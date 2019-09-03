Срочно: Фигуранта "московского дела" Беглеца приговорили к 2 годам колонии

Суд в Москве приговорил к двум годам колонии общего режима Данилу Беглеца, который обвиняется в нападении на полицейского в ходе несанкционированной акции протеста в центре Москвы 27 июля, передает корреспондент DW c заседания Тверского суда Москвы во вторник, 3 сентября.

Дело Беглеца суд рассматривал в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку обвиняемый уже признал вину. По версии прокуратуры, 27 июля Беглец, участвуя в несогласованном публичном мероприятии на пересечении улицы Большая Дмитровка и Камергерского переулка, схватил прапорщика полиции Никитина за руку и одернул ее, тем самым причинив последнему физическую боль.

Изначально Беглец обвинялся в участии в "массовых беспорядках" в центре Москвы 27 июля. Позднее следствие переквалицифировало действия активиста и предъявило ему обвинение в насилии в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), которое тот признал.

Смягчающие обстоятельства

Прокурор во время прений 3 сентября попросила суд учесть характер и общественную опасность совершенного преступления, а также все характеристики Беглеца. Она оценила совершенное преступление как "средней тяжести" и попросила учесть наличие у обвиняемого на иждивении двух малолетних детей, а также тот факт, что Беглец отправил на депозит ГУ МВД 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда полицейскому Никитину

В центре Москвы 27 июля проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую назначены на 8 сентября. Полиция задержала свыше тысячи человек.

После акции СК возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках" (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым было арестовано свыше десяти человек.

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