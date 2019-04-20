Стадион на двоих: как сторонники Порошенко и Зеленского смотрели дебаты на "Олимпийском"  

Два кандидата, один стадион и более 20 тысяч зрителей - дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, состоявшиеся 19 апреля, на НСК "Олимпийский" в Киеве войдут в историю Украины как самое масштабное политическое шоу. Чтобы организовать его, команды кандидатов на пост президента потратили две недели на споры, а также существенные ресурсы на организацию своих сторонников. Впрочем, свою основную функцию дебаты вряд ли выполнили - зрители на стадионе предпочитали не слышать своих оппонентов.

Пятница, столица Украины веселится

Подготовка то ли к дебатам, то ли к гладиаторским боям кандидатов в президенты стала основной темой политической жизни страны в последние две недели. Петр Порошенко и Владимир Зеленский вызывали друг друга на поединок, сдавали анализы, их команды спорили про размещение сцен, подбор ведущих и музыкальных исполнителей.

До последних часов перед дебатами в то, что шоу состоится, на 100 процентов не был уверен никто - еще накануне полицию и МВД призывали запретить дебаты из-за опасности терактов и беспорядков.

МВД стянуло в центр Киева около 10 тысяч правоохранителей, с обеда были перекрыты три станции метро, прилегающие к стадиону кварталы перегородили кордоны полиции и Нацгвардии. Поток людей, который двигался в сторону "Олимпийского", напоминал атмосферу государственных праздников или пиковых протестов времен Евромайдана.

Многие приехали посмотреть дебаты из регионов - в первую очередь благодаря автопробегу и автобусам, организованным штабом Петра Порошенко. Корреспонденту DW, который заранее зарегистрировался как сторонник действующего президента, поступило приглашение ехать в столицу из Житомира в автобусах от партии "Солидарность". Впрочем, уже на въезде в Киев начались огромные пробки - полиция сообщила о чрезвычайном трафике на подъезде к городу.

"Где этот стадион?", "Подходите к метро!", "Собираемся под афишей Олега Винника (популярный украинский певец. - Ред.)!", - такие телефонные разговоры вели "болельщики" вблизи "Олимпийского ", теряясь в полицейских кордонах, рекламных плакатах и высотках центра украинской столицы.

Команды кандидатов в президенты - на поле

На "Олимпийский" начинают пропускать в 17.00 - за два часа до начала дебатов. У подходов к стадиону выстроились длинные очереди как зрителей, так и журналистов: освещают шоу корреспонденты многих украинских и иностранных СМИ. На рамках металлоискателей застревают все.

В течение последней недели командам кандидатов так и не удалось договориться о едином пространстве для дебатов и болельщиков на "Олимпийском". Внутри стадиона с обеих сторон, как футбольные ворота, высятся сцены: одна - Зеленского, другая - Порошенко. Трибуны тоже разделены, поле перегорожено кордоном Нацгвардии ровно пополам, отделяя фан-зоны команд противников.

Сторонница Петра Порошенко Людмила в фан-зоне дебатов на стадионе "Олимпийский"

Чтобы получить пропуск в фан-зону, киевлянка Людмила два дня без устали обновляла сайт одного из билетных сервисов - через него команда Зеленского бесплатно распространяла приглашения. Команда Порошенко билеты на стадион сегодня раздавала на майдане Незалежности - во время выступления президента.

Проход в фан-зоны тоже разделен металлическими ограждениями: слева, под зеленой вывеской - для сторонников Зеленского; справа, под бордовой - для сторонников Порошенко. Впрочем, уже на стадионе перед началом дебатов глава государства то ли делает шаг к объединению, то ли начинает наступление на половину противника - переходит на сцену с Зеленским.

Услышать друг друга? Зачем?

В 19.00, с началом дебатов вход в фан-зоны перекрывают - спецназовцы оттесняют от прохода и посетителей, и стюардов обеих команд. Те, кто не успел попасть на поле, заметно нервничают.

"Почему вы нас не пропускаете, это провокация! Сейчас же эти "зеленые" зайдут, и их будет больше. Какую картинку увидит народ?", - возмущается в сторону начальника департамента информационной политики администрации президента Андрея Жигулина один из сторонников Порошенко.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля

Однако на самом поле фанаты президента - в явном большинстве. Повернувшись лицом к сцене оппонентов, они встречают реплики главы государства аплодисментами, а Зеленского - криками "Позор!". Слов кандидата, который по данным соцопросов уверенно лидирует в гонке, в фан-секторе Порошенко не слышно.

"Я не запомнила из его речи почти ничего. А еще он говорил по-русски. Неужели не знает государственного языка? ", - рассказывает DW уже по завершении шоу Наталья, приехавшая с мужем Виталием из Краматорска. Справедливости ради следует отметить, что Зеленский лишь несколько раз переходил на русский.

С точностью до наоборот ситуация и под сценой, где собрались фанаты Зеленского. Здесь оскорбительными выкриками прерывают речь главы государства. "А что мне слушать президента? Я его уже пять лет слушаю, он одно и то же говорит. Вот только две недели как признавать ошибки начал. Но поздно", - делится мыслями киевлянка Людмила.

Зеленский и Порошенко - на коленях

Но когда известный шоумен призывает встать на колени перед родственниками тех, кто не вернулся с войны в Донбассе, оба лагеря на мгновение затихают, наблюдая, как ярые оппоненты на сцене, хотя и в разные стороны, склоняют головы. Объединяет стадион и гимн Украины, которым завершаются эти дебаты. По крайней мере, обе команды стараются не проиграть.

Расходятся собравшиеся поочередно, вяло перекликаясь через кордон правоохранителей, мол, голосование в воскресенье в конце концов расставит точки над i и завершит это, казалось бы, уже бесконечное шоу, в которое превратились президентские выборы.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Шоумен В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он сделал попытку стать настоящим президентом и сразу вышел во второй тур выборов. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называет себя клоуном. Поможет ли это ему победить 21 апреля?

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Звезда Голливуда Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Экстравагантный Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Виртуоз Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Чемпион мира Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Кудесник мяча Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Скандалист Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Надежда молодежи Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам. Автор: Ута Штайнвер

