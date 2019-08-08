Старинные традиции монастырских садов Германии

Традиция монастырских садов в Германии насчитывает более тысячи лет. Первые приусадебные хозяйства появились с распространением в Европе монастырей в эпоху Средневековья. Так монахи выращивали все необходимое для жизни. В сохранившейся до наших дней инструкции "Капитулярий о поместьях"по управлению королевскими угодьями, в том числе и монастырскими, Карл Великий предписывает возделывание более 70 видов полезных злаков, растений и деревьев.

Базовым списком растений, которые нужно сажать в монастырском саду (список актуален до сих пор), стало лирическое произведение под названием "Садик" (лат. Hortulus), написанное в IX веке Валафридом Страбона (Walahfrid Strabo), поэтом, богословом, а позже и аббатом бенедиктинского монастыря в Райхенау (Reichenau). И хотя точных планов средневекового садоводства не сохранилось, известно, что первые монастырские сады были разбиты по примеру швейцарского монастыря в Санкт-Галлене: прямоугольные грядки, обрамленные деревянными или кирпичными бордюрами или низким кустарником, ,были симметрично расположены обычно во внутреннем дворе обители так, чтобы к ним со всех сторон было удобно подойти.

На протяжении веков многие монастырские сады не раз возрождались, расширялись, преображались. Сегодня они приглашают окунуться в мир природы, древних знаний, умиротворения и покоя. Вот несколько примеров наиболее известных садов при монастырях Германии.

Аббатство Толай

Один из самых первых садов, в котором собирали травы и коренья для различных снадобий (ведь в то время за оказание медицинской помощи нуждающимся тоже отвечали монахи), был разбит в стенах древнейшего (VII век) в Германии монастыря в Толае (Abtei Tholey, федеральная земля Саар). Сегодня это действующий бенедиктинский монастырь Святого Маврикия. С 2009 по 2012 годы здесь была проведена масштабная реконструкция. Обновили и сад, заимствовав некоторые элементы из английского стиля. Теперь сюда, в частности, приезжают посмотреть и на цветущие рододендроны, лаванду и розы. Но многое сохранилось с эпохи барокко: сама структура сада, дорожки, скульптуры, фонтан и чайный домик, где монахи предлагают отведать ароматный мед с собственной пасеки.

Лаахское аббатство Святой Марии

Действующий и сегодня монастырь монахов ордена бенедиктинцев - Abtei Maria Laach - был основан в XI веке на берегу Лаахского озера в регионе Айфель. Особая гордость аббатства - садовое хозяйство с роскошным "аптекарским огородом" (Kräutergarten). Здесь можно получить консультацию садовника, узнать много полезного о траволечении, а заодно приобрести рассаду целебных трав.

Сад Хильдегарды на горе Рохусберг

В "Книге о простой медицине" (Liber simplicis medicinae или просто "Физика") основательница одного из первых женских монастырей в Германии Хильдегарда Бингенская (Hildegard von Bingen) подробно описала лечебное действие целебных трав, овощей, фруктов. Следуя ее советам, в Бингене на Рейне разбили сразу два монастырских сада. В одном из них монахини католоческого ордена сестер Святого Креста (Kreuzschwestern) возделывают такие обязательные травы, как анис, укроп, тмин, черный тмин (чернушка), петрушка, календула, розмарин, шалфей, золототысячник, лаванда, тысячелистник. Всего в этом саду выращивают около 80 видов растений, описанных в "Физике".

Монастырь Маульбронн

В лучших традициях Валафрида Страбона выдержан и сад основанного в XII веке монастыря Маульбронн (Kloster Maulbronn) в Баден-Вюртемберге. Эта единственная сохранившаяся обитель цистерцианцев севернее Альп - памятник архитектуры, внесенный в список Всемирного культурного наследия. Желая помочь страждущим, монахи в Средневековье выращивали не только популярные травы, но и такие малоизвестные виды, как шандру, помогающую при кашле. 16 грядок, расположенных в четыре ряда, удивляют посетителей и другими сюрпризами.

Монастырь Камп

Впечатляющий своими зелеными террасами барочный сад монастыря Камп (Kloster Kamp) в Камп-Линтфорте (Северный Рейн-Вестфалия) был разбит в VIII веке. Он делится на "старый сад", засаженный кустарниками, возрожденный в 2012 году "аптечный сад" и "сад братьев Конрад" (Bruder-Konrad-Garten), доступ к которому получают лишь участники экскурсий. И хотя в монастыре больше не живут монахи, их садовые традиции сохраняют сотрудники Духовного и культурного центра, работающего в стенах бывшего монастыря.

Монастырь Нойцелле

В здании единственного средневекового монастыря цистерцианцев в Бранденбурге, полностью сохранившегося до наших дней, расположен действующий монастырь Нойцелле (Stift Neuzelle). В живописных садах, частично разбитых еще в XIII веке на тематические разделы, и сегодня выращивают множество как декоративных растений, так и лечебных трав.

Фульдское аббатство

Сад некогда одного из богатейших имперских аббатств - монастыряв Фульде (Abtei Fulda), основанного в VIII веке, славится экологическим подходом к возделыванию овощей, трав и плодовых деревьев. В этом монахиням ордена бенедиктинцев помогают знания, накопленные веками. Особое внимание в монастыре уделяется посадке смешанных культур: пышные грядки и обильный урожай - лучшее подтверждение удачно избранного пути хозяйствования.

Монастырь Оберцелль

Неподалеку от баварского города Вюрцбурга расположен сад средневекового монастыря католического ордена монахов-премонстрантов Оберцелль (Kloster Oberzell). Сад, в котором и сегодня выращивают более 100 различных растений, один из самых известных в Германии. Его отличает образовательный характер: на каменных табличках - указатели с названиями и кратким описанием целебных трав.

Аптечный сад монастыря Оберцелль

Аббатство Фрауенкимзе

Фрауенинзель или "Остров Матери Божьей" на озере Кимзе в Баварии славится своим монастырским садом (на заглавном снимке). Он был разбит обитательницами здешнего монастыря Фрауенкимзе (Kloster Frauenchimsee или Frauenwörth), основанного в VIII веке. И сегодня за пышное цветение в саду отвечают монахини ордена бенедиктинцев. Площадь монастырского угодья вместе с садом занимает треть площади острова.

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