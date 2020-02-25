 СПЧ просит проверить эффективность расследования о пытках в деле ″Сети″ | Новости из Германии о России | DW | 26.02.2020

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Россия

СПЧ просит проверить эффективность расследования о пытках в деле "Сети"

Надо изучить, насколько обоснован отказ в возбуждении дела по итогам проверки заявлений фигурантов дела "Сети" о пытках, считает Совет по правам человека при президенте РФ.

Заседание суда по делу Сети, 10 февраля 2020 года

Заседание суда по делу "Сети", 10 февраля 2020 года

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ попросил Генеральную прокуратуру и Следственный комитет (СК) РФ проверить информацию о пытках фигурантов дела "Сети". Члены СПЧ ознакомились с частью материалов расследования по заявлениям о пытках со стороны сотрудников ФСБ РФ и "склонны полагать, что расследование могло быть проведено неэффективно", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте СПЧ во вторник, 26 февраля.

Контекст

Политические процессы в России все более напоминают сталинские, но общество пока может хотя бы облегчить участь жертв современных репрессий. Особенно, если их жестокость по-настоящему ужасает, - считает Александр Плющев. (19.02.2020)

Накануне оглашения приговора еще двум фигурантам дела Следственный комитет и Генпрокуратуру призывают расследовать факты пыток и фальсификаций доказательств. (25.02.2020)

Совет указывает, что внимательно следит за ходом расследования дела "Сети" и просит Генпрокуратуру и СК РФ тщательно изучить материалы проверок, проведенных по заявлениям фигурантов о пытках. Необходимо также проверить обоснованность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного по результатам этих проверок, и тщательно расследовать все обстоятельства, описанные фигурантами, говорится далее в сообщении.

Суть обвинений по делу "Сети"

10 февраля Приволжский военный суд в Пензе вынес приговор по делу "Сети". Семерых антифашистов и анархистов приговорили к срокам от 6 до 18 лет. Эти сроки полностью совпали с требованиями обвинения. Все приговоренные в суде отказались от показаний, данных под пытками во время следствия, и обжаловали приговор.

Сообщество "Сеть" признано в России террористическим и запрещено. Ряд фигурантов дела признаны виновными в "создании террористического сообщества", некоторых из них также осудили за "хранение оружия и боеприпасов", а других - за "покушение на сбыт наркотиков". Молодым людям, в частности, ставилось в вину намерение сорвать выборы президента и чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Письма в поддержку фигурантов дела подписали деятели культуры, художники-мультипликаторы, врачи, студенты и многие другие.

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    Автор: Григорий Аросев


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"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

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