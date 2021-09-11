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Средневековье

Blick auf das Marburger Landgrafenschloss, aufgenommen am 21.05.2010. Foto: Uwe Zucchi dpa/lhe | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/U.Zucchi

Марбургский замок, или Что видел Ломоносов в Германии 11.09.2021

Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
Worms, Nibelungen. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Worms, Rhein.

По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов 01.08.2021

Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
EUSKIRCHEN, GERMANY - JULY 18: A view of the disaster area after severe rainstorm and flash floods hit western states of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia in Bad Munstereifel town of Euskirchen, Germany on July 18, 2021. The death toll rises to 156 after the floods in west of Germany Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

Наводнение уничтожило памятники культуры (фото) 19.07.2021

Стихия не пожалела ничего вокруг себя, унося жизни, снося с пути старинные средневековые здания, мосты и одну из главных жемчужин пострадавшего региона - фахверк.
16.07.2021 RHINELAND PALATINATE, GERMANY - JULY 16: A view of flood devastated area after severe rainstorm and flash floods hit western states of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia, on July 16, 2021, in Ahrweiler district of Rhineland-Palatinate, Germany. The death toll from Germany's worst floods in more than 200 years rose to 81 and some 1,300 people are missing. Search and rescue works continue in the area. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

Служение людям в затопленном городе. Рассказ священника 16.07.2021

От катастрофического наводнения на западе ФРГ особенно сильно пострадали жители и гости курортного Бад-Нойенара и средневекового Арвайлера. Свидетельствует очевидец.

Die Burg Scharfenstein im Eichsfeld. Leinefelde-Worbis, 26.06.2021

Шарфенштайн - замок для ценителей виски в центре Германии (фото) 30.06.2021

Где точно находится самый (центральный) центр Германии, можно поспорить - есть разные мнения и точки зрения, но этот замок, в любом случае, расположен где-то поблизости.

Ein Blick vom Schloss Ehrenfels zum Mäuseturm in Bingen, Deutschland. (Undatierte Aufnahme) Copyright: picture-alliance/DUMONT Bildarchiv

Романтические замки на Среднем Рейне 09.06.2021

Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и средневековые руины.
Burg Gutenfels über der Burg Pfalzgrafenstein in Kaub am Rhein, Rheinland-Pfalz, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Средневековые замки на Рейне (фотогалерея) 09.06.2021

Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и руины.
Rund 100 Zuschauer sitzen während eines Konzertes im Rahmen der Modellregion Coesfeld auf Burg Vischering. (Luftaufnahme mit einer Drohne) Der Kreis präsentiert die Gitarrenvirtuosen M. und T. Hoene. Einlass war ab 17.30 Uhr nur mit negativem Corona-Test. Tickets konnten im Vorverkauf ab den 3. Mai erworbenen werden.

Средневековый замок Фишеринг готовится к 750-летию (фото) 13.05.2021

В Германии начинают осторожно и постепенно ослаблять строгие противоэпидемические ограничения. На этих фотографиях - замок Фишеринг, где уже прошел первый концерт нового сезона.
dpatopbilder Der Vollmond geht am 14.11.2016 in Nürnberg (Bayern) hinter der Kaiserburg auf. Foto: Timm Schamberger /dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Самые красивые средневековые замки Германии (фотогалерея) 07.04.2021

Эльц, Пфальцграфенштайн, Марксбург, Кайзербург - в названиях этих и других немецких замков отдаются эхом залпы пушек, цокот копыт, звуки рыцарских турниров, шумных пиров и свадеб.
Rheinstein Castle at Rhine Valley (Rhine Gorge) in Germany. Built in 1316 and rebuilt in 1825-1844. | Verwendung weltweit

Средневековые замки в Германии 07.04.2021

Древняя романтика современных немецких ландшафтов.
Burg über Altstadt, Burghausen, Oberbayern, Bayern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Бургхаузен - самый длинный замок в Европе (фото) 20.02.2021

Этот средневековый замок возведен на узком и длинном хребте в Баварии над рекой Зальцах.
Inmitten des verschneiten Zschopautals erhebt sich die Burg Kriebstein. Die im 14. Jahrhundert gegründete Burg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Über Nacht hat es in weiten Teilen Sachsens stark geschneit.

Рыцарский замок Крибштайн после снегопада (фото) 18.01.2021

Бург Крибштайн считается самым красивым рыцарским замком Саксонии.

Bei Ausgrabungen an der Burg Sterrenberg ist die wohl älteste Burgkapelle am Mittelrhein gefunden worden (unter dem Zeltdach in der Mitte des Burghofes, Luftaufnahme mit einer Drohne). Freigelegte Putze und Fliesen deuten darauf hin, dass die Kapelle aus dem 14. Jahrhundert stammt. (Zu dpa: Experten: Vermutlich älteste Burgkapelle am Mittelrhein entdeckt).

На романтическом Рейне нашли самую старую замковую часовню (фото) 12.01.2021

Романтические замки Среднего Рейна внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В одном из них сейчас найдены останки часовни XIV века.

AACHEN, GERMANY - JUNE 18: A bust of Charlemagne at the exhibition Charlemagne: Power, Art, Treasures (in German: Karl der Grosse: Macht, Kunst, Schaetze) during the press day on June 18, 2014 in Aachen, Germany. The three-part exhibition is among the biggest events this year commemorating the 1200th anniversary of Charlemagne's death. Charlemagne, also called Charles the Great, was the first pan-western European emperor since the collapse of the Roman Empire and ruled over territories that include modern-day France, Germany, Switzerland, Belgium, Holland and northern Italy. (Photo by Sascha Schuermann/Getty Images)

Игры реальных престолов: как боролись за власть в средневековой Европе 27.10.2020

Император олицетворяет собой абсолютную власть. Но разве может "крыша" висеть в воздухе без прочных опор? Ответы - на выставке в Майнце.
02.07.2020, Sachsen-Anhalt, Zeitz: Die Zeichnung eines Christuskopfes mit Heiligenschein ist in der Aussenfassade der Kirche St. Michael zu sehen. Das Fresko wurde bei Sanierungsarbeiten an der Westfassade freigelegt und kann auf die Zeit um 1500 datiert werden. Sie wird restauriert und bleibt hinter einer Glasscheibe künftig sichtbar. Im 19. Jahrhundert befand sich der Christuskopf im Inneren der Heiligenkapelle, die später abgerissen wurde. Möglicherweise diente die Nische, in der sich die Zeichnung befindet einst als Reliquienschrein. Die Michaeliskirche wurde erstmals 1154 urkundlich erwähnt. Ursprünglich war sie eine romanische Basilika mit kreuzförmigem Grundriss. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

Лик Иисуса Христа поразил экспертов (фото) 08.07.2020

Эти фотографии сделаны в восточногерманском городе Цайце. В ходе ремонта местной церкви Святого Михаила было найдено раннеготическое изображение Иисуса Христа.
06.07.2020, Sachsen, Liebstadt: Blick auf das Schloss Kuckuckstein und die Gemeinde Liebstadt. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Кукушкин замок в Саксонии (фото) 07.07.2020

Средневековый замок Кукукштайн находится в Рудых горах недалеко от чешской границы. Власти Саксонии выделили 400 тысяч евро на ремонт этой достопримечательности.
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