 Старейший зоопарк Германии - история в картинках (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 01.08.2019

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Фоторепортажи

Старейший зоопарк Германии - история в картинках (фотогалерея)

1 августа 2019 года Берлинский зоопарк отмечает свое 175-летие. Ежегодно здесь бывает около 3,5 миллиона посетителей.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    1 августа 2019 года старейший немецкий зоопарк - Zoologischer Garten Berlin - отмечает свое 175-летие. Он был открыт в Берлине в 1844 году. На этой фотографии нас приветствует одна из нынешних обитательниц - любимица публики панда Менг Менг. По случаю юбилея мы подготовили подборку старых фотографий, почтовых открыток, картин и рисунков, на которых зоосад изображен в разные времена и эпохи.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Этот рисунок из газетной публикации позапрошлого века показывает, как Берлинский зоопарк выглядел с высоты птичьего полета в 1873 году. Земельный участок для зоопарка - часть территории своего фазанника - в свое время выделил прусский король Фридрих Вильгельм IV. Он же распорядился предоставить требовавшийся для начала кредит.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Задержимся на высоте, но совершим прыжок во времени. На фотографии 1930 года виден не только зоопарк, но и Мемориальная церковь кайзера Вильгельма в начале улицы Курфюрстендамм. Храм был возведен в 1890-х годах в честь первого германского императора Вильгельма I. В 1943 года он сильно пострадал в результате бомбового налета. После войны руины церкви превратили в мемориал разрушения и созидания.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Инициатором создания зоопарка и директором-основателем был первый профессор кафедры зоологии Берлинского университета (ныне - имени братьев Гумбольдтов) - Мартин Генрих Лихтенштейн. В свою очередь проект Лихтенштейна на утверждение прусскому королю представил выдающийся немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт. Эта фотография сделана здесь в 1925 году.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Так выглядели посетители зоосада в начале 1920-х годов. На заднем плане - клетки с хищниками. Сегодня по числу видов Берлинский зоопарк находится на первом месте в мире - 1400, а общее число здешних животных превышает 20 тысяч.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Поменяем перспективу и посмотрим на это же место, так сказать, глазами тигра. Вашему вниманию - картина немецкого художника-импрессиониста Макса Слефогта, написанная им в начале XX века.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    В 1870-х годах в зоопарке были построены вольеры и павильоны для слонов, страусов, аистов и других болотных птиц, а также эти главные входные Слоновьи ворота (Elefantentor), украшенные двумя 27-тонными каменными фигурами. Они стали своего рода архитектурной визитной карточкой зоопарка и популярным мотивом для фотографов.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    На фотографии - один из нынешних обитателей, принимающий водные процедуры в жаркий летний день. Слоны появились здесь в 1857 году. Пользуясь случаем, отметим, что в самый первый раз… слоновья нога ступила на немецкие земли более чем за тысячу лет до этого - когда в 802 году в Ахен императору Карлу Великому доставили такой диковинный подарок от багдадского халифа Гаруна-аль-Рашида.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Здесь ворота изображены на почтовой открытке в стиле модерн, выпущенной Венскими мастерскими в 1911 году. Каменные слоны сохранились и по сей день, хотя сам зоопарк очень сильно пострадал во время Второй мировой войны.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Слоновьи ворота, они же - Элефантентор, на открытке 1899 года. Отметим также, что после войны в Берлине появился второй зоопарк - созданный в 1954 году по решению властей ГДР в районе Фридрихсфельде.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Так раньгше выглядел слоновник. Эта фотография датирована 1879 годом. Слоновник во время Второй мировой войны был разрушен. Нынешний возвели в 1955 году. По меркам середины прошлого века он был просто огромным, но позже перестал отвечать требованиям для содержания этих животных. Комплекс расширили и одновременно передали в другие зоопарки двух слоних, чтобы оставшимся было больше места.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    На этой фотографии 1918 года изображен главный ресторан Берлинского зоопарка, находившийся в Мраморном зале. Здание было также уничтожено в результате бомбардировок. Раньше зоопарк был не просто зоопарком, а одним из центров общественной жизни города! В постройках на его территории проходили концерты и разные другие мероприятия.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Как ни жутко это прозвучит, в конце XIX - начале XX веков в западных странах устраивались так называемые "человеческие зоопарки", часто - в рамках колониальных выставок. Только в Германию для этих целей было привезено около трехсот групп людей из разных стран. На этой фотографии - представители народа массаи в Берлинском зоопарке в 1920 году. Поскорее перелистнем эту печальную страницу…

