 Средиземное море - последний путь беженцев (фотогалерея) | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 20.07.2018

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Европа

Средиземное море - последний путь беженцев (фотогалерея)

Беженцы, пытающиеся нелегально добраться в Европу по воде, нередко находят смерть в открытом море. Им угрожает не только стихия, но и люди. Трагическая история спасения в Средиземном море.

  • Обломки спасательной лодки на борту которой были беженцы

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    "Вопиющий случай"

    Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

  • Женщина, спасенная испанскими активистами

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На волосок от смерти

    Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

  • Спасатели-добровольцы испанской организации Proactiva Open Arms

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Как работают спасатели-добровольцы

    Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

  • Спасатель из организации Proactiva Open Arms с биноклем в поисках людей в открытом море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Взгляд в даль и терпеливое ожидание

    Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

  • Спасатели испанской организации и погибшие

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Оставленные умирать

    Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На пути в Испанию

    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


  • Обломки спасательной лодки на борту которой были беженцы

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    "Вопиющий случай"

    Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

  • Женщина, спасенная испанскими активистами

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На волосок от смерти

    Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

  • Спасатели-добровольцы испанской организации Proactiva Open Arms

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Как работают спасатели-добровольцы

    Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

  • Спасатель из организации Proactiva Open Arms с биноклем в поисках людей в открытом море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Взгляд в даль и терпеливое ожидание

    Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

  • Спасатели испанской организации и погибшие

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Оставленные умирать

    Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На пути в Испанию

    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


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    Автор: Ирина Филатова


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