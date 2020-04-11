Спасатели взяли на себя уход в доме престарелых на западе ФРГ

Сотрудники служб чрезвычайного реагирования взяли на себя функции по уходу за обитателями дома престарелых St. Monika в Санкт-Августине (земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ после того, как у большой части работавшего там персонала и половины постояльцев был диагностирован коронавирус. О вспышке в учреждении сообщило в субботу, 11 апреля, местная радиостанция Radio Bonn / Rhein-Sieg.

Порядка 38 обитателей, у которых был выявлен вирус, были доставлены в близлежащие больницы. Вечером 10 апреля к зданию с этой целью подъехали почти 20 машин скорой помощи, после чего началась массовая эвакуация. Дом престарелых было решено не закрывать в связи с тем, что там остались и около 40 неинфицированных постояльцев.

SARS-CoV-2 также подтвердился у 36 сотрудников заведения. В связи с острой нехваткой персонала власти Санкт-Августина попросили всех, у кого есть опыт работы сиделками, в экстренном порядке обратиться в учреждение. На призыв властей откликнулись сотрудники местных подразделений служб экстренного реагирования.

Ранее германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, сообщил, что число инфицированных в ФРГ достигло 117 658 человек, за сутки прирост составил 4133. Скончались за весь период наблюдения 2544 больных (плюс 171).

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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