Срочно: Взрыв в доме в центре Мадрида

Мощный взрыв прогремел в здании в Мадриде в среду, 20 января. По сообщениям информагентств, три верхних этажа сильно разрушены, из дома на улице Толедо идет дым. Городские службы призвали граждан избегать место происшествия, чтобы не мешать подъезду спасителей.

Причины взрыва пока неизвестны. По данным телеканала La Sexta TV, есть подозрения на утечку газа.

Есть ли жертвы, не сообщается. Здание, в котором произошел взрыв, располагается между домом престарелых и школой, в которой еще не возобновились занятия после мощного снегопада 9 января.

Новость дополняется