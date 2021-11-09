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Стена на границе с Мексикой

Строительство заграждения на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, которое он пытается осуществить.

Дональд Трамп, победивший на выборах президента США в 2016 году, одной из главных тем своей предвыборной кампании сделал борьбу с нелегальной иммиграцией. Трамп обвиняет Мексику в бесконтрольной миграционной политике. Одним из его предвыборных обещаний было строительство стены на границе с Мексикой протяженностью 3200 км. Он также обещал, что за эту стену заплатит Мексика, что она делать категорически отказалась. В результате Трамп пытается получить средства на строительство пограничного заграждения из американского бюджета, из-за чего постоянно вступает в конфликты с Конгрессом.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich im Schloss Bellevue bei einer Veranstaltung zur Erinnerung an die Ermordung von Matthias Erzberger vor 100 Jahren zur Situation in Afghanistan.

Президент ФРГ подчеркнул многозначность 9 ноября в истории Германии 09.11.2021

В этот день в истории Германии произошли сразу три важных события - и позитивные, и негативное, сказал президент ФРГ. Немецкие евреи считают, что 9 ноября Германия должна поминать жертв Холокоста.
brandenburger tor | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/chromorange

Бранденбургские ворота - символ единой Германии (фотогалерея) 09.11.2021

9 ноября отмечается очередная годовщина падения Берлинской стены. Символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота.
Bildnummer: 50353868 Datum: 09.11.1989 Copyright: imago/Sven Simon Westberliner begrüßen einen Trabi in der Nacht des Mauerfalls, Personen , Freude , Objekte; 1989, Berlin, Mauerfall, Wende, Wendezeit, DDR, Deutsche Demokratische Republik, Maueröffnung, abends, Abend, nachts, Nacht, Trabi, Trabis, Trabbi, Trabbis, Trabant, Trabanten, Auto, Begrüßung, Westdeutsche, Fahne, Deutschlandfahne, Deutschlandflagge; , quer, Kbneg, Totale, Deutschland, ,/ Symbolfoto

9 ноября - особый день в истории Германии 09.11.2021

В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.
09.07.2021 A razor wire barrier is installed on border with Belarus in Druskininkai, Lithuania July 9, 2021. REUTERS/Janis Laizans

Из-за мигрантов Литва начинает строительство стены на границе с Беларусью 04.11.2021

Литва приступила к строительству заграждения на границе с Беларусью. На первых участках литовско-белорусской границы уже установлен стальной забор. МВД в Варшаве также представило свои планы по возведению стены.
Crystal Wailing Wall unveiled at Babi Yar memorial site in Kiev, KIEV, UKRAINE - OCTOBER 6, 2021: Svyatoslav Vakarchuk, the founder of the Voice Party, the frontmant for the rock band Okean Elzy, attends a ceremony to unveil the Crystal Wailing Wall at the Babi Yar memorial site and mark the 80th anniversary of the largest local WWII massacre. Babi Yar is a ravine in the northwestern part of the Ukrainian capital, where Nazi German troops and local collaborationists carried out mass executions of Jewish and Roma civilians as well as Soviet prisoners of war. Irina Yakovleva/TASS

В Киеве теперь есть "стена плача и исцеления" 07.10.2021

На территории Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" открыт новый арт-объект - "Кристальная стена плача" знаменитой художницы-концептуалистки Марины Абрамович. Эта фотоподборка DW - о ней и ее творчестве.

Mit einer Deutschland-Flagge freuen sich zwei junge Berliner am 02.10.1990 vor dem Brandenburger Tor in Berlin über die bevorstehende deutsche Wiedervereinigung am 03.10.1990. Rund eine Million Menschen feierten zu mitternächtlicher Zeit in Berlin die wiedergewonnene Deutsche Einheit. Die Deutschen sind 45 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges wieder in einem souveränen Staat vereint. Der Untergang des SED-Regimes hatte sich in einem rasanten Tempo vollzogen: Unter dem Druck der Bevölkerung öffnete die DDR am 9.11.1989 ihre Grenzen. +++(c) dpa - Report+++

Воссоединение Германии: как это было 03.10.2021

В ночь на 3 октября 1990 года Германия праздновала воссоединение страны. Свершилось то, что еще недавно казалось невероятным. С тех пор 3 октября в стране празднуют День германского единства.
Syrian migrants cross under a fence as they enter Hungary at the border with Serbia, near Roszke, August 27, 2015. Hungary made plans on Wednesday to reinforce its southern border with helicopters, mounted police and dogs, and was also considering using the army as record numbers of migrants, many of them Syrian refugees, passed through coils of razor-wire into Europe. REUTERS/Bernadett Szabo TPX IMAGES OF THE DAY

Граница на замке. Всегда ли эффективны стены между странами 23.08.2021

Все больше государств укрепляют свои границы, пытаясь противодействовать незаконной миграции и терроризму. Но от таких барьеров между странами не только польза. Чем плоха стена на границе?

