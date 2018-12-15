 Станут ли желтые жилеты новогодним трендом? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 17.12.2018

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Европа

Станут ли желтые жилеты новогодним трендом?

Пятая протестная неделя антиправительственного движения "желтые жилеты" во Франции не стала самой массовой. Но карикатурист Сергей Елкин не исключает: цвет настроения желтый может стать новогодним трендом.

Карикатура - олени примеряют Деду Морозу шубу желтого цвета. Он спрашивает: Теперь я в тренде?

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