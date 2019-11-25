 Спецназ разогнал протестующих у здания парламента в Тбилиси | Новости из Германии о Европе | DW | 26.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Спецназ разогнал протестующих у здания парламента в Тбилиси

Демонстранты в столице Грузии требовали провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе. Они заблокировали входы в парламент с целью сорвать заседание. Полиция применила водомет.

Протестующие в Тбилиси у здания парламента Грузии

Протестующие в Тбилиси у здания парламента Грузии

Силы специального назначения МВД Грузии утром во  вторник, 26 ноября, разогнали протестующих, которые заблокировали входы в парламент в Тбилиси. К зданию на проспекте Руставели были стянуты сотни полицейских. Правоохранители применили водомет, чтобы освободить входы в парламент. Полиция перед разгоном призвала собравшихся перестать блокировать входы в парламент и предупредила о соответствующей реакции, если протестующие не снимут блокаду.

Многие активисты остаются на проспекте и заявляют, что намерены организовать пикеты перед началом заседания парламента. По данным грузинских СМИ, в ходе разгона были задержаны около 10 человек. При этом МВД Грузии на данный момент не сообщало о задержаниях.

Протестующие требовали перейти к пропорциональной системе выборов

Вечером 25 ноября от двух до трех тысяч человек собрались на митинг в Тбилиси. Большинство из них являлись сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Участники акции протеста требовали провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе взамен нынешней смешанной.

Контекст

Жители столицы Грузии с 20 июня каждый вечер участвуют в акциях протеста у здания парламента. Как как эти протесты связаны с Россией, - в репортаже DW. (01.07.2019)

Выступление российского депутата в грузинском парламенте привело к массовым протестам в Тбилиси. Своим взглядом на происходящее поделился с DW экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. (21.06.2019)

Протестующие намеревались блокировать парламент, чтобы сорвать его пленарное заседание 26 ноября. Ранее лидеры около двадцати оппозиционных организаций вместе со своими сторонниками провели шествие от площади Республики до здания парламента. Перед митингом лидеры оппозиции встретились с послами Великобритании, Германии, Италии и Франции.

В середине ноября парламент Грузии отклонил поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. В знак протеста 12 депутатов, большинство из которых занимали высокие должности, объявили об уходе из правящей партии "Грузинская мечта". Решение парламента вызвало новые протесты оппозиции. Акция оппозиции 18 ноября переросла в попытки пикетирования парламента. Протестующие тогда были разогнаны силами спецназа.

Смотрите также:

  • Жилой комплекс на улице Нуцубидзе

    Новая древняя Грузия

    Типовые крупнопанельные многоэтажки в Тбилиси даже в советские времена пытались как-то разнообразить. Построенный в середине 1970-х годов по проекту Отара Каландаришвили и Гизо Поцхишвили комплекс жилых "башен" на улице Нуцубидзе отличался полукруглыми окнами и своеобразной галереей, соединяющей отдельные здания. Со временем они пришли в упадок, а полукруглые окна частично заделали кирпичами.

  • Крепость Нарикала

    Новая древняя Грузия

    Крепость Нарикала - самое древнее архитектурное сооружение в Тбилиси. Она даже старше самого города и была построена в IV-V веках. С тех пор много раз перестраивалась, разрушалась захватчиками и восстанавливалась. В 1827 году в результате сильного землетрясения и взрыва порохового склада крепость очень сильно пострадала. Уже невосполнимо. Но часть древней цитадели сохранилась до сих пор.

  • Концертный зал

    Новая древняя Грузия

    Этот необычный комплекс, спроектированный в 2012 году известным итальянским архитектором Массимилиано Фуксасом, после того, как он был построен, вызвал в Грузии острые споры. Но сегодня Тбилиси уже невозможно представить без двух гигантских цилиндрических "перископов", внутри которых расположились музыкальный театр и выставочный зал. Смелый эксперимент себя оправдал.

