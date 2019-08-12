Срок ареста Алексея Навального оставлен без изменений

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный не обязан находиться под административным арестом еще 18,5 часов, чтобы "компенсировать" время, проведенное им в больнице. Такое решение вынес в четверг, 22 августа, Симоновский суд Москвы. Это означает, что прежний срок ареста оппозиционного политика оставлен без изменений и что он выйдет на свободу 23 августа.

Перед началом заседания адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев попросил об отводе судьи Валентина Кулешова, который, по словам Кобзева, предвзято относится к Навальному, что проявилось еще при вынесении решении о его аресте. Однако судья в самоотводе отказал, передает корреспондент DW из зала суда.

Вадим Кобзев подчеркнул, что Навальный лично не просил суд прерывать его арест и что охрана находилась с ним в больнице круглосуточно, поэтому покинуть лечебное заведение он даже при желании не мог. Сам Навальный сообщил, что, даже когда он отправился в другое здание на процедуру МРТ, его сопровождал конвой.

В то же время Навальный назвал "злонамеренным" то, что произошло с ним в спецприемнике, и добавил, что ни ему, ни его адвокату не были предоставлены видеозаписи из его камеры. По мнению политика, вещество, вызвавшее его отравление, было нанесено на его полотенце или на наволочку его подушки.

Навальный считает свое дело сфабрикованным

Как сказал Навальный журналистам перед началом заседания, что касается намерения властей оштрафовать организаторов митинга на 13 млн рублей, то здесь Путин использует "белорусские наработки": "Там довольно давно принято любым организаторам митингов вменять какие-то огромные штрафы и требовать не по силе огромные деньги".

Отвечая на вопрос о делах, возбужденных в связи с акциями протеста оппозиции в Москве, Навальный заявил: "Комментировать тут нечего. Это очевидно сфабрикованные дела. Фабула моего дела указывает на то, что оно было сфабриковано. Кинул в кого-то пластиковым стаканчиком. Кинул в кого-то пластиковой бутылкой. И это называется массовые беспорядки?"

По словам Навального, подобные дела не новы и фабрикуются, чтобы "посадить под арест абсолютно случайных людей и бессмысленным актом террора просто запугать всех остальных".

Госпитализация Алексея Навального

Ранее Симоновский суд приговорил Навального к 30 суткам административного ареста за призыв выйти 27 июля на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. На следующий день после митинга политик был госпитализирован в больницу имени Виноградова в Юго-Западном административном округе Москвы с диагнозом "острая аллергическая реакция".



Как заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, во время пребывания в больнице палату политика охраняли полицейские. Кроме того, к нему пытались не допустить его лечащих врачей и адвоката. Навальному и его представителям "не сообщали диагноз, а затем выписали обратно в спецприемник, даже не дожидаясь результатов анализов", - пояснила Кира Ярмыш.

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