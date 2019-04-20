Стадион на двоих: как сторонники Порошенко и Зеленского смотрели дебаты на "Олимпийском"  

Кандидаты в президенты Украины превратили дебаты перед вторым туром выборов в главное шоу страны. Репортаж DW со стадиона в Киеве.
Два кандидата, один стадион и более 20 тысяч зрителей - дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, состоявшиеся 19 апреля, на НСК "Олимпийский" в Киеве войдут в историю Украины как самое масштабное политическое шоу. Чтобы организовать его, команды кандидатов на пост президента потратили две недели на споры, а также существенные ресурсы на организацию своих сторонников. Впрочем, свою основную функцию дебаты вряд ли выполнили - зрители на стадионе предпочитали не слышать своих оппонентов.
Пятница, столица Украины веселится
Подготовка то ли к дебатам, то ли к гладиаторским боям кандидатов в президенты стала основной темой политической жизни страны в последние две недели. Петр Порошенко и Владимир Зеленский вызывали друг друга на поединок, сдавали анализы, их команды спорили про размещение сцен, подбор ведущих и музыкальных исполнителей.
До последних часов перед дебатами в то, что шоу состоится, на 100 процентов не был уверен никто - еще накануне полицию и МВД призывали запретить дебаты из-за опасности терактов и беспорядков.
МВД стянуло в центр Киева около 10 тысяч правоохранителей, с обеда были перекрыты три станции метро, прилегающие к стадиону кварталы перегородили кордоны полиции и Нацгвардии. Поток людей, который двигался в сторону "Олимпийского", напоминал атмосферу государственных праздников или пиковых протестов времен Евромайдана.
Многие приехали посмотреть дебаты из регионов - в первую очередь благодаря автопробегу и автобусам, организованным штабом Петра Порошенко. Корреспонденту DW, который заранее зарегистрировался как сторонник действующего президента, поступило приглашение ехать в столицу из Житомира в автобусах от партии "Солидарность". Впрочем, уже на въезде в Киев начались огромные пробки - полиция сообщила о чрезвычайном трафике на подъезде к городу.
"Где этот стадион?", "Подходите к метро!", "Собираемся под афишей Олега Винника (популярный украинский певец. - Ред.)!", - такие телефонные разговоры вели "болельщики" вблизи "Олимпийского ", теряясь в полицейских кордонах, рекламных плакатах и высотках центра украинской столицы.
Команды кандидатов в президенты - на поле
На "Олимпийский" начинают пропускать в 17.00 - за два часа до начала дебатов. У подходов к стадиону выстроились длинные очереди как зрителей, так и журналистов: освещают шоу корреспонденты многих украинских и иностранных СМИ. На рамках металлоискателей застревают все.
В течение последней недели командам кандидатов так и не удалось договориться о едином пространстве для дебатов и болельщиков на "Олимпийском". Внутри стадиона с обеих сторон, как футбольные ворота, высятся сцены: одна - Зеленского, другая - Порошенко. Трибуны тоже разделены, поле перегорожено кордоном Нацгвардии ровно пополам, отделяя фан-зоны команд противников.
Чтобы получить пропуск в фан-зону, киевлянка Людмила два дня без устали обновляла сайт одного из билетных сервисов - через него команда Зеленского бесплатно распространяла приглашения. Команда Порошенко билеты на стадион сегодня раздавала на майдане Незалежности - во время выступления президента.
Проход в фан-зоны тоже разделен металлическими ограждениями: слева, под зеленой вывеской - для сторонников Зеленского; справа, под бордовой - для сторонников Порошенко. Впрочем, уже на стадионе перед началом дебатов глава государства то ли делает шаг к объединению, то ли начинает наступление на половину противника - переходит на сцену с Зеленским.
Услышать друг друга? Зачем?
В 19.00, с началом дебатов вход в фан-зоны перекрывают - спецназовцы оттесняют от прохода и посетителей, и стюардов обеих команд. Те, кто не успел попасть на поле, заметно нервничают.
"Почему вы нас не пропускаете, это провокация! Сейчас же эти "зеленые" зайдут, и их будет больше. Какую картинку увидит народ?", - возмущается в сторону начальника департамента информационной политики администрации президента Андрея Жигулина один из сторонников Порошенко.
Однако на самом поле фанаты президента - в явном большинстве. Повернувшись лицом к сцене оппонентов, они встречают реплики главы государства аплодисментами, а Зеленского - криками "Позор!". Слов кандидата, который по данным соцопросов уверенно лидирует в гонке, в фан-секторе Порошенко не слышно.
"Я не запомнила из его речи почти ничего. А еще он говорил по-русски. Неужели не знает государственного языка? ", - рассказывает DW уже по завершении шоу Наталья, приехавшая с мужем Виталием из Краматорска. Справедливости ради следует отметить, что Зеленский лишь несколько раз переходил на русский.
С точностью до наоборот ситуация и под сценой, где собрались фанаты Зеленского. Здесь оскорбительными выкриками прерывают речь главы государства. "А что мне слушать президента? Я его уже пять лет слушаю, он одно и то же говорит. Вот только две недели как признавать ошибки начал. Но поздно", - делится мыслями киевлянка Людмила.
Зеленский и Порошенко - на коленях
Но когда известный шоумен призывает встать на колени перед родственниками тех, кто не вернулся с войны в Донбассе, оба лагеря на мгновение затихают, наблюдая, как ярые оппоненты на сцене, хотя и в разные стороны, склоняют головы. Объединяет стадион и гимн Украины, которым завершаются эти дебаты. По крайней мере, обе команды стараются не проиграть.
Расходятся собравшиеся поочередно, вяло перекликаясь через кордон правоохранителей, мол, голосование в воскресенье в конце концов расставит точки над i и завершит это, казалось бы, уже бесконечное шоу, в которое превратились президентские выборы.
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