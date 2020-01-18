Спецпредставитель ООН призывает вывести из Ливии иностранных бойцов

На Международной конференции по Ливии 19 января будут обсуждаться нелегальные поставки оружия в эту страну, рассказал спецпредставитель ООН.
Накануне Международной конференции по Ливии в Берлине спецпредставитель генсека ООН по этой стране Гасан Саламе призвал к прекращению иностранного вмешательства в ливийский конфликт. Участие других стран только усугубляет раскол в стране, заявил Саламе информагентству AFP в субботу, 18 января. "Мы должны положить конец порочному кругу, в котором ливийцы просят о помощи другие страны", - считает Саламе.
По его мнению, международное сообщество должно способствовать прекращению вооруженного конфликта в Ливии и ее успешному развитию. Говоря о предстоящей конференции, Саламе отметил, что он не настроен пессимистично, но и "не настолько наивен", чтобы полагать, что будет положен конец разногласиям между разными странами по вопросу Ливии. В интервью международному арабскому изданию Al-Sharq al-Awsat Саламе выступил против участия в ливийском конфликте иностранных боевиков и рассказал, что на конференции будут обсуждаться нелегальные поставки оружия в Ливию.
Спецпредставитель ООН подчеркнул, что речь идет о международной встрече, и не стоит ожидать заключения соглашения между Правительством национального согласия (ПНС) и генералом Халифой Хафтаром. Целью конференции является заключение стабильного перемирия на основе временного прекращения огня, действующего с 12 января.
Вопрос о присутствии ЧВК Вагнера в Ливии
По данным журнала Foreign Policy, с сентября 2019 года Россия задействует в войне в Ливии своих военных. В частности, речь идет о прекрасно подготовленных и высоко дисциплинированных бойцах структуры ЧВК Вагнера, сообщило издание. Как рассказал корреспонденту журнала ливийский командир Мохаммед аль-Даррат, сражающийся на стороне ПНС, о профессионализме снайперов ЧВК Вагнера говорят высокоточные выстрелы в грудь и голову, от которых погибли 30 процентов вверенных ему солдат.
О ЧВК Вагнера говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, когда в начале декабря сообщил о том, что его страна готова отправить войска в Ливию, если правительство Фаиза Сараджа попросит его об этом. Несмотря на то, что Россия до сих пор оспаривает существование этой структуры, турецкий лидер, судя по всему, придерживается другого мнения. По сообщениям некоторых СМИ, в середине декабря Эрдоган заявлял о том, что, по его сведениям, "охранная компания из России под названием "Вагнер" существует, и ее сотрудники были отправлены в Ливию".
Двоевластие в Ливии
19 января в Берлине пройдет Международная конференция по Ливии, на которую приглашены представители конфликтующих сторон, а также лидеры стран, напрямую или косвенно участвующих в урегулировании ливийского конфликта.
После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. В Триполи при поддержке ООН было создано ПНС под руководством Фаиза Сараджа. В Тобруке на востоке страны заседает однопалатный парламент, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.
Международно признанное правительство в Триполи под руководством Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны. Его соперником является экс-соратник Каддафи генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования все сильнее оказывают давление на действующее правительство. Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. За Хафтаром стоят Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживает правительство в Триполи.
Хафтар ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. Он поддерживает парламент и стремится свергнуть правительство Сараджа. 18 января генерал отдал приказ о прекращении отгрузки нефти в портах на востоке Ливии. Национальная нефтяная корпорация (NOC) в специальном сообщении призвала не использовать нефть в качестве инструмента политического давления.
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