 Срочно: США выходят из договора о РСМД 2 февраля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.01.2019

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Мир

Срочно: США выходят из договора о РСМД 2 февраля

США назвали точную дату выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - 2 февраля.

Ракетный комплекс Искандер

Ракета для комплекса "Искандер" (фото из архива)

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля. Об этом сообщила в среду, 16 января в Брюсселе представитель Пентагона Андреа Томпсон.

ДРСМД был подписан лидерами США и СССР в 1987 году и фиксирует отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности. 4 декабря 2018 года США пообещали выйти из ДРСМД, если Россия не приступит к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. По мнению НАТО, РФ нарушила договор, создав крылатую ракету наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер".

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