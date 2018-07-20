Средиземное море - последний путь беженцев (фотогалерея)

Беженцы, пытающиеся нелегально добраться в Европу по воде, нередко находят смерть в открытом море. Им угрожает не только стихия, но и люди. Трагическая история спасения в Средиземном море.
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