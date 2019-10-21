 Спешите загадать желание: где и как можно увидеть падающие звезды | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.08.2020

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Культура и стиль жизни

Спешите загадать желание: где и как можно увидеть падающие звезды

В последние ночи особенно часто падают звезды. Это сгорают в земной атмосфере частички пыли из метеорного потока Персеиды. Особенно интенсивным будет он в ночь с 11 на 12 августа.

Падающий метеор

Метеорный поток Персеиды получил свое название потому, что он каждый год, в августе, появляется со стороны созвездия Персея. На самом деле это частички пыли из хвоста кометы Свифта-Таттла. В 2020 году наша планета проходит через шлейф этих мельчайших частиц 9-13 августа, причем наиболее интенсивным будет "звездный дождь" в ночь с 11 на 12 августа, с часу до четырех утра по среднеевропейскому времени. В это время в земной атмосфере будет сгорать от ста до двухсот метеоров в час.

Горят они (или, точнее говоря, воздух вокруг них) так ярко потому, что летят с огромной скоростью: 60 километров в секунду, 216 тысяч километров в час. Если бы, скажем, космическая ракета могла лететь так быстро, она достигла бы Луны всего за полтора часа. На Землю метеоры Персеидов падают очень редко, почти все испаряются в земной атмосфере.

Нужна помощь Юпитера

Кстати, нынешний год - не самый "урожайный" на Персеиды. Лишь когда Юпитер подходит ближе к метеорному потоку, его воздействие несколько отклоняет этот поток шириной более миллиона километров в сторону Земли. Тогда можно наблюдать особенно много падающих "звезд". Следующим таким рекордным годом будет, по подсчетам астрономов, 2028-й.

Так выглядел звездный дождь Персеидов над Болгарией в 2008 году

Так выглядел "звездный дождь" Персеидов над Болгарией в ночь с 12 на 13 августа 2008 года

Но тем, кто хочет загадать желание уже сейчас, не надо огорчаться. Астрономы дают несколько советов, где и как лучше всего наблюдать за "звездным дождем" Персеидов. Во-первых, конечно, не в городе, где горят витрины и уличные фонари. Во-вторых, не стоит прибегать к помощи бинокля или телескопа: участок неба, который они позволяют видеть, слишком мал, - соответственно меньше и вероятность заметить падающую "звезду".

Не смотрите в сторону Луны: ее свет будет мешать. Вероятнее всего можно будет увидеть метеоры на северо-востоке (оттуда восходит созвездие Персея), ближе к линии горизонта. Туда и надо смотреть.

Угроза искусственным спутникам и космическим кораблям

Наблюдают за звездопадом не только те, кто хочет увидеть необычный небесный феномен и загадать желание. За Персеидами очень внимательно следят ученые. Астроном Детлеф Кошны (Detlef Koschny) из Европейского космического агентства ESA объясняет, почему: "Внимательно изучая состав космической пыли, мы можем определить ее возраст и прогнозировать прохождение потока на сотни лет вперед. А если найдем следы органических веществ, то сможем больше сказать о возникновении жизни на Земле".

Есть и более актуальная и практическая причина: Персеиды угрожают нашим искусственным спутникам и космическим кораблям. Если мельчайшие частички, летящие на огромной скорости, столкнутся с ними, то электромагнитный импульс может повредить чувствительную электронику спутников и ракет.

Группа ученых, в которой работает Детлеф Кошны, создала компьютерную модель, прогнозирующую плотность метеорного потока. "Она предсказывает сейчас 200 метеоров в час, - говорит Кошны. - Но человеческое восприятие другое. Люди могут увидеть только пятьдесят "падающих звезд". Тоже немало.

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    Автор: Максим Нелюбин


 

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