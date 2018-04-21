 Спецгруппа ОЗХО готова начать расследование вероятных химатак в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.07.2019

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Мир

Спецгруппа ОЗХО готова начать расследование вероятных химатак в Сирии

Прежде всего эксперты группы Investigation and Identification Team намерены посетить сирийскую Думу. Власти Сирии отказываются выдавать им визы и предоставлять документацию, заявил гендиректор ОЗХО.

Разрушения в сирийской Думе, апрель 2018 года

Разрушения в сирийской Думе, апрель 2018 года

Основанная летом 2018 года спецгруппа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию предполагаемых химатак в Сирии полностью работоспособна. Предварительный список инцидентов для работы команды по расследованию (Investigation and Identification Team) в предстоящие три года уже сформирован, заявил генеральный директор организации ОЗХО Фернандо Ариас в среду, 10 июля.

В первую очередь эксперты намерены направиться в сирийский город Думу. При этом Сирия отказывается выдавать визы участникам группы, а также снабжать их документацией, отметил гендиректор ОЗХО.

В июне 2018 года ОЗХО получила новые полномочия. Среди прочего, к ним относится право прямо называть виновных в химических атаках. Ряд стран, включая Россию и Китай, выступали против расширения полномочий организации.

Предполагаемая химатака на Думу

В марте 2019 года эксперты ОЗХО представили заключение о применении химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года. Вероятнее всего, был использован хлор, говорится в документе.

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По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами на город. Жертвами атаки стали мирные жители. По информации Всемирной организации здравоохранения, погибли не менее 49 человек и еще около 650 обратились в больницы за помощью.

Миллионы беженцев

Военный конфликт между режимом Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть страну.

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    Автор: Илья Коваль


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