 Статья Суркова о государстве Путина - всего лишь заметка? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.02.2019

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Россия

Статья Суркова о государстве Путина - всего лишь заметка?

Статья помощника президента РФ Владислава Суркова "Долгое государство Путина" вызвала оживленную дискуссию в России. Карикатурист Сергей Елкин удивляется резонансу вместе со скромником Сурковым.

Карикатура - Владислав Сурков показывает исписанные листы бумаги и говорит: Дорогая редакция, я написал заметку про нашего мальчика…

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    Автор: Сергей Елкин



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