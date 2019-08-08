Старинные традиции монастырских садов Германии

Традиция монастырских садов в Германии насчитывает более тысячи лет. Первые приусадебные хозяйства появились с распространением в Европе монастырей в эпоху Средневековья. Так монахи выращивали все необходимое для жизни. В сохранившейся до наших дней инструкции "Капитулярий о поместьях"по управлению королевскими угодьями, в том числе и монастырскими, Карл Великий предписывает возделывание более 70 видов полезных злаков, растений и деревьев.
Базовым списком растений, которые нужно сажать в монастырском саду (список актуален до сих пор), стало лирическое произведение под названием "Садик" (лат. Hortulus), написанное в IX веке Валафридом Страбона (Walahfrid Strabo), поэтом, богословом, а позже и аббатом бенедиктинского монастыря в Райхенау (Reichenau). И хотя точных планов средневекового садоводства не сохранилось, известно, что первые монастырские сады были разбиты по примеру швейцарского монастыря в Санкт-Галлене: прямоугольные грядки, обрамленные деревянными или кирпичными бордюрами или низким кустарником, ,были симметрично расположены обычно во внутреннем дворе обители так, чтобы к ним со всех сторон было удобно подойти.
На протяжении веков многие монастырские сады не раз возрождались, расширялись, преображались. Сегодня они приглашают окунуться в мир природы, древних знаний, умиротворения и покоя. Вот несколько примеров наиболее известных садов при монастырях Германии.
Аббатство Толай
Один из самых первых садов, в котором собирали травы и коренья для различных снадобий (ведь в то время за оказание медицинской помощи нуждающимся тоже отвечали монахи), был разбит в стенах древнейшего (VII век) в Германии монастыря в Толае (Abtei Tholey, федеральная земля Саар). Сегодня это действующий бенедиктинский монастырь Святого Маврикия. С 2009 по 2012 годы здесь была проведена масштабная реконструкция. Обновили и сад, заимствовав некоторые элементы из английского стиля. Теперь сюда, в частности, приезжают посмотреть и на цветущие рододендроны, лаванду и розы. Но многое сохранилось с эпохи барокко: сама структура сада, дорожки, скульптуры, фонтан и чайный домик, где монахи предлагают отведать ароматный мед с собственной пасеки.
Лаахское аббатство Святой Марии
Действующий и сегодня монастырь монахов ордена бенедиктинцев - Abtei Maria Laach - был основан в XI веке на берегу Лаахского озера в регионе Айфель. Особая гордость аббатства - садовое хозяйство с роскошным "аптекарским огородом" (Kräutergarten). Здесь можно получить консультацию садовника, узнать много полезного о траволечении, а заодно приобрести рассаду целебных трав.
Сад Хильдегарды на горе Рохусберг
В "Книге о простой медицине" (Liber simplicis medicinae или просто "Физика") основательница одного из первых женских монастырей в Германии Хильдегарда Бингенская (Hildegard von Bingen) подробно описала лечебное действие целебных трав, овощей, фруктов. Следуя ее советам, в Бингене на Рейне разбили сразу два монастырских сада. В одном из них монахини католоческого ордена сестер Святого Креста (Kreuzschwestern) возделывают такие обязательные травы, как анис, укроп, тмин, черный тмин (чернушка), петрушка, календула, розмарин, шалфей, золототысячник, лаванда, тысячелистник. Всего в этом саду выращивают около 80 видов растений, описанных в "Физике".
Монастырь Маульбронн
В лучших традициях Валафрида Страбона выдержан и сад основанного в XII веке монастыря Маульбронн (Kloster Maulbronn) в Баден-Вюртемберге. Эта единственная сохранившаяся обитель цистерцианцев севернее Альп - памятник архитектуры, внесенный в список Всемирного культурного наследия. Желая помочь страждущим, монахи в Средневековье выращивали не только популярные травы, но и такие малоизвестные виды, как шандру, помогающую при кашле. 16 грядок, расположенных в четыре ряда, удивляют посетителей и другими сюрпризами.
Монастырь Камп
Впечатляющий своими зелеными террасами барочный сад монастыря Камп (Kloster Kamp) в Камп-Линтфорте (Северный Рейн-Вестфалия) был разбит в VIII веке. Он делится на "старый сад", засаженный кустарниками, возрожденный в 2012 году "аптечный сад" и "сад братьев Конрад" (Bruder-Konrad-Garten), доступ к которому получают лишь участники экскурсий. И хотя в монастыре больше не живут монахи, их садовые традиции сохраняют сотрудники Духовного и культурного центра, работающего в стенах бывшего монастыря.
