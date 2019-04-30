 Спецпрокурор Мюллер не доволен изложением выводов его расследования | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.05.2019

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Мир

Спецпрокурор Мюллер не доволен изложением выводов его расследования

По данным СМИ, Мюллер сообщил генпрокурору США Уильяму Барру, что общественность введена в заблуждение относительно результатов его расследования возможных связей Трампа с Россией.

Спецпрокурор по расследованию возможных связей президента США Дональда Трампа с Россией Роберт Мюллер (фото из архива)

Спецпрокурор по расследованию возможных связей президента США Дональда Трампа с Россией Роберт Мюллер (фото из архива)

По информации газет The Washington Post и The New York Times, спецпрокурор по расследованию возможных связей президента США Дональда Трампа с Россией Роберт Мюллер 27 марта 2019 года обращался к генеральному прокурору США Уильяму Барру с письмом, указывая на несогласие с подачей выводов его расследования.

В частности, в письме, копия которого оказалось в распоряжении журналистов, Мюллер обращает внимание на то, что представленные Барром на четырех страницах основные выводы его 448-страничного доклада "не отражают полный контекст, природу и суть" его работы.

За несколько дней до того, как Мюллер направил свое письмо Барру, последний объявил, что спецпрокурор не нашел признаков сговора Трампа с российскими чиновниками.

При этом генпрокурор также заявил в Конгрессе, что Мюллер так и не пришел к окончательному выводу касательно того, препятствовал ли Трамп ходу расследования. Однако сам Барр, по собственным словам, изучил документы и пришел к выводу, что такое обвинение было бы необоснованно.

У общественности сложилось ошибочное мнение

Через несколько дней после выступления Барра в Конгрессе Мюллер направил частное письмо в министерство юстиции, в котором "в необычайно жестких выражениях" описал свои сомнения.

Контекст

Комментируя выводы отчета спецпрокурора Мюллера, не нашедшего следов сговора Трампа с РФ, немецкие СМИ расходятся в оценках того, что этот доклад означает для президента США. (25.03.2019)

Спецпрокурор Роберт Мюллер не выявил сговора между штабом Дональда Трампа и Москвой в преддверии выборов президента США. Карикатурист Сергей Елкин знает почему. (25.03.2019)

"Теперь у общественности сложилось ошибочное мнение о критичных пунктах и результатах нашего расследования. Из-за этого может быть не достигнута главная цель, ради которой министерство юстиции назначило спецпрокурора, а именно: гарантировать точное информирование общественности о результате проверки", - говорится далее в документе.

Мюллер критикует освещение доклада в СМИ

На следующий день, после того как Мюллер отправил свое письмо Барру, между ними состоялся 15-минутный телефонный разговор, в котором генпрокурор спросил Мюллера, считает ли он, что его презентация результатов доклада была не точной. Спецпрокурор ответил, что так не думает, однако указал, что освещение этой презентации в СМИ привело к неправильному пониманию результатов расследования.

По мнению конгрессменов от партии демократов, Барр не осознает всю серьезность обвинений против президента.

В докладе Мюллера описываются 10 важных эпизодов, которые могут быть расценены как препятствование свершению правосудия. Однако в документе оговаривается, что команда Мюллера не смогла принять окончательного решения касательно того, совершил ли президент преступление.

Вероятно, что демократы в Конгрессе подвергнут заявление Мюллера внимательному изучению, учитывая, что они рассматривают возможность запустить процедуру импичмента против Дональда Трампа, отмечает The Washington Post.

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    Автор: Александр Дельфинов, Александра Елкина, Григорий Аросев


Смотреть видео 02:48

Доклад Мюллера: как Трамп хотел помешать расследованию?

Контекст

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Ссылки в интернете

Полная версия доклада Роберта Мюллера о возможных связях президента США Дональда Трампа с Россией

Полная версия доклада Роберта Мюллера о возможных связях президента США Дональда Трампа с Россией

Статья газеты The Washington Post о письме Роберта Мюллера к генпрокурору США Уильяму Барру

Статья газеты The Washington Post о письме Роберта Мюллера к генпрокурору США Уильяму Барру

Аудио- и видеофайлы по теме

Доклад Мюллера: как Трамп хотел помешать расследованию?  

Грозит ли импичмент Трампу после публикации доклада спецпрокурора Мюллера. DW Новости  

Трамп - невиновный. Мифы о мусоре. В Украине играют в выборы – "Заповедник", выпуск 69  

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