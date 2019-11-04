 Станет ли Volkswagen ID.3 народным электромобилем? | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 04.11.2019

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Экономика

Станет ли Volkswagen ID.3 народным электромобилем?

"Фольксваген" хочет повторить успех своих легендарных массовых моделей "Жук" и VW Golf. Первый в Германии завод по выпуску только электрических автомобилей будет в бывшей ГДР.

Ангела Мекель приветствует начало производства электромобиля VW ID.3 в Цвиккау 4 ноября

Ангела Мекель приветствует начало производства электромобиля VW ID.3 в Цвиккау 4 ноября 2019 года

Весь немецкий автопром сделал ставку на электромобили, но Volkswagen намерен переходить на новую технологию наиболее решительно и быстро. Однако у концерна, название которого переводится как "народный автомобиль", до сих пор не было модели на электрической тяге, специально разработанной для массового рынка. В то же время его дочерние компании еще минувшей зимой и нынешней осенью начали производство полностью электрических новинок для премиум-сегмента: внедорожника Audi e-tron и спортивного автомобиля Porsche Taycan

Ангела Меркель присутствует при начале серийного производства ID.3

В сентябре, на Франкфуртском международном автосалоне, Volkswagen представил наконец-то электромобиль среднего класса ID.3. "Это не просто новая модель, это именно тот автомобиль, которого от нас сейчас ждут", - заявил тогда глава концерна Херберт Дис (Herbert Diess). Стало ясно, что с этой моделью и ее последующими поколениями связывают надежды на повторение успеха легендарных массовых автомобилей "Фольксваген Жук" и VW Golf. 

VW ID.3

ID.3 - первый электромобиль Volkswagen для массового покупателя

И вот 4 ноября крупнейший автостроитель мира в торжественной обстановке в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) дал старт серийному производству ID.3. Электромобиль будет сходить с конвейера в Цвиккау - городе в восточногерманской федеральной земле Саксония с более чем столетней традицией автомобилестроения. Сначала здесь выпускались марки Horch и Audi, затем микролитражка Trabant, ставшая одним из символов ГДР, а после воссоединения Германии сюда пришел концерн Volkswagen.

Теперь предприятию в Цвиккау, где с конвейера пока еще продолжает сходить VW Golf, предстоит стать первым в Германии автозаводом, который будет выпускать только полностью электрические автомобили (BEV). Это произойдет к концу 2020 года, а до этого без остановки производства будут осуществлены расширение и техническое переоснащение цехов, прокладка новой железнодорожной линии, а также переобучение около 8 тысяч работников.

Завод в Цвиккау будет выпускать только электромобили

Volkswagen, который намерен вложить в уже идущую полным ходом реструктуризацию свыше 1 миллиарда евро, избрал, таким образом, иной путь, чем, к примеру, его конкурент в среднем классе Opel. Эта немецкая компания, входящая теперь в состав французского концерна Peugeot Citroen (PSA), собирается еще достаточно долгое время на одних и тех же поточных линиях параллельно выпускать имеющиеся модели с дизельными, бензиновыми и электрическими моторами.

Завод Volkswagen в Цвиккау

Завод Volkswagen в саксонском городе Цвиккау

Иными словами, пока не планирует переводить на выпуск электромобилей целые заводы. А Volkswagen уже решил, что вслед за Цвиккау вторым его предприятием, которое полностью сконцентрируется на производстве BEV, станет к 2022 году завод в портовом городе Эмдене, где пока выпускают VW Passat.

К этому времени производство электромобилей планируется наладить в общей сложности на 8 производственных площадках концерна: четыре находятся в Германии, две - в Китае, по одной - в Чехии и США. Эти заводы будут выпускать самые разные модели, но использовать при этом многие одинаковые компоненты на основе модульной платформы MEB, которая внедряется сейчас в Цвиккау. Она призвана удешевить комплектующие детали и тем самым снизить пока еще весьма высокие цены на электромобили.

Скидка на электромобиль может вырасти с 4000 до 6000 евро

Снижению цены должна способствовать и автоматизация предприятия: в Цвиккау в производстве и сборке электромобилей будут участвовать 1700 промышленных роботов. Цена стартовавшей теперь модели Volkswagen ID.3 составляет в Германии около 30 000 евро. Практически столько же стоит, к примеру, и поступивший в продажу нынешним летом Opel Corsa нового поколения с электрическим мотором.

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Правда, в обоих случаях жители ФРГ в рамках правительственной программы поддержки электромобильности получают сейчас скидку в 4000 евро. Но уже обсуждается увеличение этой премии до 6000 евро (при цене электромобиля ниже 40 000 евро). 

На ID.3 уже поступило 35 000 заказов из разных стран. Клиенты в Европе начнут получать электромобиль летом 2020 года. Эта модель по длине и ширине соответствует VW Golf, но несколько выше его. Дальность пробега составляет, в зависимости от размера аккумуляторной батареи, 230-330, 300-420 или 390-550 километров. Volkswagen дает гарантию на батарею на 8 лет или на 160 тысяч километров.

На рекламном сайте концерна подчеркивается, что обычному автовладельцу, который утром отвозит детей в школу, затем едет в офис, а вечером - за покупками и при этом проезжает в среднем около 50 километров в день, заряжать ID.3 придется один-два раза в неделю. При поездке в отпуск на расстояние в 1000 километров останавливаться для подзарядки придется, согласно этому сайту, три-четыре раза.   

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    Автор: Наталия Королева


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