Монастырь Нойцелле
В здании единственного средневекового монастыря цистерцианцев в Бранденбурге, полностью сохранившегося до наших дней, расположен действующий монастырь Нойцелле (Stift Neuzelle). В живописных садах, частично разбитых еще в XIII веке на тематические разделы, и сегодня выращивают множество как декоративных растений, так и лечебных трав.
Фульдское аббатство
Сад некогда одного из богатейших имперских аббатств - монастыряв Фульде (Abtei Fulda), основанного в VIII веке, славится экологическим подходом к возделыванию овощей, трав и плодовых деревьев. В этом монахиням ордена бенедиктинцев помогают знания, накопленные веками. Особое внимание в монастыре уделяется посадке смешанных культур: пышные грядки и обильный урожай - лучшее подтверждение удачно избранного пути хозяйствования.
Монастырь Оберцелль
Неподалеку от баварского города Вюрцбурга расположен сад средневекового монастыря католического ордена монахов-премонстрантов Оберцелль (Kloster Oberzell). Сад, в котором и сегодня выращивают более 100 различных растений, один из самых известных в Германии. Его отличает образовательный характер: на каменных табличках - указатели с названиями и кратким описанием целебных трав.
Аптечный сад монастыря Оберцелль
Аббатство Фрауенкимзе
Фрауенинзель или "Остров Матери Божьей" на озере Кимзе в Баварии славится своим монастырским садом (на заглавном снимке). Он был разбит обитательницами здешнего монастыря Фрауенкимзе (Kloster Frauenchimsee или Frauenwörth), основанного в VIII веке. И сегодня за пышное цветение в саду отвечают монахини ордена бенедиктинцев. Площадь монастырского угодья вместе с садом занимает треть площади острова.
Смотрите также:
Остров цветов Майнау
-
Остров цветов Майнау
Солнце, пальмы, изумрудная вода… Перед нами - не Лазурный берег, как может показаться на первый и последующие взгляды, а немецкий остров Майнау на Боденском озере. По площади он примерно равен Ватикану. Ежегодно этот остров посещает около 1,2 миллиона человек - любителей экзотических растений, бабочек и садово-паркового искусства.
-
Остров цветов Майнау
В Германии Майнау известен как "Остров цветов" или "Цветочный остров" (Blumeninsel Mainau). Благодаря мягкому климату в этих местах хорошо себя чувствуют растения, характерные для Средиземноморья и субтропиков. Одних лишь деревьев и кустарников здесь насчитывается около пятисот разных видов. Что касается цветов, то весной, например, глаз радуют тюльпаны, нарциссы и гиацинты...
-
Остров цветов Майнау
Боденское озеро находится в альпийских предгорьях на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Всего здесь имеется примерно полтора десятка островов. Помимо Майнау, который на этой открытке расположен в правом нижнем углу, особой известностью пользуются монастырский остров Райхенау - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также остров Линдау со Старым городом.
-
Остров цветов Майнау
У Майнау - богатая история. Мы успеем упомянуть лишь некоторые факты. Начнем с того, что остров часто менял владельцев. В 1928 году он по наследству стал собственностью шведской королевской семьи. Сейчас принадлежит фонду, основанному Леннартом Бернадотом (1909-2004) - сыном принца Вильгельма Шведского и русской великой княжны Марии Павловны - внучки Александра II.
-
Остров цветов Майнау
На этой фотографии 2017 года изображена дочь графа, она же - нынешняя директор фонда Беттина Бернадот, представляющая памятную медаль в честь своего отца, который помимо садово-паркового искусства также добился больших успехов в кино и фотографии. До 1932 года Леннарт Бернадот имел титул принца Смоландского, который потерял после вступления в неравный брак с дочерью фабриканта Карин Ниссвандт.
-
Остров цветов Майнау
Перед нами сейчас - не Боденское озеро, а Тихий океан, вернее - кадр из документального фильма норвежского путешественника Тура Хейердала "Кон-Тики" 1950 года, получившего две премии "Оскар". В свое время именно Леннарт Бернадот осуществил - технически сложное - копирование любительских 16-миллиметровых пленок Хейердала на профессиональные 35-миллиметровые, проложив для "Кон-Тики" курс в Голливуд.
-
Остров цветов Майнау
Однако вернемся на наш остров. Здесь расположены барочные дворец и часовня XVIII века, возведенные на месте средневекового замка во времена, когда Майнау находился во владении Тевтонского ордена. Перед нами они изображены на старой почтовой открытке. В 1806 году при Наполеоне орден был упразднен, а здешние владения рыцарей-тевтонцев перешли только что созданному Великому герцогству Баден.
