Старейший бургомистр Германии уходит на заслуженный отдых в 94 года (фото)

Виндхаген • 94-летний Йозеф Рюддель (Josef Rüddel) занимал должность бургомистра сельской коммуны Виндхаген в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц на протяжении последних 56 лет. На нынешних местных выборах, которые пройдут здесь в ближайшее воскресенье, 26 мая, в день выборов нового Европейского парламента, он решил больше не выставлять свою кандидатуру.
Отметим, что в таких небольших коммунах в Германии обязанности бургомистра исполняются на общественных началах. Немецким бургомистром с наибольшим стажем работы Рюддель стал в 2013 году, когда провел в этой должности уже целых полвека. До выхода на трудовую пенсию Йозеф Рюддель занимался животноводством. Несколько лет назад овдовел. Один из трех сыновей - Эрвин Йозеф Рюддель (Erwin Josef Rüddel) - является депутатом бундестага, где возглавляет парламентский комитет по вопросам здравоохранения.
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Федеральная география Германии
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Федеральная география Германии
География власти
Германия - государство федеративное. Состоит из шестнадцати субъектов федерации - земель. Принципы федеративного устройства отражаются не только в структурах законодательной, исполнительной и судебной властей, но и в распределение центральных учреждений. Далеко не все органы власти и организации федерального уровня находятся в Берлине или Бонне - нынешней и бывшей немецких столицах. А где именно?
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Федеральная география Германии
Федеральный президент
Знакомство с немецкой федеральной географией начнем в Берлине. Здесь находится дворец Бельвю - резиденция главы государства. В Германии президент исполняет, прежде всего, представительские функции. В политической системе он имеет особый статус своего рода арбитра и не относится ни к одной из трех классических ветвей власти.
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Федеральная география Германии
Федеральный город Бонн
После воссоединения Германии в 1990 году бывшая столица ФРГ - Бонн - получила особый статус федерального города. В Бонне находятся главные офисы шести из полутора десятка федеральных министерств, а также многих федеральных ведомств. Здесь, на берегу Рейна, расположена вторая резиденция главы государства - вилла Хаммершмидта. В 1950-1994 годах она была основной резиденцией президентов ФРГ.
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Федеральная география Германии
Бундестаг
Федеральные органы законодательной власти Германии находятся в Берлине. Парламент состоит из двух палат. Зал пленарных заседаний бундестага расположен в здании Рейхстага. Депутаты принимают федеральные законы; утверждают ежегодный бюджет; избирают канцлера, могут выразить ему конструктивный вотум недоверия, избрав нового; осуществляют контроль над правительством, армией и спецслужбами.
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Федеральная география Германии
Бундесрат
Вторая палата федерального парламента - бундесрат. В нем заседают представители земельных правительств. Обязательному утверждению здесь подлежат законопроекты, затрагивающие конституционные интересы субъектов федерации, общие сферы ответственности земель и федеральных властей, а также законы, связанные с членством Германии в ЕС.
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Федеральная география Германии
Федеральное правительство
Центр федеральной исполнительной власти в Германии - ведомство канцлера в Берлине. Здесь находятся офис канцлера, проходят заседания кабинета министров, работает аппарат правительства. Федеральные министерства распределены между Берлином и Бонном. В Берлине, в частности, находятся главные офисы МИДа, МВД и министерства финансов, в Бонне - министерств обороны, здравоохранения, образования и науки.
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Федеральная география Германии
Федеральный конституционный суд
Главным центром судебной власти в Германии считается Карлсруэ. Здесь находятся Федеральный конституционный суд и Федеральная судебная палата, а также Генеральная генпрокуратура, в ведении которой находится, в частности, расследование наиболее серьезных преступлений, затрагивающих внутреннюю и внешнюю безопасность страны. Свои конституционные суды также есть во всех федеральных землях.
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Федеральная география Германии
Федеральные суды
Помимо Карлсруэ (Баден-Вюртемберг) федеральные суды расположены еще в четырех немецких городах. На этой фотографии - здание Федерального административного суда в Лейпциге (Саксония). Федеральный суд по трудовым спорам находится в Эрфурте (Тюрингия). Федеральный финансовый суд и Федеральный патентный суд - в Мюнхене (Бавария), Федеральный социальный суд - в Касселе (Гессен).
