 Спецпредставитель США считает Россию главной помехой для минских соглашений | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.06.2019

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Мир

Спецпредставитель США считает Россию главной помехой для минских соглашений

Украина делает для воплощения минских договоренностей все, что в ее силах, заявил спецпредставитель Госдепартамента США. Россия же продолжает "поддерживать свои марионеточные режимы", считает Курт Волкер.

Курт Волкер на фоне флага США

Курт Волкер в интервью DW (фото из архива)

Россия остается "основным препятствием на пути к воплощению минских соглашений" по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, выступая в Комитете по международным отношениям Сената Соединенных Штатов во вторник, 18 июня. При этом украинская сторона делает для воплощения минских договоренностей все, что в ее силах, отметил он.

"Я готов встретиться с моими российскими коллегами в скором будущем, (...) чтобы обсудить дальнейшие шаги, если Россия всерьез нацелена на прогресс", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа США. По его словам, российская сторона "продолжает поддерживать свои марионеточные режимы". Недавнее решение Москвы выдавать паспорта РФ украинским гражданам, проживающим в Донбассе, является еще одним препятствием на пути к выполнению минских соглашений, добавил Волкер.

Спецпредставитель Госдепартамента США отметил, что Вашингтон поддерживает деятельность Германии и Франции в "нормандском формате", а также работу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

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Избрание Владимира Зеленского президентом Украины создает хорошую возможность активизировать попытки прекратить конфликт, который продолжается уже пять лет, заявил Волкер. По его словам, Вашингтон по различным каналам связи побуждал Москву воспользоваться этим шансом. Первым шагом для РФ могло бы стать освобождение кораблей украинских ВМС и их экипажей, которые были задержаны Россией в ходе инцидента в Керченском проливе минувшей осенью, считает спецпредставитель Госдепа США.

Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, ЕС, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России.

В апреле-мае того же года в украинском регионе Донбасс при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия.

Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов. По оценке Организации Объединенных Наций, за годы конфликта в Донбассе погибли около 13 тысяч человек, а более полутора миллиона жителей были вынуждены покинуть регион.

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