Спецпредставитель ООН призывает вывести из Ливии иностранных бойцов

Накануне Международной конференции по Ливии в Берлине спецпредставитель генсека ООН по этой стране Гасан Саламе призвал к прекращению иностранного вмешательства в ливийский конфликт. Участие других стран только усугубляет раскол в стране, заявил Саламе информагентству AFP в субботу, 18 января. "Мы должны положить конец порочному кругу, в котором ливийцы просят о помощи другие страны", - считает Саламе.

По его мнению, международное сообщество должно способствовать прекращению вооруженного конфликта в Ливии и ее успешному развитию. Говоря о предстоящей конференции, Саламе отметил, что он не настроен пессимистично, но и "не настолько наивен", чтобы полагать, что будет положен конец разногласиям между разными странами по вопросу Ливии. В интервью международному арабскому изданию Al-Sharq al-Awsat Саламе выступил против участия в ливийском конфликте иностранных боевиков и рассказал, что на конференции будут обсуждаться нелегальные поставки оружия в Ливию.

Спецпредставитель ООН подчеркнул, что речь идет о международной встрече, и не стоит ожидать заключения соглашения между Правительством национального согласия (ПНС) и генералом Халифой Хафтаром. Целью конференции является заключение стабильного перемирия на основе временного прекращения огня, действующего с 12 января.

Вопрос о присутствии ЧВК Вагнера в Ливии

По данным журнала Foreign Policy, с сентября 2019 года Россия задействует в войне в Ливии своих военных. В частности, речь идет о прекрасно подготовленных и высоко дисциплинированных бойцах структуры ЧВК Вагнера, сообщило издание. Как рассказал корреспонденту журнала ливийский командир Мохаммед аль-Даррат, сражающийся на стороне ПНС, о профессионализме снайперов ЧВК Вагнера говорят высокоточные выстрелы в грудь и голову, от которых погибли 30 процентов вверенных ему солдат.

О ЧВК Вагнера говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, когда в начале декабря сообщил о том, что его страна готова отправить войска в Ливию, если правительство Фаиза Сараджа попросит его об этом. Несмотря на то, что Россия до сих пор оспаривает существование этой структуры, турецкий лидер, судя по всему, придерживается другого мнения. По сообщениям некоторых СМИ, в середине декабря Эрдоган заявлял о том, что, по его сведениям, "охранная компания из России под названием "Вагнер" существует, и ее сотрудники были отправлены в Ливию".

Двоевластие в Ливии

19 января в Берлине пройдет Международная конференция по Ливии, на которую приглашены представители конфликтующих сторон, а также лидеры стран, напрямую или косвенно участвующих в урегулировании ливийского конфликта.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. В Триполи при поддержке ООН было создано ПНС под руководством Фаиза Сараджа. В Тобруке на востоке страны заседает однопалатный парламент, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.

Международно признанное правительство в Триполи под руководством Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны. Его соперником является экс-соратник Каддафи генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования все сильнее оказывают давление на действующее правительство. Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. За Хафтаром стоят Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживает правительство в Триполи.

Хафтар ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. Он поддерживает парламент и стремится свергнуть правительство Сараджа. 18 января генерал отдал приказ о прекращении отгрузки нефти в портах на востоке Ливии. Национальная нефтяная корпорация (NOC) в специальном сообщении призвала не использовать нефть в качестве инструмента политического давления.

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

