Средневековье

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Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
Стихия не пожалела ничего вокруг себя, унося жизни, снося с пути старинные средневековые здания, мосты и одну из главных жемчужин пострадавшего региона - фахверк.
От катастрофического наводнения на западе ФРГ особенно сильно пострадали жители и гости курортного Бад-Нойенара и средневекового Арвайлера. Свидетельствует очевидец.
Где точно находится самый (центральный) центр Германии, можно поспорить - есть разные мнения и точки зрения, но этот замок, в любом случае, расположен где-то поблизости.
Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и средневековые руины.
Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и руины.
В Германии начинают осторожно и постепенно ослаблять строгие противоэпидемические ограничения. На этих фотографиях - замок Фишеринг, где уже прошел первый концерт нового сезона.
Эльц, Пфальцграфенштайн, Марксбург, Кайзербург - в названиях этих и других немецких замков отдаются эхом залпы пушек, цокот копыт, звуки рыцарских турниров, шумных пиров и свадеб.
Древняя романтика современных немецких ландшафтов.
Этот средневековый замок возведен на узком и длинном хребте в Баварии над рекой Зальцах.
Бург Крибштайн считается самым красивым рыцарским замком Саксонии.
Романтические замки Среднего Рейна внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В одном из них сейчас найдены останки часовни XIV века.
Император олицетворяет собой абсолютную власть. Но разве может "крыша" висеть в воздухе без прочных опор? Ответы - на выставке в Майнце.
Эти фотографии сделаны в восточногерманском городе Цайце. В ходе ремонта местной церкви Святого Михаила было найдено раннеготическое изображение Иисуса Христа.
Средневековый замок Кукукштайн находится в Рудых горах недалеко от чешской границы. Власти Саксонии выделили 400 тысяч евро на ремонт этой достопримечательности.
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