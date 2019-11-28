 Спектакли Театра.doc проверят на пропаганду наркомании и гомосексуализма | Новости из Германии о России | DW | 28.11.2019

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Россия

Спектакли Театра.doc проверят на пропаганду наркомании и гомосексуализма

Проверка будет проводиться в отношении трех спектаклей: "Война близко", "Выйти из шкафа" и "Рейв № 228". Поводом стало заявление, переданное в МВД депутатом Еленой Ямпольской.

Сцена из спектакля БерлусПутин Театра.doc. Фото из архива, 2014 год

Сцена из спектакля "БерлусПутин" Театра.doc. Фото из архива, 2014 год

Три спектакля Театра.doc подвергнутся проверке на пропаганду наркомании, гомосексуализма и терроризма. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщило "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката "Правозащиты Открытки" Сергея Бадамшина.

Объектами проверки, сообщил Бадамшин, станут спектакли  "Война близко", "Выйти из шкафа" и "Рейв № 228". Проверка, по его словам, будет проводиться участковым, а поводом для нее стала жалоба депутата Елены Ямпольской.

Контекст

В зал Театра.doc во время документального спектакля "Выйти из шкафа" ворвались около десятка людей. Они стали кричать и мешать актерам. Режиссера Анастасию Патлай увезли в полицию. (28.08.2019)

Как выживает московский театр, который остался без руководителей и без помещения? Актеры Театра.doc - о независимости, запретных темах и деньгах. (28.11.2018)

Ямпольская, в свою очередь, на странице в Facebook написала, что никаких заявлений в правоохранительные органы с требованием проверить спектакли Театра.doc она не писала. В МВД, по ее словам, она передала "обращение граждан", поступившее в комитет Госдумы по культуре.

"Я никогда не обращалась и не намерена обращаться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку тех или иных организаций культуры", - сказано в посте Ямпольской.

В сентябре сотрудники полиции пришли в Театр.doc во время спектакля "Рейв № 228". Полицейские заявили, что участники представления подозреваются в распространении наркотиков. В итоге никого не задержали, но спектакль был сорван.

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    Автор: Виктор Вайц


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Бытует мнение, что представителей сексуальных меньшинств больше всего в шоу-бизнесе, кинематографе и других креативных сферах деятельности. Но оказалось, что и среди спортсменов немало тех, кто совершил каминг-аут. (31.07.2018)  

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