Срок задержания адвоката Михаила Беньяша продлен на 72 часа

Ленинский районный суд Краснодара продлил на 72 часа срок задержания сочинского адвоката Михаила Беньяша, заподозренного в применении силы против полицейского. Об этом сообщил вечером во вторник, 25 сентября, адвокат международной правозащитной ассоциации "Агора" Александр Попков. Защита Беньяша настаивала на его освобождении в связи с плохим состоянием здоровья.

Михаилу Беньяшу во время слушания стало плохо, вызванные сотрудники скорой помощи диагностировали двустороннее воспаление легких и подтвердили необходимость госпитализации. Представлять интересы Беньяша в суде вызвались десять адвокатов, пишет "Новая газета".

26 сентября - рассмотрение апелляционной жалобы

26 сентября Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу на двухнедельный административный арест Беньяша. 10 адвокатов требуют доставить Беньяша на заседание, сообщил Александр Попков.

Адвокат из Сочи был задержан 10 сентября в Краснодаре, куда приехал перед акцией протеста против пенсионной реформы 9 сентября. Он намеревался помогать задержанным во время протестов. По дороге в отдел Беньяш был жестоко избит, впоследствии у него был диагностирован травматический отит. В свою очередь полицейские утверждают, что юрист сам нанес себе ранения, якобы когда бился головой о машину. Беньяша арестовали на 14 суток за невыполнение требований полицейского.

23 сентября за несколько часов до освобождения из усть-лабинского спецприемника он вновь был задержан. На следующий день стало известно о возбуждении против него еще одного дела. Беньяша подозревают в воспрепятствовании правосудию на заседании по делу участников акции "Он нам не царь" 6 мая. По версии следователей, адвокат "неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи" и был удален с заседания. Сам адвокат в интервью "Новой газете" сообщил, что его вывели из зала после призыва пустить на заседание всех слушателей, а когда он попытался вернуться, полицейские оттолкнули его на металлоискатель.

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