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Федеральная география Германии
Федеральный банк
Штаб-квартира независимого от правительства Немецкого федерального банка - Бундесбанка - находится во Франкфурте-на-Майне. Здесь же хранятся золотые запасы страны. Бундесбанк является центром кредитно-денежной системы Германии. Он располагает региональными управлениями и филиалами, в которых можно сдать скопившуюся мелочь, обменять старые немецкие марки или испорченные евро-банкноты.
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Федеральная география Германии
Культура есть, министерства нет
Авторы конституции извлекли уроки из прошлого и передали вопросы культуры и просвещения в ведение земель, чтобы исключить возможность их превращения в орудия массовой пропаганды. В Германии нет федерального министерства культуры - есть лишь должность уполномоченного по вопросам культуры и СМИ. Из бюджета финансируются важные фестивали и другие значимые проекты в самых разных областях искусства.
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Федеральная география Германии
Федеральное агентство по труду
Помимо полутора десятка министерств в ФРГ насчитывается около сотни федеральных ведомств, агентств, институтов и прочих учреждений, - подчиненных министерствам или независимых. Некоторые постоянно находятся на слуху, другие звестны лишь специалистам. В число самых известных входит, например, Федеральное агентство по труду в Нюрнберге, которое каждый месяц публикует сведения о безработице.
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Федеральная география Германии
Федеральное статистическое ведомство
Большой интерес в Германии часто вызывают данные, которые собирают в этом здании в Висбадене (Гессен) - Федеральном статистическом ведомстве, структурно подчиненном МВД. В задачи этой организации входит подготовка почти четырехсот видов официальных статистических отчетов. Глава ведомства также традиционно занимает должность председателя Федеральной избирательной комиссии.
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Федеральная география Германии
Ведомство автодорожного транспорта
Одно из самых нелюбимых немцами федеральных учреждений расположено во Фленсбурге (Шлезвиг-Гольштейн). Здесь в Ведомстве автодорожного транспорта находится картотека со сведениями о баллах за нарушения ПДД, которых водители в Германии боятся больше денежных штрафов. Набрал восемь "пунктов" - лишился прав. Например, в один-два балла обходятся проезд на красный или существенное превышение скорости.
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Федеральная география Германии
Федеральное ведомство уголовной полиции
Охрана общественного порядка находится в Германии в ведении федеральных земель, то есть за работу полиции отвечают земельные министерства внутренних дел. Однако особо важные расследования осуществляет и координирует Федеральное ведомство уголовной полиции со штаб-квартирой в Висбадене (Гессен).
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Федеральная география Германии
Федеральная полиция
Другой общегерманской полицейской структурой является федеральная полиция, однако такое название она получила в 2005 году, до этого называлась пограничной службой. Помимо пограничного контроля она отвечает за безопасность на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, охрану немецких дипмиссий за рубежом и так далее. Штаб-квартира находится в Потсдаме. На фотографии - служащие спецназа GSG 9.
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Федеральная география Германии
Ведомство по охране конституции
От полиции - к спецслужбам, работу которых контролирует бундестаг, вернее - специальный парламентский комитет. Его заседания проходят в секретном режиме. Одна из этих структур - Федеральное ведомство по охране конституции в Кельне, подчиненное МВД. Главная задача службы, аналогичной контрразведке, - наблюдение за организациями, угрожающими свободному и демократическому правопорядку в Германии.
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Федеральная география Германии
Федеральная разведывательная служба
Федеральная разведывательная служба (BND) - внешняя разведка. Подчинена ведомству федерального канцлера. Раньше штаб-квартира располагалась в Пуллахе около Мюнхена, но в 2018 году переехала в новый комплекс, построенный в Берлине. В столице Германии теперь работает около четырех тысяч немецких разведчиков. Некоторые подразделения около полутора тысяч сотрудников остались в Баварии.
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Федеральная география Германии
Служба военной контрразведки
Чтобы завершить тему немецких спецслужб, вернемся в Кельн, где в малоприметной казарме имени Конрада Аденауэра на южной окраине города расположена штаб-квартира военной контрразведки (MAD). В штате - около 1100 военных и гражданских сотрудников. У MAD восемь региональных подразделений - в частности, в Киле, Кобленце, Ганновере и Мюнхене.
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Федеральная география Германии
Служба технической помощи
Такие синие автомобили и спецтехнику можно увидеть в Германии на местах катастроф, во время наводнений, в других чрезвычайных ситуациях, а также во время массовых мероприятий. Служба технической помощи (THW) - особая общественно-правовая структура при МВД. В штате - всего 800 сотрудников, но в работе участвует около 80 тысяч добровольцев по всей Германии. Штаб-квартира находится в Бонне.
