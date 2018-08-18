 Средний чек россиянина за продукты достиг минимума за два года | Новости из Германии о России | DW | 20.08.2018

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Россия

Средний чек россиянина за продукты достиг минимума за два года

По данным исследовательского холдинга "Ромир", россияне продолжают сокращать траты во время походов по магазинам. Тенденцию к снижению эксперты наблюдают четвертый месяц подряд.

Россия супермаркет

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле 2018 года снизился на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 496 рублей. Это минимальное значение с марта 2016 года. Такие данные в понедельник, 20 августа, опубликовали в российском исследовательском холдинге "Ромир".

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Эксперты подчеркивают, что снижение суммы среднего чека продолжается четвертый месяц и наблюдается практически во всех федеральных округах России. По сравнению же со значением прошлого года показатель снизился на 1,4%, или на 7 рублей.

Северный Кавказ тратит больше, чем Москва

Рост показателя произошел только на Северном Кавказе, где за один поход в магазин местные жители стали тратить на 15% больше. В денежном эквиваленте их средний чек вырос на 92 рубля и достиг 564 рублей. Больше всего траты на продукты сократили в Южном федеральном округе - там сумма чека уменьшилась на 7,6% до 423 рублей. В Москве снижение составило 1,2% - за один поход в магазин жители столицы оставляют 677 рублей. 

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысячи домохозяйств в 220 городах. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.

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    Автор: Ольга Солонарь



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