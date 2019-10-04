СПЧ обратился к псковскому прокурору в защиту журналистки Прокопьевой

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ вновь выступил в защиту журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Правозащитники обратились к прокурору Псковской области, заявив об отсутствии в материале Прокопьевой "признаков оправдания терроризма, указанных в примечании 1 к ст. 205.2 УК РФ", сообщается в четверг, 3 октября, на сайте СПЧ.

"Текст псковской журналистки никак не может быть истолкован как "публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании", - отмечается в заявлении.

При этом постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов, изучившая текст выступления Прокопьевой, отметила, что "интенция журналиста состоит в призыве к государству озаботиться искоренением причин и условий совершения подобных террористических актов".

Международные резолюции и журналистская этика

Одновременно СПЧ заявил о крайней важности "сохранения возможности свободного обмена мнениями по поводу причин и условий, в том числе психологических аспектов терроризма между журналистами, учеными, а также представителями правоохранительных органов". При этом правозащитники сослались на многочисленные международные документы, принятые с участием РФ, в частности, на резолюцию конференции ЮНЕСКО 2002 года по проблемам терроризма и СМИ и декларацию Комитета министров Совета Европы от 2005 года о свободе выражения мнений и информации в СМИ в контексте борьбы с терроризмом.

Кроме того, СПЧ указал на принципы журналистской этики, утвержденные Союзом журналистов России. "Этот документ профессионального саморегулирования обязывает российских журналистов "защищать право общества быть информированным обо всех существенных для него сторонах терроризма и борьбы с ним, исходя из того, что любая стратегия борьбы с угрозой терроризма должна опираться в большей степени на уважение свободы информации и выражения мнений, чем на серьезные ограничения этих фундаментальных прав", - подчеркнули правозащитники.

Дело Светланы Прокопьевой

Уголовное дело против Прокопьевой было возбуждено после ее выступления в ноябре 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". Репортер рассуждала о причинах самоподрыва 17-летнего студента в здании управления Федеральной службы безопасности России в Архангельске. Она высказала мнение, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые с ним борются. Текст выступления был перепечатан изданием "Псковская лента новостей". Кроме того, Прокопьева написала о самоподрыве студента в авторской колонке на сайте "Эха Москвы в Пскове".

6 февраля в доме журналистки был проведен обыск, позже силовики осмотрели студию радиостанции "Эхо Москвы в Пскове", где она выступала, и потребовали изъять файлы с записью передачи. Мировой судья признала филиал радиостанции в Пскове ответственным за "производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к терроризму либо оправдывающей терроризм". Радиостанцию оштрафовали на 150 тысяч рублей, "Псковскую ленту новостей" - на 200 тысяч рублей.

Светлана Прокопьева работала в "Псковской правде", была главным редактором газеты "Псковская губерния". Она также внештатно сотрудничает с "Радио Свобода" и радиостанцией "Эхо Москвы в Пскове". В открытом письме журналистка назвала свое преследование "убийством свободы слова". "Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. В том тексте я возложила на них самих ответственность за архангельский взрыв. Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции", - заявила она.

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