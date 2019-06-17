 Спецназ полиции освободил заложницу в тюрьме в немецком Любеке | Новости из Германии о Германии | DW | 17.06.2019

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Германия

Спецназ полиции освободил заложницу в тюрьме в немецком Любеке

Бойцы полицейского спецназа освободили женщину-психолога, взятую в заложницы одним из заключенных тюрьмы в немецком Любеке. Операцию удалось провести без кровопролития.

Колючая проволока во дворе пенитенциарного учреждения в Любеке

Пенитенциарное учреждение в Любеке (фото из архива)

Бойцы спецподразделения немецкой полиции вечером в понедельник, 17 июня, освободили женщину-психолога, взятую в заложницы одним из заключенных тюрьмы в городе Любек на севере Германии, передает издание tagesspiegel.de.

В ходе спецоперации вооруженный злоумышленник получил легкую травму, тогда как у заложницы телесных повреждений нет, сообщил представитель полиции агентству AFP.

Контекст

В тюрьмах Германии растет число радикальных исламистов, которые там пропагандируют свои взгляды. Для того, чтобы остановить процесс радикализации заключенных, существуют программы помощи. (03.03.2019)

Число зарегистрированных немецкой полицией преступлений снижается второй год подряд. Не стало больше преступников и среди беженцев. DW - о криминальной статистике ФРГ за 2018 год. (02.04.2019)

Это уже не первый подобный инцидент в любекской тюрьме. В 2014 году в рождественские праздники четверо заключенных взяли в заложники одного из охранников, требуя взамен за его освобождение выпустить их на свободу. Их попытка не увенчалась успехом. Два года назад всех четверых приговорили к длительным срокам лишения свободы.

В июле 1997 года в этой же тюрьме заключенный взял в заложники социального педагога и удерживал ее на протяжении пяти часов. Служащим полиции удалось задержать его, когда он пытался вместе с заложницей покинуть тюрьму на предоставленном ему автомобиле. Позднее его приговорили к пяти годам лишения свободы.

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  • Гамбург

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  • Дуйсбург

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  • Берлин

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  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

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    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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