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    На этой гравюре 1884 года изображен прерванный концерт в Берлинском зоопарке - для того, чтобы горнист мог известить родителей о потерявшемся и найденном ребенке - рыдающей девочке, которую как раз пытается успокоить дирижер.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Эта фотография середины 1910-х годов явно заставит нас вспомнить про Айболита, который бежит к бегемотикам... "И хлопает их по животикам, / И всем по порядку / Дает шоколадку, / И ставит и ставит им градусники!"

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Это - почтовая карточка 1913 года. На Концертной площади перед музыкальным павильоном зоопарка яблоку негде было упасть. Павильон, кстати, был хорошо виден на втором слайде этой галереи.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Так вольера белых медведей выглядела в середине 1930-х годов. Мишек в Берлине всегда любили, но главным фаворитом на все времена останется Кнут - отвергнутый матерью, но при этом забавный и жизнерадостный медвежонок, родившийся здесь в 2006 году. Кнут умер в 4-летнем возрасте в результате воспаления головного мозга, но навсегда останется яркой звездой в истории зоопарка.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Такой бронзовый памятник Кнуту установили в 2012 году. Интересно, что именем этого медвежонка, которое много десятилетий почти не использовалось в Германии, некоторые родители начали называть своих мальчиков. Не очень часто, но все же: около 180 случаев в период между 2006 и 2018 годами.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    В 1899 году в зоопарке можно было покататься на верблюдах, как изображено на рисунке немецкого художника и гравера Кристиана Вильгельма Аллерса. В наши дни Берлинский зоопарк ежегодно посещает около 3,5 миллиона человек!

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Однако завершим нашу юбилейную подборку одной из актуальных фотографий, которую мы опубликовали недавно в нашей рубрике "Кадр за кадром". Она сделана в бассейне для тюленей по случаю первого выхода, вернее - выплыва на публику здешнего молодого пополнения.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    1 августа 2019 года старейший немецкий зоопарк - Zoologischer Garten Berlin - отмечает свое 175-летие. Он был открыт в Берлине в 1844 году. На этой фотографии нас приветствует одна из нынешних обитательниц - любимица публики панда Менг Менг. По случаю юбилея мы подготовили подборку старых фотографий, почтовых открыток, картин и рисунков, на которых зоосад изображен в разные времена и эпохи.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Этот рисунок из газетной публикации позапрошлого века показывает, как Берлинский зоопарк выглядел с высоты птичьего полета в 1873 году. Земельный участок для зоопарка - часть территории своего фазанника - в свое время выделил прусский король Фридрих Вильгельм IV. Он же распорядился предоставить требовавшийся для начала кредит.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Задержимся на высоте, но совершим прыжок во времени. На фотографии 1930 года виден не только зоопарк, но и Мемориальная церковь кайзера Вильгельма в начале улицы Курфюрстендамм. Храм был возведен в 1890-х годах в честь первого германского императора Вильгельма I. В 1943 года он сильно пострадал в результате бомбового налета. После войны руины церкви превратили в мемориал разрушения и созидания.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Инициатором создания зоопарка и директором-основателем был первый профессор кафедры зоологии Берлинского университета (ныне - имени братьев Гумбольдтов) - Мартин Генрих Лихтенштейн. В свою очередь проект Лихтенштейна на утверждение прусскому королю представил выдающийся немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт. Эта фотография сделана здесь в 1925 году.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Так выглядели посетители зоосада в начале 1920-х годов. На заднем плане - клетки с хищниками. Сегодня по числу видов Берлинский зоопарк находится на первом месте в мире - 1400, а общее число здешних животных превышает 20 тысяч.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Поменяем перспективу и посмотрим на это же место, так сказать, глазами тигра. Вашему вниманию - картина немецкого художника-импрессиониста Макса Слефогта, написанная им в начале XX века.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    В 1870-х годах в зоопарке были построены вольеры и павильоны для слонов, страусов, аистов и других болотных птиц, а также эти главные входные Слоновьи ворота (Elefantentor), украшенные двумя 27-тонными каменными фигурами. Они стали своего рода архитектурной визитной карточкой зоопарка и популярным мотивом для фотографов.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    На фотографии - один из нынешних обитателей, принимающий водные процедуры в жаркий летний день. Слоны появились здесь в 1857 году. Пользуясь случаем, отметим, что в самый первый раз… слоновья нога ступила на немецкие земли более чем за тысячу лет до этого - когда в 802 году в Ахен императору Карлу Великому доставили такой диковинный подарок от багдадского халифа Гаруна-аль-Рашида.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Здесь ворота изображены на почтовой открытке в стиле модерн, выпущенной Венскими мастерскими в 1911 году. Каменные слоны сохранились и по сей день, хотя сам зоопарк очень сильно пострадал во время Второй мировой войны.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Слоновьи ворота, они же - Элефантентор, на открытке 1899 года. Отметим также, что после войны в Берлине появился второй зоопарк - созданный в 1954 году по решению властей ГДР в районе Фридрихсфельде.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Так раньгше выглядел слоновник. Эта фотография датирована 1879 годом. Слоновник во время Второй мировой войны был разрушен. Нынешний возвели в 1955 году. По меркам середины прошлого века он был просто огромным, но позже перестал отвечать требованиям для содержания этих животных. Комплекс расширили и одновременно передали в другие зоопарки двух слоних, чтобы оставшимся было больше места.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    На этой фотографии 1918 года изображен главный ресторан Берлинского зоопарка, находившийся в Мраморном зале. Здание было также уничтожено в результате бомбардировок. Раньше зоопарк был не просто зоопарком, а одним из центров общественной жизни города! В постройках на его территории проходили концерты и разные другие мероприятия.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Как ни жутко это прозвучит, в конце XIX - начале XX веков в западных странах устраивались так называемые "человеческие зоопарки", часто - в рамках колониальных выставок. Только в Германию для этих целей было привезено около трехсот групп людей из разных стран. На этой фотографии - представители народа массаи в Берлинском зоопарке в 1920 году. Поскорее перелистнем эту печальную страницу…