"Прыжок в свободный мир": рассказывает очевидец (13.08.2021) 13.08.2021

Одним из пограничников, охранявших границу со стороны ГДР, был Конрад Шуман. Вместо того, чтобы защищать коммунизм, он решил - буквально - перепрыгнуть в демократический Запад. Бернд Брёде стал свидетелем этого исторического момента.

Талибан уже под Кабулом: чего ждать Афганистану и странам Центральной Азии. DW Новости (13.08.2021) 13.08.2021

В Афганистане сбываются самые мрачные прогнозы. Эксперты допускают, что уже в недалеком будущем вся страна может перейти под контроль исламистов из радикального движения "Талибан". Какие это может иметь последствия для самого Афганистана, а также расположенных с ним по соседству стран Центральной Азии?
ARCHIV - Der Westberliner Fluchthelfer Klaus-Michael von Keussler beim Tunnelbau unter der Berliner Mauer (Archivfoto vom November 1963). Der damalige Student gehörte zu einer Gruppe, die nach dem Mauerbau Menschen zur Flucht verholfen haben. Zehn Monate bauten sie in einer Tiefe bis zu zwölf Metern einen nur 80 cm hohen und 145 m langen Gang unter der Berliner Mauer. Am 3. und 4.10.1964 konnten 57 Menschen von der Ostberliner Strelitzer Straße in die Bernauer Straße in West-Berlin gelangen. Am 5.10.1964 wurde der Tunnel von der Stasi entdeckt. Am 13. August 1961 begann der Mauerbau. Am 9. November 1989 fiel die Mauer. Foto: Keussler dpa (zu dpa-Korr. Kainsmal eines Regimes: Berliner Mauerbau am 13. August 1961 vom 12.08.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Сталинские газоны", или Как из ГДР бежали через тайные туннели 13.08.2021

13 августа исполняется 60 лет со дня начала строительства Берлинской стены. Экспозиция исторического общества "Берлинские подземелья" рассказывает о побегах из ГДР.
Frank-Walter Steinmeier bei der zentralen Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des Mauerbaus auf dem Vorplatz der Kapelle der Versöhnung an der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße. Berlin, 13.08.2021

Президент ФРГ: строительство Берлинской стены - "свидетельство провала" ГДР 13.08.2021

Стена являлась признаком "несправедливого государства, которое в глазах его граждан не было легитимным", заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в 60-летнюю годовщину возведения символа холодной войны.
DDR-Grenzsoldaten suchen im Todesstreifen der Mauer an der Grenze zu Kreuzberg (Mariannenplatz) nach einem unteirdischen Tunnel. Mitte Mai 1975. ullstein - Kasperski

Туннели под Берлинской стеной 13.08.2021

Экспозиция исторического общества "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten) рассказывает о побегах из ГДР через тайные туннели.
Arbeiter erhöhen die Sektorensperre an der Bernauer Straße in Berlin im August 1961. Fast Abend für Abend war es an diesem und anderen Mauerabschnitten zu Zwischenfällen gekommen. Am 13. August 1961 wurde die Mauer in Berlin gebaut. Foto: dpa (zu dpa: Erinnerung an Mauerbau vor 54 Jahren - Kränze für die Opfer vom 12.08.2015) +++ dpa-Bildfunk +++

Дата в истории: 13 августа 1961 года возвели Берлинскую стену 13.08.2021

Возведенная за одну ночь Берлинская стена на десятилетия разделила немцев. Кому она была нужна?
Stele für Chris Gueffroy, den letzten Mauertoten in Berlin # Eine Stele am Britzer Verbindungskanal erinnert an Chris Gueffroy. Der 20-jährige Kellner war am 5. Februar 1989 bei einem Fluchtversuch erschossen worden und das letzte Opfer der Berliner Mauer. Foto: Thilo Rückeis | Verwendung weltweit

Берлинская стена: как и за что застрелили 20-летнего Криса Геффроя 12.08.2021

В 1989 году, всего за пару месяцев до падения Берлинской стены, Криса Геффроя застрелили пограничники ГДР. 20-летний парень хотел с приятелем перебраться на Запад. Попытка не удалась.
+++Nur zur abgesprochenen Berichterstattung++++ Stiftung Berliner Mauer l Kassiber an DDR-Grenzposten

Тайные желания охранников Берлинской стены: что было в секретных записках из ГДР? 12.08.2021

Сигареты, чулки, шариковые ручки, - на западную сторону Берлинской стены нередко перекидывали записки с просьбами поделиться теми или иными вещами. И западные берлинцы шли восточным соседям навстречу.

Катастрофа века в Греции: пожары невиданных масштабов. Европа в фокусе 12.08.2021

Также в программе: в Исландии разгорелся коррупционный скандал, 30 лет назад рухнула Берлинская стена, дикие лошади и их враги в Боснии и Герцеговине.
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