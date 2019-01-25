 Спецслужбе ФРГ известно о связях партии АдГ с правыми экстремистами | Новости из Германии о Германии | DW | 28.01.2019

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Германия

Спецслужбе ФРГ известно о связях партии АдГ с правыми экстремистами

Ведомство по охране конституции ФРГ проверяет соответствие деятельности различных органов и функционеров АдГ демократическим принципам.

Документ с логотипом АдГ

Немецкое сетевое издание Netzpolitik.org опубликовало секретный документ Федерального ведомства по охране конституции (BfV), в котором перечислены контакты отдельных функционеров популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) с представителями правоэкстремистских кругов. Кроме того, в экспертном заключении, размещенном на сайте издания в понедельник, 28 января, проанализированы радикальные высказывания отдельных политиков АдГ.

Контекст

В особенности детально рассматриваются в документе заявления председателя АдГ Александра Гауланда (Alexander Gauland), а также главы тюрингского отделения партии Бьёрна Хёкке (Björn Höcke). "На основании представленных высказываний Гауланда и Хёкке становится ясно, что понятие "нации" они рассматривают в этническо-биологическом или этническо-культурном смысле", - указывается в документе.

Необходимы дальнейшие исследования

Кроме того, по мнению экспертов ведомства, необходимо исследовать, насколько в различных органах партии разделяют "антидемократические идеи".

В середине января глава BfV Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) сообщил, что ведомство займется сбором данных о деятельности АдГ с целью проверки ее на соответствие Основному закону страны и продолжит мониторинг открытых данных о деятельности партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), а также публичных высказываний отдельных ее членов. При этом за партией в целом не будет установлено наблюдение со стороны спецслужбы.

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    Автор: Ирина Филатова


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