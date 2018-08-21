Спектакль для электората: в Госдуме обсудили пенсионную реформу

21 августа в Госдуме состоялись парламентско-общественные слушания на тему "Совершенствование пенсионного законодательства". Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин с особой важностью подчеркнул, что "такой формат реализуется впервые, учитывая значимость вопроса".

Для участия в мероприятии прибыли более 600 человек, однако за 4,5 часа правом выступить смогли воспользоваться лишь около двадцати из них. Против повышения пенсионного возраста высказались единицы. О том, как прошли слушания, и есть ли надежда на более мягкий вариант реформы, в материале DW.

Аргументы "за" повышение пенсионного возраста все те же

Большинство выступивших признали необходимость повышения пенсионного возраста в России с различной степенью оговорок. Главными спикерами стали министр труда Максим Топилин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Первый артикулировал, что реформа проводится исключительно для "обеспечения поступательного повышения роста пенсий сверх темпов инфляции". "Неработающие пенсионеры должны стать основными бенефициарами изменений", - заверил он, напомнив, что ежегодная прибавка к пенсии составит 1 тысячу рублей.

Алексей Кудрин

Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста - единственное средство для увеличения такого показателя, как коэффициент замещения зарплаты (определяет, насколько средняя пенсия покрывает среднюю зарплату). Сегодня он составляет 33 процента. "Это большой шок для любого человека, выходящего на пенсию", - признал он. По словам Кудрина, коэффициент нужно доводить до 40 процентов, "и это не конечная цель". Неповышение пенсионного возраста перечеркивает эту задачу, считает он.

Проблема кризиса занятости людей предпенсионного возраста, по мнению Алексея Кудрина, преувеличена. "30 процентов пенсионеров продолжают сегодня работать. В первый год после предполагаемого выхода на пенсию - 65 процентов. Такого нет ни в одной стране мира. 15 процентов не работали и до достижения пенсионного возраста. Таким образом, только 20 процентов уходят на пенсию. Я не вижу такой остроты проблемы (занятости. - Ред.)", - заявил он.

Высокотехнологичные альтернативы для доярок

Между тем именно тема возможной безработицы стала одной из основных в последовавших выступлениях. Председатель Комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов рассказал, что в его комитет уже поступило около 100 идей поправок к принятому в июле в первом чтении законопроекту. В частности, они предполагают рост пособий по безработице, проведение мероприятий по переобучению и адаптации работников. Однако, оговорился Нилов, поступление поправок далеко не гарантирует их включения в документ.

Повышение пенсионного возраста в России большинство считает свершившимся фактом

Председатель правления регионального отделения "Союза пенсионеров" Ирина Чернышева рассказала, что особенно остро проблема занятости будет стоять в сельской местности: "Работы на селе нет. А если вакансии и есть, они не совпадают с запросами населения. Нужна программа занятости с федеральной поддержкой: обучение востребованным профессиям, в том числе в интернете на удаленном рабочем месте".

"По каким проводам будут искать себе работу те, кто всю жизнь доил коров?", - задал вопрос председатель Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

"Мертвому припарки" и другие предложения по совершенствованию законопроекта

Однако же никакой дискуссии и интриги в ходе слушаний не возникло. В числе получивших слово категорических противников повышения пенсионного возраста оказались только четыре оратора, позиция которых была давно известна: лидеры фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", а также вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. Последний охарактеризовал предложенный в законопроекте механизм, как "самоедский", а любые поправки к нему "мертвому припарки".

Сергей Миронов

Возглавляющий фракцию "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратил внимание на то, что выступает шестнадцатым, при этом почти все предыдущие спикеры высказались за повышение пенсионного возраста. "Баланс не очень получается, ведь большинство граждан против", - сказал он и подчеркнул, что общероссийский референдум по этому вопросу необходим. По его мнению, особенно цинично авторы реформы намерены поступить с женщинами, пенсионный возраст которых планируют поднять до 63 лет: "Им прозрачно намекают на то, что они слишком долго живут".

Глава Общественной палаты Валерий Федоров согласен с тем, что "63 года - это перебор". По его мнению, график повышения пенсионного возраста также можно было бы сделать более плавным. "Давайте все‑таки сделаем медленнее: год за два (в настоящее время предлагается в год увеличивать пенсионный возраст на год. - Ред.). Куда спешить?". Ректор РАНХиГС Владимир Мау также полагает, что "возможно обсудить более мягкие схемы перехода". Согласился с этим и председатель Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Льготы, медицина и накопительная пенсия как "утешительный приз"

Экономисты либерального толка, между тем, были солидарны в том, что откладывать повышение пенсионного возраста нельзя, более того - его следовало проводить раньше. Единственная проблема, которую признали и Алексей Кудрин, и ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, - это то, что заблаговременно "не предупредили те группы населения, которые рассчитывали на то, что у них будет и зарплата, и пенсия". "Однако мы подошли к черте и не имеем сейчас никакой возможности для маневра. Затягивание исчерпает все резервы", - уверен Кузьминов.

Другие эксперты в своих выступлениях призвали к тому, чтобы те, кто не сможет выйти на пенсию в 55 и 60 лет, имели право на получение повышенных пособий по безработице, льготный проезд и другие социальные блага, которыми пользуются пенсионеры. Кроме того, как отметила Ирина Чернышева, они должны иметь равные с пенсионерами права на прохождение бесплатной диспансеризации и другие медицинские услуги.

Было также высказано предложение выплатить женщинам в 55 и мужчинам в 60 лет полагавшуюся им накопительную часть пенсии. Как пояснил DW замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин, идея, предлагаемая его Институтом, состоит в том, чтобы выплатить сотруднику единовременно всю причитающуюся ему накопительную пенсию в момент достижения женщиной 55 и мужчиной 60 лет. "Это будет небольшая сумма, но это могло бы как-то смягчить удар", - считает он.

Чем окончится "спектакль"

Предложения участников дискуссии будут более предметно обсуждаться в рамках специально созданной рабочей группы, в которую войдут представители всех думских фракций, профсоюзных организаций, делового сообщества, Общественной и Счетной палат, Совета Федерации и научных институтов. Однако министр Топилин уже в конце слушаний высказал скепсис в части продления переходного периода реформы и накопительных пенсий. Так, о "разморозке" накопительной пенсии, по его убеждению, не может быть и речи.

Эксперты полагают, что часть послаблений будет все же принята, поскольку законопроект в нынешнем виде наносит слишком сильный репутационный удар по либеральному блоку правительства и кабинету Дмитрия Медведева в целом.

Как заявил DW руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, "слушания были необходимы, потому что стало ясно, что нельзя дальше игнорировать общество, это чревато ослаблением позиции либералов во власти". По мнению эксперта, это часть политического спектакля. Сомнений же в том, что повышение пенсионного возраста в России можно считать совершившимся фактом, не остается.

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