Спасатели нашли тела восьми горняков на шахте в Соликамске

Спасатели лишь с седьмой попытки смогли пробиться к месту, где в результате пожара были заблокированы горняки на шахте в Соликамске. Как сообщили в воскресенье, 23 декабря, в пресс-службе правительства Пермского края, удалось найти восемь тел.

Губернатор выразил соболезнование семьям

Губернатор Пермского края Максим Решетников уже выразил соболезнования семьям и близким строителей шахты. "Было сделано все возможное для вызволения девяти строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет", - написал он в своем профиле в instagram. Глава региона пообещал оказать родственникам всю возможную помощь. Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ - "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек".

Возгорание началось в субботу, 22 декабря, в 12.04 по местному времени (10.04 мск), на строящемся четвертом стволе рудника "Уралкалия" в шахте в Соликамске. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оставались девять человек – сотрудники подрядной организации. Кислород, который был у них в специальных баллонах, уже иссяк. Еще восемь рабочих успели подняться на поверхность.

В МЧС и компании "Уралкалий" предполагают, что возгорание было вызвано строительными работами. По их данным, горели монтажная пена и строительный мусор. Пожар возник на глубине 340 метров.

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