Сравнивать Евросоюз с Советским Союзом абсолютно неуместно

"В последние годы мы видим, что Еврокомиссия действует как (советское. - Ред.) Политбюро", - говорит Ласло Трочани, министр юстиции Венгрии и лидер списка правящей в стране партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на выборах в Европарламент. Парадокс: политик, который высказывает столь провокационное сравнение в интервью немецкому изданию FAZ, при этом сам собирается стать еврокомиссаром.

В Германии деятели правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) также частенько сравнивают Евросоюз и Советский Союз. "Недемократический централизм ЕС принес ему прозвище ЕСССР", - подчеркивал, например, в ноябре 2018 года глава фракции АдГ в бундестаге Александер Гауланд (Alexander Gauland).

Что правда в сравнении ЕС и СССР?

Европейский Союз является сообществом суверенных государств, которые добровольно стали его частью. Никто не заставляет эти страны оставаться в ЕС, наоборот, у его дверей ждет очередь вдохновленных перспективой членства кандидатов. Ни одно государство - кроме Великобритании - не хочет в действительности покинуть Евросоюз. При этом и британцы, согласно последним соцопросам, сейчас хотели бы остаться в ЕС.

Плакат АдГ к выборам в Европарламент: "Что общего у толстого корейского подростка и ЕС? Понимание демократии"

СССР, напротив, представлял собой имперскую структуру, созданную в результате многочисленных войн. В состав этого государства никто войти не хотел - если не считать попыток болгарского лидера Тодора Живкова в 1960-х годах присоединить к СССР Болгарию, о которых сейчас можно найти множество публикаций в интернете. Бывшие союзные республики, первыми покинувшие Советский Союз в 1990-91 годах и ставшие независимыми государствами, вынуждены были заплатить за это пролитой кровью и попытками госпереворотов. Они и до сих пор опасаются, что Москва однажды вновь возьмет их под свой контроль.

ЕС возник как альтернатива кровавым войнам 20-го века. СССР же являлся продуктом нескольких войн. Это важное различие. И именно используя его, можно объяснить тот факт, что Советский Союз вел много открытых и тайных войн, организовывал госперевороты и создавал марионеточные правительства во многих зарубежных странах, а также всегда держал под контролем своих сателлитов в Восточной Европе. В то время как ЕС не несет ответственность ни за одну войну или попытку путча и не имеет сателлитов, чья судьба находится в его руках. У Евросоюза даже нет собственной армии.

ЕС - это пространство правопорядка и верховенства закона, а СССР - беззакония и произвола. В Советском Союзе тоже были законы, но они играли роль потемкинских деревень. На самом деле все решалось всемогущей Коммунистической партией и ее органами.

У ЕС нет спецслужб

Власть в СССР была в руках не только у КПСС. Действовали зловещие и внушающие ужас секретные службы, которые десятилетиями существовали под различными, менявшимися названиями. А в ЕС нет партии, которая бы имела единоличную власть. И у Евросоюза нет никаких своих спецслужб.

Политбюро СЕПГ поздравляет генсека Эриха Хоннекера (четвертый слева в первом ряду) с 75-летием, 1987 год

Ну а как на счет свободы? Тут все абсолютно ясно. Экономическая свобода, свобода мнений, передвижения, самоопределения, вероисповедания, искусств, свободы различных меньшинств - все эти (и многие другие) свободы в СССР просто отсутствовали. А в Евросоюзе они стали настолько само собой разумеющимся явлением, что мы их больше не замечаем.

Никак нельзя не вспомнить и об экономике. Как насчет благосостояния и экономических возможностей людей? В Советском Союзе: административно-командная экономика, все в одном сером цвете, хронический дефицит и широко распространенная бедность. В Евросоюзе: рыночная экономика, разнообразие, процветание, достойная жизнь для (почти) всех.

Правдой являются и определенные общие черты ЕС и СССР: и тот, и другой являются/являлись многонациональными образованиями. И в том, и в другом сложно найти "общий язык" - как в прямом, так и в переносном смыслах. Именно по этой причине брюссельский язык настолько скучен, бесцветен и безжизнен, что иногда его можно сравнить с "мертвым языком" официального СССР.

Утомительный путь поиска консенсуса

И, пожалуй, самое важное сходство: такие разнородные политические структуры едва ли управляемы с помощью демократических инструментов, которые исторически сложились на уровне национальных государств.

В СССР эта проблема была "решена" путем игнорирования демократии и управления страной посредством диктата и террора. ЕС же применяет своего рода "мягкую силу" и пытается справиться с этим вызовом, используя переговоры, поиски большинства и консенсуса. Это не просто и далеко не всегда работает.

И напоследок один парадокс. Сравнение Евросоюза с СССР - любимый аргумент гибридной войны, которую сейчас ведет с Западом Россия, особенно в социальных сетях. Странно. Те, кто хотят прославить и восстановить Советский Союз, пытаются очернить ЕС, утверждая, что он похож... на СССР.

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