Станут ли желтые жилеты новогодним трендом?

Политика в картинках

Выборы во Франции, или Кремль остался с носом?

Пророссийские кандидаты на французских выборах остались не у дел: Фийон во второй тур не вышел, Ле Пен прошла, но шансов на победу против Макрона у нее нет. Сергей Елкин о выигравших и проигравших.