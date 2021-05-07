Военизированные формирования нацистов во времена "третьего рейха". Первоначально были созданы как отряды личной охраны "фюрера".

СС (SS, Schutzstaffel - "отряды охраны") были созданы в 1933 году для личной охраны "фюрера" - вождя Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) Адольфа Гитлера. До 1934 года входили в состав штурмовых отрядов СА (SA - Sturmabteilung). Затем стали отдельной структурой НСДАП, подчинявшейся лично Гитлеру и рейхсфюреру Генриху Гиммлеру. Позже отряды были значительно усилены численно и преобразованы в войска СС (Waffen-SS).