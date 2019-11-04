Ставки по вкладам в России снижаются: как сохранить сбережения?

После того как 25 октября российский Центробанк (ЦБ) в четвертый раз за год снизил ключевую ставку (сразу на 0,5 процентных пункта до 6,5% годовых), ставки по вкладам в банках пошли вниз. Как сообщила пресс-служба ЦБ, в последней декаде октября средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, составила 6,36%.

Инфляция по итогам года, по прогнозу Минэкономразвития, составит 3,5%. Инфляционные ожидания россиян значительно выше - 8,6%. Возможно ли в этих условиях сохранить свои сбережения, разбиралась DW.

"Лайфхак" для консервативного вкладчика - ждать декабря

По данным социологов, две трети российских семей не имеют сбережений. Главная причина - низкий уровень доходов (почти 87% из них тратится россиянами на оплату товаров и услуг, сообщает Росстат). Большая часть граждан, имеющих сбережения, предпочитает хранить их по старинке - на банковских депозитах. До последнего времени это было отчасти оправдано - ставки по вкладам хотя бы частично компенсировали реальную инфляцию. В связи со снижением ставок разрыв между получаемым в банке доходом и ростом потребительских цен стал увеличиваться.

Российский Центробанк уже в четвертый раз за год снизил ключевую ставку

Тем не менее, по общему признанию экспертов, на сегодняшний день рублевый вклад остается единственным способом размещения сбережений для консервативных граждан, не желающих разбираться в тонкостях финансового рынка и погружаться в тему альтернативных частных инвестиций. Среди розничных банков, входящих в топ-10, наиболее привлекательная по состоянию на 5 ноября 2019 года ставка составляет 6,5% при размещении средств до года.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, рублевый вклад - наиболее удобный и простой в обращении инструмент: "Как и ранее, самую интересную ставку банки дают по вкладам не длиннее шести месяцев. "Долгие" деньги - от года до трех - банки сейчас не интересуют".

Эксперт напоминает, что традиционно в декабре крупные банки предлагают праздничные акции, презентуя вклады со ставкой выше стандартной. Внимание стоит обратить как раз на это, если есть потребность открыть банковский рублевый вклад. "Вполне может быть, что через шесть месяцев ключевая ставка и как следствие банковские ставки окажутся ниже сегодняшних значений", - предупреждает Бодрова.

Совет для тех, кто готов забыть о "заначке" на несколько лет

Ставки по валютным вкладам - что в долларах, что в евро - стремятся в России к нулю и в обозримой перспективе могут стать даже отрицательными, поэтому если и хранить средства на валютных счетах, то исключительно с целью их сохранения от кражи - как инвестиция они не работают. С тем же успехом - отбросив риски воровства или пожара - валюту можно держать дома, считает директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков. Однако свой резон в покупке долларов, по его оценке, есть.

Ставки по валютным вкладам - что в долларах, что в евро - стремятся в России к нулю

"Российский рубль появился летом 1993 года. С тех пор он обесценился по отношению к доллару в десятки раз. Это означает, что, если вы хотите сделать долгосрочные сбережения, то, как показывает исторический опыт, лучше это делать в долларах", - пояснил он DW.

По словам Солодкова, не стоит обращать внимание на заявления российских официальных лиц, которые говорят о том, что доллар больше резко не вырастет. Достаточно вспомнить, как в 2014 году представитель Сбербанка Юлия Цепляева говорила о том, что ей "очень жалко людей, которые покупают доллар за 35 рублей, потому что вероятность, что они потеряют свои деньги, большая".

ОФЗ - для желающих иметь постоянную ставку дольше года

Доктор экономических наук Сергей Смирнов предлагает владельцам сбережений немного расширить свой кругозор и обратить внимание на облигации федерального займа (ОФЗ), поскольку по степени надежности они не уступают вкладам и не требуют серьезных финансовых познаний для покупки.

"Первое преимущество ОФЗ - более высокий процент по сравнению с депозитом (ставка доходности к погашению сейчас в среднем составляет 7% годовых). Второе - гарантии со стороны государства, а не банка. В банке застрахованы 1,4 млн рублей, здесь гарантируется сохранность общей суммы. Если РФ не обанкротится, то все застраховано. Третье - отсутствие признаков пирамиды", - указал Смирнов.

Банки страхуют вклады до 1,4 млн рублей

ОФЗ в наибольшей степени подходит для тех, кто хочет вложить средства на срок до трех лет. Если банк с высокой долей вероятности снизит ставку через полгода-год, то ставка доходности по облигациям останется неизменной. "Я бы посоветовала этот инструмент тем, кто имеет более 1,4 млн рублей и не хочет разбивать сбережения на два вклада (для получения гарантий Агентства по страхованию вкладов), - говорит частный инвестор Анастасия Озерская. - Например, вы покупаете ОФЗ на 2 млн рублей и на три года о них забываете. Через три года при продаже облигаций вы получите доход около 342 тысяч рублей".

Технически стать владельцем ОФЗ не сложно. Для этого нужно открыть брокерский счет онлайн (такую услугу предоставляют почти все банки, в том числе государственные), ввести на него средства и сделать покупку. Комиссия за операции составляет около 0,03-0,05%, обслуживание - бесплатно. "Текущий период размещения - со 2 сентября по 25 февраля 2020 года, то есть время для принятия решения еще есть", - отмечает Сергей Смирнов.

До 20% годовых - для неленивых

И все же эксперты советуют тем, кто всерьез озабочен вопросами личных финансов, повнимательнее присмотреться к альтернативным возможностям - индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), паям инвестфондов (ПИФ) и другим инструментам.

"Аббревиатуры могут пугать, но на самом деле за ними стоят очень даже понятные условия и параметры. Разобраться в этом самому нетрудно. Нужно плавно расширять свои финансовые рамки, и когда уровень грамотности начнет повышаться, инвестиционный мир покажет все свои преимущества", - уверена Анна Бодрова.

Снижение ключевой ставки ЦБ, вероятно, продолжится, однако это, по мнению специалистов, не приговор. "Если человеку хочется высокой фиксированной доходности, при желании он может получить и 13%, и даже 20% годовых, - заверила независимый финансовый советник Наталья Смирнова. - Я бы рекомендовала портфель из высокодоходных облигаций средних компаний, которые могут в рублях давать более 13% годовых, а при покупке их через ИИС можно получить и более 15% за счет налогового вычета". Также, по ее словам, можно рассмотреть инвестиции в краудлендинг (вид краудфандинга): "вход" туда начинается с 5 тысяч рублей, доходность может достигать 20%.

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