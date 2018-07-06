 Спасатели в Таиланде пробурили шахты для доступа к подросткам в пещере | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.07.2018

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Мир

Спасатели в Таиланде пробурили шахты для доступа к подросткам в пещере

Участники операции по спасению из пещеры юных футболистов и их тренера пробурили шахты, по которым подростков могут попытаться поднять на поверхность.

Участники операции по спасению юных футболистов из пещеры

Участники операции по спасению юных футболистов и их тренера из пещеры в Таиланде пробурили свыше сотни шахт глубиной более 400 метров для доступа к заблокированным под землей. Об этом руководитель спасательной операции Наронгсак Осоттанакорн сообщил в субботу, 7 июля.

По словам Осоттанакорна, при помощи скважин пока не удалось установить местоположение пещеры, в которой находится группа подростков. Дети слишком слабы для подводного плавания, поэтому их могут попытаться поднять на поверхность через шахты, отмечает агентство AFP.

Контекст

В ходе спасательной операции на севере Таиланда погиб водолаз, снабжавший кислородом юных футболистов и тренера. Они находятся в частично затопленной пещере с 23 июня. (06.07.2018)

Операция горноспасательной службы Баварии по спасению пострадавшего немецкого спелеолога Йохана Вестхаузера продолжалась около двух недель. (19.06.2014)

Между тем, подростки с помощью военных ВМС Таиланда передали своим родным записки с просьбами не волноваться, пишет The Guardian.

Выход - в нескольких километрах

12 футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер укрылись 23 июня в пещере Кхао Луанг от непогоды и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления. Специалисты обнаружили группу в 300-400 метрах от того места, где она, как предполагается, находилась изначально. К поисковым работам была привлечена международная команда спелеологов. 6 июля об отправке ряда инженеров в Таиланд для спасения детей заявил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. 

До 1 июля в регионе практически без перерыва продолжались муссонные дожди, что существенно осложняло поиски, 2 июля специалисты частично откачали воду из пещеры. По словам спасателей, школьников и их тренера отделяют от выхода несколько километров.

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  • Долина реки Лоне

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    Другие три пещеры расположены в долине реки Лоне - Лонеталь (Lonetal) около городов Хайденхайм и Ульм: Фогельхерд (Vogelherd), Холенштайн (Hohlenstein) и Бокштайн (Bockstein). Вокруг них также, как и в долине реки Ах, созданы охранные зоны, в которых запрещены какие-либо работы без согласования с ведомством по охране памятников.

  • Холенштайн, 1937 год

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

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    Археологические раскопки в регионе Швабский Альб были начаты еще в XIX веке. Уже тогда ученые обнаружили здесь следы, оставленные первобытными людьми. Среди них - остатки кострищ, орудия труда, оружие, рога, украшения из камня. В Холенштайне в 1861 году нашли около 10 тысяч костей пещерных медведей. Для посетителей сейчас открыта передняя часть этой пещеры. На фотографии - раскопки 1937 года.

  • Человеколев

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Человек-лев

    Настоящей сенсацией из пещеры Холенштайн стала 31-сантиметровая фигурка существа с человеческим телом и львиной головой. Она считается самой древней зооморфной скульптурой в мире. На этой иллюстрации швабский человек-лев (человеколев), собранный из сотен осколков, показан с разных ракурсов. Сейчас он является частью постоянной экспозиции Городского музея Ульма.

  • Пещера Фогельхерд

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

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    Следующая пещера - Фогельхерд ("Птичье гнездо ") - отличается особенно выгодным расположением. Из нее открывается вид на всю долину, поэтому обитатели могли уже издалека видеть приближавшихся врагов или потенциальную добычу. Среди находок - десять фигурок животных, вырезанных из бивня мамонта. Некоторые сейчас выставлены в экспозиции здешнего археологического парка.

  • Дикая лошадь из пещеры Фогельхерд

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Дикая лошадь

    Самой известной находкой из пещеры Фогельхерд является это 5-сантиметровое изображение дикой лошади. Изящно изогнутая шея и округлые формы демонстрируют навыки и способности, которыми обладали первобытные люди. Эту находку можно увидеть в экспозиции замка Хоэнтюбинген в городе Тюбингене.

  • Пещера Бокштайн

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Бокштайн

    В Бокштайне находятся сразу несколько пещер, которые можно посетить. В них более 60 тысяч лет назад еще до первобытных людей обитали неандертальцы. "Пещеры древнейшего искусства ледникового периода" в регионе Швабский Альб стали шестым объектом Всемирного наследия ЮНСЕКО на территории земли Баден-Вюртемберг и 42-м таким памятником в Германии.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


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