 Статс-секретарь минэкономики ФРГ обсудит в Москве экспертный диалог с ЕАЭС | Новости из Германии о России | DW | 27.02.2019

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Россия

Статс-секретарь минэкономики ФРГ обсудит в Москве экспертный диалог с ЕАЭС

Кристиан Хирте уверен, что "в эти политически непростые времена" нельзя прерывать взаимоотношений с Россией.

Парламентский статс-секретарь министерства экономики и энергетики Германии Кристиан Хирте

Парламентский статс-секретарь министерства экономики и энергетики Германии Кристиан Хирте

Парламентский статс-секретарь министерства экономики и энергетики Германии Кристиан Хирте (Christian Hirte) выехал в среду, 27 февраля, в Москву для переговоров с российскими коллегами из профильных ведомств. Об этом говорится в поступившем DW сообщении пресс-службы министерства.

Контекст

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"Особенно в эти политически непростые времена мы должны использовать любую возможность, чтобы не прерывать диалог с Россией. В этой связи я с радостью принял предложение прибыть в Москву и буду обсуждать актуальные экономико-политические темы со своими российскими коллегами", - пояснил Хирте.

По его словам, он находится в постоянном контакте с российской стороной, в частности по вопросам импортозамещения, а также по проблеме экспертного диалога в области технического регулирования в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Плотная повестка дня пребывания Хирте в Москве

В российской столице у германского статс-секретаря запланированы переговоры с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Михаилом Мамоновым, а также с замминистра промышленности и торговли России Василием Осмаковым.

Кроме того, Хирте встретится со спецпредставителем по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрием Песковым. Перспективы экспертного диалога с ЕАЭС будут обсуждаться с членом коллегии по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктором Назаренко.

Кроме того, статс-секретаря ожидает круглый стол с представителями немецкого бизнеса в России, а также визит в российское представительство группы компаний Robert Bosch GmbH. 

Восточная Европа и постсоветские страны - принципиально важные партнеры для немецкого бизнеса. Этот регион, охватывающий 29 государств, обеспечивает почти 20 процентов внешнеторгового оборота Германии. Так, в 2018 году объем товарооборота ФРГ и РФ составил 61,9 млрд евро, причем 36 из них пришлись на импорт из России, еще 25,9 - на немецкий экспорт в РФ.

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    Автор: Андрей Гурков


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