Срочно: Путин и Эрдоган договорились о новом перемирии в Сирии

Президенты России и Турции достигли соглашения о прекращении боев в сирийской провинции Идлиб.
Россия и Турция договорились об установлении нового перемирия в сирийской провинции Идлиб. Таков итог переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые в четверг, 5 марта, прошли в Москве. После длившей около шести часов встречи журналистам сообщили, что новое перемирие на севере Сирии вступит в силу в 00 часов 00 минут в пятницу.
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