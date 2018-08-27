 Спикер Госдумы объяснил наличие у своей матери элитного жилья | Новости из Германии о России | DW | 28.08.2018

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Россия

Спикер Госдумы объяснил наличие у своей матери элитного жилья

Вячеслав Володин прокомментировал расследование Алексея Навального, утверждавшего, что 82-летняя мать спикера Госдумы владеет 400-метровой квартирой в элитном жилом комплексе.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин (фото из архива)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил наличие у своей матери квартиры в элитном жилом комплексе в Москве стоимостью около 230 млн рублей. По утверждению политика, Лидия Барабанова приобрела жилье на средства, полученные от продажи доли в холдинге "Солнечные продукты", сообщает портал "Газета.ru" во вторник, 28 августа. Володин рассказал, что он и его мать стали владельцами акций компаний холдинга в 1999 году.

В 2007 году нынешний спикер Госдумы, по его словам, из-за политической карьеры, продал все финансовые активы, в том числе около 33% акций "Солнечных продуктов", которыми тогда владел вместе со своей матерью. За доли в холдинге были выручены более 500 млн рублей, которые, по словам Володина, были в равной степени поделены между ним и Лидией Барабановой. При этом после покупки квартиры у Барабановой еще остались средства, которые она вкладывает по своему усмотрению, продолжил политик.

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В "Солнечных продуктах" работала сестра Володина

По словам Володина, решение о том, чтобы сделать маму совладельцем холдинга, принималось вместе с его сестрой Татьяной Лавриной, которая долгое работала в "Солнечных продуктах" в должности директора по персоналу, отмечает телеканал "Дождь". Близкий к спикеру Госдумы источник сообщил "Газете.Ru", что Лаврина не могла владеть акциями холдинга, так как это стало бы конфликтом интересов.

В середине августа Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование, в котором говорится, что 82-летняя мать Володина Лидия Барабанова владеет квартирой в элитном жилом комплексе "Белый лебедь" в Москве площадью в 400 квадратных метров и стоимостью около 230 млн рублей. Пенсионерке и бывшей учительнице принадлежат десять компаний с "миллиардными оборотами", утверждает команда оппозиционного политика Алексея Навального. ФБК предполагает, что Барабанова является фиктивным собственником, и на самом деле имущество принадлежит Володину. В связи с этим ФБК подал заявление в Генпрокуратуру.

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    Автор: Галина Петровская


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