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    На этой гравюре 1884 года изображен прерванный концерт в Берлинском зоопарке - для того, чтобы горнист мог известить родителей о потерявшемся и найденном ребенке - рыдающей девочке, которую как раз пытается успокоить дирижер.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Эта фотография середины 1910-х годов явно заставит нас вспомнить про Айболита, который бежит к бегемотикам... "И хлопает их по животикам, / И всем по порядку / Дает шоколадку, / И ставит и ставит им градусники!"

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Это - почтовая карточка 1913 года. На Концертной площади перед музыкальным павильоном зоопарка яблоку негде было упасть. Павильон, кстати, был хорошо виден на втором слайде этой галереи.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Так вольера белых медведей выглядела в середине 1930-х годов. Мишек в Берлине всегда любили, но главным фаворитом на все времена останется Кнут - отвергнутый матерью, но при этом забавный и жизнерадостный медвежонок, родившийся здесь в 2006 году. Кнут умер в 4-летнем возрасте в результате воспаления головного мозга, но навсегда останется яркой звездой в истории зоопарка.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Такой бронзовый памятник Кнуту установили в 2012 году. Интересно, что именем этого медвежонка, которое много десятилетий почти не использовалось в Германии, некоторые родители начали называть своих мальчиков. Не очень часто, но все же: около 180 случаев в период между 2006 и 2018 годами.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    В 1899 году в зоопарке можно было покататься на верблюдах, как изображено на рисунке немецкого художника и гравера Кристиана Вильгельма Аллерса. В наши дни Берлинский зоопарк ежегодно посещает около 3,5 миллиона человек!

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Однако завершим нашу юбилейную подборку одной из актуальных фотографий, которую мы опубликовали недавно в нашей рубрике "Кадр за кадром". Она сделана в бассейне для тюленей по случаю первого выхода, вернее - выплыва на публику здешнего молодого пополнения.

    Автор: Максим Нелюбин


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  • В дельфинарии Нюрнбергского зоопарка

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Нюрнберг

    Зоологический сад Нюрнберга (Tiergarten Nürnberg) - большой ландшафтный зоопарк, расположенный на окраине города в бывшем имперском лесу Святого Лаврентия (Lorenzer Reichswald). В этом месте зоопарк находится с 1939 года. Его перевели сюда с территории, которая потребовалась НСДАП для проведения в Нюрнберге своих партийных съездов. Ежегодное число посетителей - немногим более миллиона человек.

