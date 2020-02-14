 Срочно: Путин и Эрдоган договорились о новом перемирии в Сирии | Новости из Германии о России | DW | 05.03.2020

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Россия

Срочно: Путин и Эрдоган договорились о новом перемирии в Сирии

Президенты России и Турции достигли соглашения о прекращении боев в сирийской провинции Идлиб.

Встреча президентов России и Турции Путина и Эрдогана в Кремле

Встреча президентов России и Турции Путина и Эрдогана в Кремле (фото из архива)

Россия и Турция договорились об установлении нового перемирия в сирийской провинции Идлиб. Таков итог переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые в четверг, 5 марта, прошли в Москве. После длившей около шести часов встречи журналистам сообщили, что новое перемирие на севере Сирии вступит в силу в 00 часов 00 минут в пятницу.

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