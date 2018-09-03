 Спецпрокурор США готов получить письменные показания Трампа по делу о России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.09.2018

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Мир

Спецпрокурор США готов получить письменные показания Трампа по делу о России

Мюллер согласен получить от президента США ответы на вопросы о вмешательстве РФ в американские выборы в письменном виде. Речь не будет идти о возможных попытках Трампа препятствовать следствию.

Роберт Мюллер

Роберт Мюллер

Спецпрокурор США по России Роберт Мюллер готов принять от американского президента Дональда Трампа показания в письменном виде по вопросам о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы на этапе избирательной кампании республиканца. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщила газета The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием письма, которое бюро Мюллера направило юристам Трампа.

Контекст

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В то же время следователи из команды Мюллера не станут требовать от главы Белого дома письменных ответов на вопросы о возможных попытках Трампа воспрепятствовать правосудию в рамках этого расследования.

В данном вопросе президент США может воспользоваться своей прерогативой на конфиденциальность переписки и бесед главы государства, что затруднит процесс получения от него информации по этому делу.

Как отмечает The New York Times, соответствующее послание было направлено юристам президента 31 августа.

"Добровольные беседы" со следователями

В середине августа стало известно, что ведущий юрисконсульт Белого дома Дон Макган активно сотрудничает с Мюллером.

Как сообщала The New York Times, за последние девять месяцев Макган имел как минимум три "добровольные беседы" со следователями. Суммарная продолжительность бесед превышала 30 часов.

По данным издания, юрисконсульт поделился информацией о комментариях и действиях Трампа, совершенных во время увольнения тогдашнего главы ФБР Джеймса Коми, а также об идеях президента США назначить на его место "лояльного человека". Газета писала, что Макган мог быть вовлечен в попытки Трампа уволить и самого Роберта Мюллера. Однако сам Макган заявил следователям, что никогда не видел, чтобы Трамп выходил за пределы своих полномочий.

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    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


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Ссылки в интернете

Материал NYT

Аудио- и видеофайлы по теме

В США сочли поведение Трампа рядом с Путиным позорным и даже предательским  

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