-
Остров цветов Майнау
После свержения монархии в 1918 году остров остался в собственности Баденского дома. Через некоторое время его унаследовала Виктория Баденская, находившейся в браке со шведским королем Густавом V. После ее смерти Майнау перешел сыну - Вильгельму Шведскому, а тот в 1932 году передал его в управление своему сыну Леннарту Бернадоту, только что лишившемуся всех титулов из-за морганатического брака.
-
Остров цветов Майнау
Получив этот полузаброшенный остров в управление, Леннарт Бернадот почти сразу открыл его для публики - за плату. В 1951 году он выкупил Майнау у своего отца и продолжил еще более целеустремленно осуществлять свою мечту - создать здесь прекрасный парк. В том же году великая герцогиня Люксембурга Шарлотта пожаловала ему новый титул - графа Висборгского.
-
Остров цветов Майнау
Дворцовый фасад до сих пор украшает герб одного из тевтонских великих магистров - Клеменса Августа Баварского (1700-1761). На острове более пяти веков располагался центр одного из комтурств этого германского духовно-рыцарского ордена - своего рода местная администрация. По всей Европе в Средние века их насчитывалось около трех сотен.
-
Остров цветов Майнау
Чтобы завершить краткий курс истории Майнау, отметим, что до 1271 года он принадлежал аббатству Райхенау, которому был подарен в VIII веке. Тевтонский орден получил его в собственность от одного из монастырских министериалов - так сказать, сильно превысившего свои полномочия, но против рыцарей-тевтонцев аббатство пойти не решилось. В качестве ответного жеста в орден были приняты два его сына.
-
Остров цветов Майнау
Хотя собственностью шведской королевской семьи остров стал в начале XX века, свои следы шведы оставили здесь во время Тридцатилетней войны. Покидая Майнау в 1649 году, они увезли отсюда много разных ценностей - на 4,5 миллиона гульденов. Такой суммы было более чем достаточно, например, чтобы оплатить годовое жалование 90 тысяч солдат. С тех пор эта дозорная башня здесь называется Шведской.
-
Остров цветов Майнау
Посещая Майнау, обязательно стоит заглянуть в Дом бабочек - второй по площади в Германии. Их здесь насчитывается до тысячи экземпляров примерно восьмидесяти видов - в основном, из Южной Америки. Каждую неделю сюда доставляют несколько сотен куколок из Коста-Рики, Великобритании и Нидерландов. Местных бабочек на острове тоже много - порхают повсюду, ведь условия для них здесь - просто райские.
-
Остров цветов Майнау
В свою очередь, эта фотография сделана в Пальмовой оранжерее, где каждый год в марте-апреле проходит большая выставка орхидей. Здесь растут пальмы двадцати видов, в том числе, 15-метровый канарский финик, посаженый в 1888 году. На острове также есть Павлиний павильон и маленький зоопарк, в котором можно погладить коз и пони.
-
Остров цветов Майнау
Роз на острове растет хотя не целый миллион, но все же - целое море. В общей сложности - около 30 тысяч кустов, а число сортов составляет примерно двенадцать сотен.
-
Остров цветов Майнау
В сентябре-октябре на остров Майнау приезжают полюбоваться георгинами, которых здесь растет около 20 тысяч кустов. Немцы их называют далиями - Dahlien. На этой фотографии изображен лишь один из 250 здешних сортов - "Karma Fiesta".
-
Остров цветов Майнау
Эти каменные фигуры хотя поросли мхом, но имеют все же вполне современное происхождение. Однако первые следы человека на этом острове датированы третьим тысячелетием до нашей эры, о чем свидетельствуют останки свайных жилищ, обнаруженные около берега. Отметим, что на Боденском озере есть место, где они даже реконструированы - в Унтерульдингене - объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.
-
Остров цветов Майнау
Летом на так называемой Средиземноморской террасе помимо разных экзотическиз пальм выставляют также агавы, кактусы и бугенвиллии. В июле здесь цветут бругмансии и гибискусы, а в августе - пассифлоры. Эта фотография сделана весной в разгар сезона тюльпанов.
-
Остров цветов Майнау
Вход на остров открыт 365 дней в году от восхода до заката Солнца. Планируя посещение, стоит обратить внимание на календарь событий - от концертов до разных садоводческих семинаров и гастрономических вечеров.
-
Остров цветов Майнау
Сегодня остров Майнау является одной из главных достопримечательностей Боденского озера. Уход за таким райским местом обходится недешево. Детям до 12 лет билеты не нужны. В основной сезон вход для школьников и студентов стоит 12,50 евро, для взрослых - 25 евро. Семейный (двое взрослых плюс все дети до 15 лет включительно) - 43,50 евро. Плата за парковку - 5 евро.
Автор: Максим Нелюбин
______________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"