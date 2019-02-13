Статья Суркова о государстве Путина - всего лишь заметка?

Комментарий: Статья Суркова - политические "хотелки" а-ля Лысенко

Статья Суркова - послание "коллективного Путина". Но вопреки изложенным в ней прогнозам, 21-й век не станет веком Путина ни в мире, ни в России, считает Иван Преображенский.