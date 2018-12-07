 Спецпрокурор Мюллер собщил о контактах россиянина со штабом Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.12.2018

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Мир

Спецпрокурор Мюллер собщил о контактах россиянина со штабом Трампа

В США обнародован документ, согласно которому бывший адвокат Трампа общался с российской стороной. Генпрокуратура США требует для Майкла Коэна длительное тюремное заключение.

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн

По данным спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство российской стороны в президенсткие выборы в США, некий гражданин РФ выходил на связь с окружением Дональда Трампа еще на ранней стадии предвыборной кампании. Речь идет о случае с бывшим адвокатом Трампа Майклом Коэном. Американская генпрокуратура затребовала для Коэна пятилетний тюремный срок, обвиняя адвоката в лживых высказываниях, налоговых преступлениях, а также в незаконных действиях во время избирательной кампании.

Как утверждается в документе, обнародованном Мюллером в субботу, 8 декабря, в ноябре 2015 года Коэн общался с россиянином, чья фамилия не называется, который предложил создать "политическое" взаимодействие с Россией на "правительственном уровне". Россиянин якобы неоднократно предлагал организовать встречу "Лица номер 1" c президентом РФ Владимиром Путиным. Под "лицом номер 1" спецпрокурор Мюллер подразумевает Дональда Трампа. Россиянин аргументировал свое предложение тем, что подобная встреча может иметь "феноменальный" эффект не только в политической, но и в экономической областях. В последнем случае имелось в виду строительство в Москве небоскреба с квартирами класса "люкс".

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Коэн, как следует из документа, не принял предложение россиянина об организации встречи Трампа и Путина, однако продолжал отслеживать до июня 2016 года судьбу московского строительного проекта - до момента, когда Трамп победил на праймериз Республиканской партии. Трамп на заключительных этапах избирательной кампании, а также после своего прихода в Белый дом, неоднократно заявлял, что не имеет никакого бизнеса в России. Коэн утверждал, что московский проект был свернут уже в январе 2016 года, еще до начала праймериз.

В числе прочих эпизодов, вменяемых Майклу Коэну в вину, значится выплата денег за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая якобы состояла в связи с Трампом, и другим женщинам. При этом спецпрокурор Мюллер представил еще один документ, в котором удостоверяется, что Коэн сотрудничает со следствием. Сам Коэн ранее признал свою вину.

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    Автор: Илья Коваль


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