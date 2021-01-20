 ″Справедливая Россия″ объединится с партией ″За правду″ Захара Прилепина | Новости из Германии о России | DW | 20.01.2021

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Россия

"Справедливая Россия" объединится с партией "За правду" Захара Прилепина

Захар Прилепин призывает к объединению "все левые патриотические силы", и "такое объединение, безусловно, необходимо", заявил глава фракции справедливороссов Сергей Миронов.

Руководитель фракции Справедливой России в Госдуме Сергей Миронов

Руководитель фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов (фото из архива)

Партия "Справедливая Россия" (СР) объединится с партиями "За правду" и "Патриоты России". Об этом сообщил руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов журналистам в среду, 20 января. "Принципиальное решение" об объединении было принято "после длительных переговоров, которые я вел с разными партиями на протяжении последних лет", пояснил Миронов. По его словам, слияние должно произойти "в ближайшем будущем".

Миронов пояснил, что все три партии имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей. В качестве цели объединения Миронов назвал "укрупнение на левом фланге всех левых патриотических сил в преддверии выборов в Госдуму", а также "изменение всего хода истории в нашей стране".  Лидер партии "За правду" Захар Прилепин "призывает к объединению все левые патриотические силы", и "такое объединение, безусловно, необходимо в нашей стране", отметил Миронов.

Первый замглавы фракции СР в Госдуме Михаил Емельянов в интервью ТАСС пояснил, что завтра на президиуме партии "будут одобрены принципы объединения", а "к концу недели может состояться официальное подписание". Между тем зампредседателя "Патриотов России" Надежда Корнеева сказала, что партия поддерживает предложение об объединении и обсудит его завтра на политсовете.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года

В сентябре глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ввыборах в Госдуму, которые пройдут в России 19 сентября 2021 года, без предварительного сбора подписей смогут участвовать 16 политических партий. 13 из них уже имели такое право, и теперь список расширился за счет трех новых партий "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и "За правду", которую также называют партией Прилепина.

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    Автор: Александра Елкина


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