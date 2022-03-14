Стихийные бедствия в 2021 году обошлись немецкому страховщику в 1,26 млрд евро

Стихийные бедствия в прошлом году стоили немецкому страховому концерну Talanx больше денег, чем когда-либо прежде. В общей сложности компания выплатила 1,26 миллиарда евро компенсаций за ущерб, вызванный природными катастрофами, сообщил в понедельник, 14 марта, ее глава Торстен Лойе (Torsten Leue). Самыми тяжелыми были последствия урагана "Ида" в США (361 миллион евро) и наводнений на западе Германии, в Бельгии и Нидерландах (320 миллионов евро), а также ураган "Ури" в Техасе (216 миллионов евро).
В то же время расходы концерна, вызванные пандемией коронавируса, в прошлом году сократились в четыре раза до 122 миллионов евро по сравнению с 2020 годом (486 млн евро). Большое число страховых выплат в 2020 году, по данным концерна, был вызван тем, что в США и ЮАР значительно выросла смертность по сравнению с годами до пандемии.
Высокая инфляция и геополитические кризисы
Главными вызовами в нынешнем году являются высокая инфляция, жесткая политика процентных ставок и геополитические кризисы, один из которых - война России против Украины. Что касается последней, то пока невозможно оценить ее последствия для страхового бизнеса, заявил Лойе. Для Talanx возможный ущерб от войны пока незначителен. Принадлежавшая концерну в России небольшая компания CIV Life, которая занимается страхованием жизни, в конце прошлого года была продана российскому "Совкомбанку". В середине февраля сделка была завершена.
Talanx со штаб-квартирой в Ганновере является третьей в списке крупнейших немецких и шестой в списке европейских страховых компаний. Она работает в более чем 150 странах мира.
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