  • Дворец Фридрихсфельде на территории зоопарка

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Берлин

    В первую десятку по количеству посетителей попал еще один зоопарк немецкой столицы - в районе Фридрихсфельд (Tierpark Berlin). В нем ежегодно бывает около миллиона человек. Был основан по решению властей ГДР в 1955 году в Восточном Берлине, так как старый зоопарк оказался в западной части города. Известен своей программой по разведению африканских слонов. Был награжден орденом Карла Маркса.

  • Волки в Дуйсбургском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Дуйсбург

    Ежегодное число посетителей этого и следующих четырех зоопарков также составляет около миллиона человек. Зоопарк Дуйсбурга (Zoo Duisburg) является самым популярным в одном из самых густонаселенных регионов Германии - Рурской области. Был создан в 1934 году. Особо известен его дельфинарий, однако дельфинов мы сегодня уже видели, поэтому Дуйсбург в нашей подборке будут представлять полярные волки.

  • Жираф во Франкфуртском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Франкфурт-на-Майне

    Франкфуртский зоопарк (Zoo Frankfurt) был создан в середине позапрошлого века на пожертвования горожан. После берлинского Зоологического сада - старейший в Германии. Традиционно играет важную роль в международных проектах по сохранению исчезающих видов животных. Особых успехов здесь добились в рамках программы размножения в неволе человекообразных обезьян - горилл, орангутангов, шимпанзе и бонобо.

  • Стеклянный туннель в аквариуме Гельзенкирхенского зоопарка.

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Гельзенкирхен

    Еще один популярный зоопарк Рурской области находится в Гельзенкирхене - ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen. В прошлом десятилетии он был подвергнут поэтапной реконструкции, после чего получил это новое название. Концепция зоопарка дает возможность увидеть зверей как можно ближе и получить максимум впечатлений. Инвестиции себя оправдывают. Количество посетителей выросло более чем в три раза.

  • Фенеки - миниатюрные лисицы в зоопарке Карлсруэ

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Карлсруэ

    Зоологический городской парк в Карлсруэ (Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe), созданный в 1865 году, принадлежит к числу старейших и самых крупных в Германии. В 2015 году он отмечает свое 150-летие. Зоопарк является частью находящегося под охраной государства городского парка, в котором также можно посетить большой розарий и японский сад, заложенный в 1918 году.

  • Малайский медведь в Мюнстерском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Мюнстер

    Всепогодный зоопарк в Мюнстере (Allwetterzoo Münster) был открыт в 1974 году. Он продолжает традиции зоопарка, основанного в городе во второй половине XIX века, территория которого была отдана под застройку. Взамен новый зоопарк получил более обширный участок. Архитекторы разработали концепцию, позволяющую посетителям передвигаться между вольерами и павильонами по крытым переходам и дорожкам.

  • Африканские бородавочники в Оснабрюкском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Оснабрюк

    Зоопарк в Оснабрюке (Zoo Osnabrück) основали в 1936 году. Первоначально здесь можно было увидеть только животных, встречавшихся в дикой природе Германии. Первыми были барсук, лиса и медведь. Животные других стран и континентов появились после войны. Число посетителей - около 850 тысяч человек, хотя несколько лет назад он один раз уже побил миллионный рубеж.

  • Львята в Дрезденском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Дрезден

    Дрезденский зоопарк (Zoo Dresden) - входит в пятерку самых старых в Германии. Расположен на территории парка, заложенного еще в барочную эпоху. Почти все звери погибли во время бомбардировок 1945 года, однако в уже мае следующего года зоопарк вновь принял первых посетителей. Сейчас в нем ежегодно бывает около 740 тысяч человек.

  • Два маленьких муфлона в зоопарке Кронберга

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Кронберг

    Этот зоопарк находится в предгорьях Таунуса в небольшом городе Кронберг - примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Он был основан в 1956 году по инициативе представителя известной немецкой предпринимательской династии Георга фон Опеля и носит его имя - Opel-Zoo. Финансируется исключительно на средства от продажи билетов и пожертвования. Ежегодно его посещает около 650 тысяч человек.

