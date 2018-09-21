Спасательное судно Aquarius лишится флага Панамы

Панама лишит своего флага гуманитарное судно Aquarius, спасающее нелегальных мигрантов в Средиземном море. Соответствующее сообщение выложено в субботу, 22 сентября, на сайте панамского ведомства по делам судоходства. В нем поясняется, что в адрес судна Aquarius 2 поступают жалобы в связи с нарушением международных юридических процедур, касающихся спасенных на море беженцев.

В ведомстве отметили, что большая часть жалоб поступает от Италии. В них, в частности, говорится, что капитан Aquarius 2 отказывается возвращать взятых на борт мигрантов в страны происхождения.

Aquarius занимается спасением мигрантов в Средиземном море с 2016 года, в частности, по заданию международной гуманитарной организации "Врачи без границ". Однако в последние месяцы страны Европы все чаще отказываются принимать у себя подобранных в море нелегальных мигрантов. Так, в июне Aquarius с 600 спасенными на борту много дней искал для них пристанище, пока их, наконец, не согласилась принять Испания.

В августе это гуманитарное судно уже лишилось права ходить под флагом британской колонии Гибралтар. Поэтому с конца августа Aquarius стоял в гавани французского Марселя. В середине сентября судно стало ходить под флагом Панамы под именем Aquqrius 2. С 20 сентября на его борту находятся 11 мигрантов, спасенных возле берегов Ливии.

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