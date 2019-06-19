 Спецдокладчик ООН требует ввести санкции против принца бен Сальмана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.06.2019

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Мир

Спецдокладчик ООН требует ввести санкции против принца бен Сальмана

Даже если "дымящийся кольт не будет найден", в ответственности наследного принца бен Сальмана за убийство журналиста Хашогги почти нет сомнений. Так считает спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней.

Аньес Каламар

Аньес Каламар

Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар потребовала ввести международные санкции против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Это требование содержится в представленном Каламар в Совете ООН по правам человека в среду, 19 июня, докладе об убийстве колумниста американской газеты The Washington Post Джамаля Хашогги. Расследование этого преступления пока не завершено.

Контекст

Дело убитого саудовского журналиста Хашогги неизбежно вызывает сравнение с отравлением Скрипалей. Москва и Эр-Рияд предпочитают противоположные пути разрешения таких ситуаций, отмечает Александр Плющев. (26.10.2018)

После убийства журналиста Хашогги, президент Трамп, вопреки выводам ЦРУ, отказался возложить ответственность на принца Сальмана. Сенаторы демонстративно поддержали резолюцию с обвинениями в адрес саудовского кронпринца. (14.12.2018)

"Концентрация на поиске возможного приказа и "дымящегося кольта" приводит к ожиданиям, которые, возможно, не получится выполнить", - считает спецдокладчик. По ее словам, она обладает "достоверными указаниями" на то, что наследный принц несет личную ответственность за это убийство Хашогги.

Аньес Каламар раскритиковала сдержанную реакцию международного сообщества на это преступление. Она назвала правильным решение некоторых государств о введении санкций, но признала, что "санкции против 17 человек уводят в сторону от того факта, что ответственность за убийство несет государство". Каламар потребовала продолжать расследование, в особенности роли бен Сальмана.

Джамаль Хашогги был убит в октябре прошлого года во время посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Подозрения в том, что к этому преступлению может быть причастен наследный принц Саудовской Аравии Сальман, не устранены до сих пор. Дело об убийстве Хашогги сильно подорвало международную репутацию Саудовской Аравии.

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    Автор: Максим Филимонов


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