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Федеральная география Германии
Управлением воздушным движением
После Берлина и Бонна по числу федеральных учреждений на третьем месте находится Кельн - немногим более десятка. Но сейчас заглянем в несколько других городов. Например, Федеральное ведомство по надзору за управлением воздушным движением расположено в гессенском Лангене - прямо около Франкфуртского аэропорта. Здесь же находится штаб-квартира диспетчерской службы Deutsche Flugsicherung.
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Федеральная география Германии
Восточная Германия
В восточногерманских землях, если не считать Берлина, расположено лишь немного центральных офисов федеральных учреждений. Помимо Потсдама, они есть в Ростоке: Федеральное ведомство мореходства и гидрографии, в Кведлинбурге: Федеральный институт по исследованию культурных растений, а также в Дессау: Федеральное ведомство по охране окружающей среды, здание которого изображено на этой фотографии.
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Федеральная география Германии
Институт Пауля Эрлиха
Помимо НИИ в Кведлинбурге, в Германии есть еще несколько научных учреждений, имеющих статус федеральных ведомств. Одно из таких учреждений - Институт Пауля Эрлиха в гессенском Лангене, названный в честь знаменитого немецкого врача-иммунолога и нобелевского лауреата. Здесь занимаются исследованиями и разработками вакцин и сывороток.
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Федеральная география Германии
Институт Роберта Коха
Не менее важные функции в области здравоохранения возложены и на другой медицинский НИИ - берлинский Институт Роберта Коха, носящий имя нобелевского лауреата, открывшего бациллу сибирской язвы, холерный вибрион и туберкулезную палочку. Специалисты этого учреждения занимаются изучением инфекционных заболеваний и непереносимых болезней - для эффективной защиты населения и профилактики.
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Федеральная география Германии
Федеральное патентное ведомство
Чтобы проиллюстрировать информацию о следующем пункте на карте федеральной географии, мы выбрали фотографию автора одного широко распространенного изобретения - Мелитты Бенц, придумавшей бумажный фильтр для кофе. Изобретения в Германии регистрирует Федеральное ведомство по патентам и товарным знакам в Мюнхене, где также находится Европейское патентное ведомство.
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Федеральная география Германии
Монополия на винный спирт
В качестве примера ведомств, как говорят, широко известных в узких кругах, мы выбрали Федеральное управление по надзору за монополией на винный спирт, введенной в 1922 году, - в первую очередь для того, чтобы препятствовать отравлениям некачественной продукцией. Офис находится в Оффенбахе. На фото - один из складов, где до проверки и уплаты акцизов хранится высокопроцентный алкоголь.
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Федеральная география Германии
Общественно-правовое вещание
Принципы федеративного устройства также воплощены в структуре общественно-правового телерадиовещания. В Германии есть Первый канал (Das Erste), но нет центрального или государственного телевидения. Первый канал (ARD) - совместная программа девяти независимых друг от друга региональных общественно-правовых компаний, крупнейшей из которых является телерадиокомпания WDR в Кельне.
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Федеральная география Германии
Второе немецкое телевидение
В систему общественно-правового вещания также входит Второе немецкое телевидение (ZDF) в Майнце, созданное в 1961 году федеральными землями. Финансирование ARD и ZDF осуществляется в основном за счет специального сбора - 17,50 евро ежемесячно с квартиры или домашнего хозяйства. Общий бюджет распределяется в зависимости от числа сотрудников и филиалов. В целом это около 8 млрд евро в год.
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Федеральная география Германии
Общественно-правовые радиостанции
За счет сбора на общественно-правовое вещание также финансируется ряд тематических телеканалов (Phoenix, Arte, 3Sat, Kika), многочисленных радиостанций - региональных и земельных, а также двух федеральных информационных радиостанций - Deutschlandfunk и Deutschlandfunk Kultur, осуществляющих вещание из Кельна и Берлина.
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Федеральная география Германии
Deutsche Welle
Немецкая иновещательная медиакомпания Deutsche Welle также входит в систему ARD, но финансируется не за счет сбора, а из федерального бюджета Германии. На фотографии - главный офис DW в Бонне.
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Федеральная география Германии
Немецкая метеорологическая служба
В заключение - о погоде. Предсказывают немецкую погоду в Оффенбахе (Гессен). Здесь расположен главный офис федеральной метеорологической службы - Deutscher Wetterdienst. В этой организации по всей Германии работает около штатных 2300 сотрудников, на прогнозы которых вполне можно положиться.
Автор: Максим Нелюбин
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