  • Дом юстиции на берегу Куры

    Новая древняя Грузия

    Еще один примечательный и причудливый проект Фуксаса - Дом юстиции на берегу Куры: прозрачные стены, разноуровневая крыша, напоминающая шляпки грибов. Здесь можно получить любую справку, решить любые вопросы, связанные с оформлением документов, зарегистрировать брак, рождение ребенка, имущественный договор... Все - в одном месте, так сказать, у одного окошка.

  • Гостиница Radisson Blu Iveria Hotel

    Новая древняя Грузия

    Гостиница Radisson Blu Iveria Hotel в центре Тбилиси в советские времена называлась просто "Иверия". Ее построили в 1967 году, в первую очередь, для иностранных туристов. После войны в Абхазии в "Иверии" до 2004 года жили грузинские беженцы. Потом ее полностью реконструировали, и она превратилась в современный пятизвездочный отель с бассейнами, спа-центром и великолепной террасой на 19-м этаже.

  • Самое экстравагантное здание в Тбилиси, построенное во времена СССР, - Министерство автомобильных дорог Грузии.

    Новая древняя Грузия

    Самое экстравагантное здание в Тбилиси, построенное во времена СССР, - Министерство автомобильных дорог Грузии. Его возвели по проекту Георгия Чахава (в то время министра автомобильных дорог) в 1974 году. Очень современное здание со сложной конструкцией отлично вписалось в сложный рельеф. Сегодня требованиям экономичности и экологичности оно не отвечает: слишком много тепла уходит "на улицу".

  • Традиционные тбилисские дворики

    Новая древняя Грузия

    Традиционные тбилисские дворики часто называют итальянскими. Понятно, почему: они такие же шумные, и люди здесь живут такие же близкие друг другу и такие же эмоциональные. И все же это именно тбилисские дворы - с их неповторимыми деревянными балконами и лоджиями, резными перилами и лестницами. Сегодня многие из них отреставрированы. Но далеко не все...

  • Лоджии камикадзе

    Новая древняя Грузия

    А это новодел. Но новодел не богатых, а бедных. Рискованную строительную конструкцию организаторы выставки в Немецком архитектурном музее во Франкфурте назвали "Лоджии камикадзе".

  • Холл уникальной тбилисской гостиницы Rooms Hotel

    Новая древняя Грузия

    Так выглядит холл уникальной тбилисской гостиницы Rooms Hotel, оформленной дизайн-студией Rooms, которую основали Ната Джанберидзе и Кети Толорая. Раньше на этом месте была типография, закрывшаяся несколько лет назад. В оформлении использовано множество винтажных предметов. Ночь в двухместном номере стоит около 200 евро.

    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


Смотреть видео 03:05

Новые массовые протесты в Грузии после провала избирательной реформы

Контекст

Новая древняя Грузия

Немецкий архитектурный музей во Франкфурте-на-Майне знакомит с Тбилиси, с его древними, советскими и современными архитектурными шедеврами. (11.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Новые массовые протесты в Грузии после провала избирательной реформы  

Кому не дает покоя ночная жизнь в Тбилиси. Европа в фокусе  

Вахтанг Кикабидзе: Путин хочет посадить Грузию на цепь  

Также по теме

Georgien Tiflis Proteste

Грузинские оппозиционеры возобновили в Тбилиси акции протеста 25.11.2019

Протестующие в столице Грузии требуют провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе взамен нынешней смешанной. Акции протеста начались в середине ноября.

Новые массовые протесты в Грузии после провала избирательной реформы (21.11.2019) 21.11.2019

Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси после того, как парламент Грузии не поддержал законопроект о введении пропорциональной избирательной системы. Протестующие требуют досрочных парламентских выборов.

Georgien | Proteste in Tiflis

Полиция в Тбилиси разгоняет протестующих против провала избирательной реформы 18.11.2019

Демонстранты, недовольные отказом парламента вводить пропорциональную систему выборов, заблокировали входы в парламент Грузии. МВД призвало протестующих снять блокаду незадолго до разгона.

Реклама

Самые читаемые

"Вы - мошенники": как украинские студенты подрабатывать в Германию ездили  

Посол США в Германии обиделся на "оскорбление" его страны  

В Дрездене ограбили сокровищницу "Зеленый свод"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно