по популярности - минеральная вода. И только затем идет пиво: ежегодно среднестатистический житель страны употребляет около ста литров этого хмельного напитка.

  • Кофе с собой

    Любопытные факты о кофе

    Двоякое воздействие

    Кофеин, содержащийся в кофе, учащает пульс, расширяет кровеносные сосуды, при этом сужая сосуды головного мозга и повышая давление. Он тонизирует, снимает усталость, способствует улучшению концентрации. Но этот напиток может вызвать и привыкание. В частности, головные боли являются проявлением синдрома отмены.

  • Кофе: вредно или полезно?

    Любопытные факты о кофе

    Вредно или полезно?

    И все же вредным напитком кофе считать нельзя. Напротив, чашки три-четыре в день выпивать полезно, утверждают сотрудники немецкого Зеленого Креста. Обнадеживают результаты исследований: кофе оказывает профилактическое действие и снижает риск цирроза печени, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

  • Кофе продлевает жизнь

    Любопытные факты о кофе

    Кофе продлевает жизнь

    Международное агентство по изучению рака (МАИР) провело в десяти странах Европы многолетнее исследование. У полмиллиона его участников, пивших кофе в свое удовольствие, ученые обнаружили более здоровую печень и крепкую иммунную систему. Кофе продлевает жизнь - еще один вывод ученых. При этом неважно, как он приготовлен - пропущен через фильтр или нет.

  • Горячо, значит - опасно!

    Любопытные факты о кофе

    Горячо, значит - опасно!

    Потребление кофе снижает вероятность появления раковых опухолей на печени и матке. Но Международное агентство по изучению рака предостерегает от слишком горячих напитков (65 градусов и выше). Их потребление повышает риск развития раковой опухоли в пищеводе.

  • Родина кофе

    Любопытные факты о кофе

    Родина кофе

    Родина кофейного дерева - Эфиопия. Семена этого растения - кофейные зерна - собирают вручную, очищают и сушат. Сырье отправляется дальше на обжарку. Самый крупный производитель кофе сегодня - Бразилия.

  • Гамбург - кофейная гавань Европы

    Любопытные факты о кофе

    Гамбург - кофейная гавань Европы

    Каждый год во всем мире собирают около восьми миллионов тонн кофейных зерен. В основном урожай идет на экспорт. Больше всего кофейного сырья в Европе проходит через порт в Гамбурге. Отсюда зерна отправляют в Скандинавию, Восточную Европу и, конечно же, в другие города Германии.

  • Кофе не для слабонервных

    Любопытные факты о кофе

    Кофе не для слабонервных

    Для настоящих знатоков есть и специфический сорт кофе - самый дорогой в мире. Перед обжаркой зерна арабики проходят более чем нестандартную обработку, совершив "путешествие" через пищеварительный тракт слонов. Кофе сорта Black Ivory производят в Таиланде.

  • Где живут любители кофе?

    Любопытные факты о кофе

    Где живут любители кофе?

    Немцы занимают восьмое место в списке самых заядлых кофеманов в Европе. В среднем 6,6 килограммов ароматных зерен в год использует житель Германии для приготовления любимого напитка. Почти столько же, сколько и в Италии (6,7 кг). Рекордсменами по кофепитию считаются финны (более 10 кг), жители Нидерландов (более 9,5 кг) и шведы (около 9,5 кг). Чуть меньше кофе пьют датчане, норвежцы, австрийцы.

  • Победительница немецкого чемпионата бариста

    Любопытные факты о кофе

    Чемпионат бариста

    Популярных рецептов приготовления кофе сегодня множество. В конце ХХ века не менее популярной стала профессия баристы. Овладеть искусством правильного приготовления кофе можно в специальных школах. А затем принять участие в соревнованиях. На снимке - победительница чемпионата Германии 2016 года, бариста Хлое Наттрасс.

  • Турнир официантов в Берлине

    Любопытные факты о кофе

    Турнир официантов

    Cварить кофе - это одно, его еще надо и красиво подать. Поставить его на поднос и пробежать 400 метров, не расплескав напиток, считается высшим пилотажем среди официантов. Этот турнир ежегодно проводится в нескольких городах Германии. На снимке - участницы состязания в Берлине в мае 2015 года.

  • Кофейная картина

    Любопытные факты о кофе

    Кофейная картина

    Кофе - источник вдохновения. "Пробуждение" - так назвал свое произведение из кофейных зерен московский художник Аркадий Ким. Картину размером 30 квадратных метров художник и его пятеро помощников создали в июне 2012 года в парке Горького. 240 килограммов кофейных зерен превратились в произведение искусства, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса.

    Автор: Инга Ваннер, Бригитте Остерат


Смотреть видео 01:07

Чашки из ... кофейной гущи (19.11.2017)

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Контекст

Немецкие ученые: Моцарт и тяжелый рок понижают давление

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Фотогалерея: Моцарт и другие знаменитые масоны

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Вена за три дня: кофе, Климт и Моцарт

Особенно хороша она весной и летом: зеленые лужайки, цветники и кофе на солнышке. Зато осень здесь - сезон театральных премьер. А зимой вас порадуют рождественские ярмарки и бесчисленные музеи. (20.05.2019)  

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Любопытные факты о кофе

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Моцарт. История одной сонаты  

Вся правда о кофе  

Чашки из ... кофейной гущи (19.11.2017)  

Как готовят кофе  

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