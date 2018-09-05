 Спейси и Сигалу не станут предъявлять обвинения в домогательствах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.09.2018

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Мир

Спейси и Сигалу не станут предъявлять обвинения в домогательствах

Случаи сексуального домогательства, в которых подозревают Кевина Спейси и Стивена Сигала, произошли более 20 лет назад, по ним истек срок исковой давности. Но против актеров продолжается расследование по другим эпизодам.

Кевин Спейси (фото из архива)

Кевин Спейси (фото из архива)

Прокуратура Лос-Анджелеса не станет предъявлять обвинение в сексуальных домогательствах актеру Кевину Спейси. Срок давности, предписанный законом для возбуждения дела, истек, так как предполагаемое преступление было совершено в 1992 году, сообщил представитель прокуратуры агентству AFP в среду, 5 сентября.

Прокуратура отказалась и от преследования актеров Стивена Сигала и Энтони Андерсона, которых также обвиняли в сексуальных домогательствах. Предполагаемый эпизод с Сигалом произошел в 1993 году, срок давности по нему истек. В свою очередь женщина, которая обвинила в домогательствах Андерсона, говорила, что случай произошел в 2018 году, но позже отказалась дать свидетельские показания прокуратуре. В связи с этим расследование было прекращено.

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Меджу тем в отношении Спейси и Сигала продолжается расследование по другим эпизодам. Если будет собрано достаточно доказательств, обоим могут предъявить обвинения.

Сексуальные домогательства в Голливуде

Общемировые дебаты о сексуальных домогательствах под хештегом #MeToo вызвал скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который разразился в октябре 2017 года. О претензиях к продюсеру заявили более 70 женщин. Вайнштейн признал факты неподобающего поведения, но по-прежнему отвергает обвинения в сексуальных действиях не по обоюдному согласию.

В отношении Вайнштейна в Лос-Анджелесе возбуждены в общей сложности шесть дел. Наказанием за преступления, в которых подозревают продюсера, может стать лишение свободы на срок до 25 лет либо пожизненно. 

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    Автор: Никита Баталов


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