  • Карликовые шимпанзе (бонобо) в Вуппертальском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Вупперталь

    Зоопарк в Вуппертале (Zoo Wuppertal) - третий после Дуйсбурга и Гельзенкирхена зоопарк Рурской области из двадцатки самых посещаемых в Германии. Около 630 тысяч детей и взрослых ежегодно. Был открыт в 1881 году на средства специально созданного акционерного общества. В 2008 году вошел в число лучших больших зоопарков страны по рейтингу журнала Stern, заняв третье место после зоопарков Берлина.

  • Павлин и страус в Аугсбургском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Аугсбург

    Замыкают двадцатку два зоопарка, ежегодное число посетителей которых составляет около 600 тысяч человек. Зоопарк Аугсбурга (Zoo Augsburg) принял первых посетителей в 1937 году. Сначала здесь планировали содержать только животных, типичных для природы Германии. Экзотические виды появились после войны. Участвует почти в двадцати европейских программах по сохранению редких животных.

  • Мадагаскарская фосса в Гейдельбергском зоопарке

    Самые посещаемые зоопарки Германии

    Гейдельберг

    Зоопарк Гейдельберга (Zoo Heidelberg) входит в число зоопарков, созданных в тридцатых годах прошлого века на общественных началах и за счет пожертвований. Был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны. Обновление зоопарка началось в 1970-х годах. В Гейдельберге сейчас содержится много редких животных, например, фоссы - самые крупные хищные млекопитающие острова Мадагаскар.

    Автор: Максим Нелюбин


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Тюленьи нежности в Берлинском зоопарке

В немецкой столице представили двух новорожденных обитателей здешнего Зоологического сада. (20.07.2019)  

В Берлинском зоопарке родился носорог

В зоопарке Берлина - пополнение. В начале сентября здесь появился на свет этот индийский носорог. (09.09.2018)  

"Дипломатия панд", или Новые звезды Берлинского зоопарка

В прошедшие выходные в Берлин из Китая на самолете доставили двух больших панд. В аэропорту их встречали как государственных гостей. (26.06.2017)  

Мимими в берлинском зоопарке

Этот медвежонок, живущий с мамой в столичном зверинце, конечно, не знает, что сегодня, 13 мая, в Германии отмечают День матери. Он ее обнимает просто так - без официального повода! (13.05.2018)  

Кого немцы называют "земляными человечками"?

Ответ на этот вопрос - на фотографии, сделанной в зоопарке Штутгарта. (02.11.2018)  

Одна капибара - хорошо, тройня - лучше

В семействе капибар зоопарка в немецком Крефельде случилось сразу тройное пополнение. (29.05.2018)  

10 лет назад родился Кнут - самый известный в мире белый медведь

5 декабря 2006 года в Берлинском зоопарке появился на свет белый медвежонок Кнут, уже вскоре ставший любимцем публики и мировой знаменитостью. (05.12.2016)  

Новоселье для орангутанга

14-летний калимантанский орангутанг Дами осваивается на новом месте - в зоопарке Оснабрюка, куда он только что переехал из Венгрии. (03.02.2018)  

В немецком зоопарке родился вомбат

Радостное событие произошло в начале апреля в немецком городе Дуйсбурге. Впервые за почти сорок лет здесь появился на свет вот такой маленький вомбат. (05.04.2018)  

Абстрактная живопись от немецких выдр

Эта фотография была сделана в зоопарке Гельзенкирхена во время создания очередного шедевра в вольере здешних выдр. Кисти выдрам не нужны. Вместо них они используют свои лапы. (14.12.2017)  

В Кельнском зоопарке появился гигантский дракон

Эта фотография была сделана в Кельнском зоопарке, где в конце ноября открылся Китайский фестиваль света (China-Light-Festival). (27.11.2017)  

Юный трубкозуб Мемфис - новая звезда Франкфуртского зоопарка

Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне во время первого выхода в свет трубкозуба Мемфиса, родившегося в здешнем зоопарке в июле. (28.08.2018)  

Белая медведица - новая звезда бундеслиги

В берлинском зоопарке Фридрихсфельде выбрали имя для новой любимицы публики, родившейся здесь четыре месяца назад. (03.04.2019)  

Берлинский зоопарк

В 2019 году старейший зоопарк Германии отмечает 175-летний юбилей. (01.08.2019)  

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