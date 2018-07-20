Средиземное море - последний путь беженцев (фотогалерея)

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

Оставленные умирать

Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".