 Спецслужбы США заявили о попытках РФ повлиять на выборы 2020 года | Новости из Германии о России | DW | 03.08.2018

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Россия

Спецслужбы США заявили о попытках РФ повлиять на выборы 2020 года

Угроза российского вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс США в ноябре и в следующие президентские выборы вызывает тревогу, заявил глава Национальной разведки.

Автомобили и штаб-квартира ФБР

По данным американских спецслужб, Россия предпринимает попытки вмешаться не только в промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ближайшем ноябре, но и в следующие президентские выборы в 2020 году. Угроза российского вмешательства в предстоящие выборы в Соединенных Штатах по-прежнему вызывает тревогу, заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс на совместной пресс-конференции с руководителями других американских спецслужб в четверг, 2 августа.

По его словам, в преддверии ноябрьских выборов ведется широкомасштабная информационная кампания, с помощью которой Москва пытается ослабить США и расколоть американское общество. "Мы будем дальше за ней следить и предупреждать о любых попытках", - подчеркнул Коутс.

Расследование ФБР

В свою очередь директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй сообщил о начале расследования предполагаемого вмешательства в предстоящие выборы. "Мы знаем, что россияне пытались взломать компьютеры и похитить данные о кандидатах и представителях администрации", - указал он.

Контекст

Между тем в Соединенных Штатах продолжается расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. В Минюсте США утверждают, что россияне, в частности, участвовали во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США, а также кибератаке на штаб предвыборной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Украденная хакерами информация выкладывалась в сеть от имени групп DCLeaks and Guccifer 2.0, и другими лицами.

В середине июля министерство юстиции США официально обвинило 12 граждан России в причастности к взлому компьютеров демократического Национального комитета и кибератаке на предвыборный штаб Клинтон. Все обвиняемые, фамилии которых также опубликованы, являются сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ) России.

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  • Граффити Трампа с Путиным

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  • USA Donald Trump Jr. (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

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  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Боты на службе

    Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Интернет как поле боя

    Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

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    В рамках расследования вмешательства России в выборы в США, предъявлено первое обвинение. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в заговоре против интересов Соединенных Штатов. В том числе упоминается факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

    Одновременно стало известно о том, что бывший советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к российским властям. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Владимира Путина.

    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


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В США не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией. В СМИ звучат все новые обвинения, которые президент отвергает. DW собрала самые громкие из них. (13.06.2017)  

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