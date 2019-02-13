Статья Суркова о государстве Путина - всего лишь заметка?

Статья помощника президента РФ Владислава Суркова "Долгое государство Путина" вызвала оживленную дискуссию в России. Карикатурист Сергей Елкин удивляется резонансу вместе со скромником Сурковым.
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